Pháp luật

TPHCM: Truy tố đường dây mua bán bộ phận cơ thể người

Trần Thái

(NLĐO) - Đây là đường dây tội phạm biến những người từng đi bán thận trở thành những "mắt xích" dẫn dắt các nạn nhân khác vào vòng xoáy tội lỗi.

VKSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Bùi Tiến Lực, Nguyễn Thanh Phong cùng các đồng phạm về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người" và "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Những "ông trùm" mang thương tật 45% cơ thể

Theo cáo trạng, kẻ cầm đầu đường dây là Bùi Tiến Lực. Năm 2018, Lực từng là người đi bán thận và quen biết Trần Thanh Hòa (đã chết) trong thời gian chờ đợi phẫu thuật. Sau khi bán thành công một quả thận vào năm 2019, Lực nắm rõ quy trình và bắt đầu tổ chức đường dây môi giới riêng.

Các bị can giúp sức đắc lực cho Lực gồm Nguyễn Thanh Phong, Phan Thanh Hải, Hồ Hiếu, Mai Quang Anh và Lương Văn Nam đa phần đều là những người được Lực "nuôi" để chờ bán thận. 

Sau khi thực hiện xong giao dịch bán một phần cơ thể mình, vì lợi nhuận, các đối tượng này đã ở lại làm trợ thủ, tham gia tìm kiếm người bán thận mới, dẫn đi xét nghiệm và làm giả hồ sơ. Kết quả giám định cho thấy, các bị can này đều có tỷ lệ tổn thương cơ thể lên đến 45%.

Phù phép hồ sơ huyết thống

Để lách quy định của các bệnh viện yêu cầu người hiến và người nhận phải có quan hệ huyết thống 3 đời, các đối tượng đã thiết lập quy trình làm giả giấy tờ cực kỳ chuyên nghiệp. Lực lên mạng mua 17 mặt con dấu tròn giả của UBND các xã, phường và phôi giấy tờ.

Hồ Hiếu sử dụng máy tính soạn thảo các nội dung giả như: Giấy khai sinh, Giấy đăng ký kết hôn, Đơn tự nguyện hiến thận... sau đó Lực trực tiếp ký giả chữ ký của Chủ tịch xã/phường và đóng dấu giả.

Cơ quan chức năng đã thu giữ 72 tài liệu giả nằm trong 28 bộ hồ sơ bệnh án. Các tài liệu này biến những người xa lạ thành "anh em ruột", "cậu cháu" hoặc "chị em con bác" để hợp thức hóa việc ghép thận.

Theo cáo trạng, đường dây này hoạt động chủ yếu trên mạng xã hội Facebook. Sau khi tìm được "con mồi", chúng thuê các căn hộ chung cư để làm nơi nuôi người bán thận tập trung.

Sau khi trừ các chi phí, các đối tượng thu lợi bất chính cực lớn. Bùi Tiến Lực được xác định đã thu lợi khoảng 820 triệu đồng. Nguyễn Thanh Phong cùng vợ là Nguyễn Ý Ngoan thu lợi khoảng 500 triệu đồng chỉ sau khi Ngoan thực hiện bán thận và tham gia môi giới. Các bị can khác như Hồ Hiếu thu lợi 44 triệu đồng, Lương Văn Nam thu lợi 25 triệu đồng.

Từ tháng 11-2019 đến tháng 10-2023, đường dây này đã thực hiện trót lọt 15 trường hợp cắt ghép thận thành công. 13 trường hợp khác đã nhận tiền cọc hoặc đang trong quá trình xét nghiệm, làm hồ sơ giả thì bị cơ quan công an phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

TAND TPHCM lên kế hoạch đưa vụ án ra xét xử vào ngày 18-6 tới.

(NLĐO)- Đoàn Văn Hòa đã đứng ra thỏa thuận giá 1 quả thận khoảng 800 - 950 triệu đồng và giá 1 lá gan khoảng 1,2 tỉ đồng đến 1,5 tỉ đồng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long: Nhóm cướp ngân hàng liều lĩnh, phải truy bắt "thận trọng"

(NLĐO) - Thượng tướng Nguyễn Văn Long nhận định các đối tượng cướp ngân hàng liều lĩnh, có vũ khí quân dụng nên truy bắt phải thận trọng.

Giải cứu một thanh niên ở Lâm Đồng bị lừa sang Campuchia bán thận

(NLĐO) - Nam thanh niên khai do hoàn cảnh khó khăn nên đã lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm thông tin bán thận

