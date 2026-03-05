TPHCM: Ứng dụng công nghệ GIS không làm thay đổi số nhà

Nguời dân có thể an tâm

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 5-3, ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, thông tin ứng dụng công nghệ GIS (hệ thống thông tin địa lý) đánh số và gắn biển số nhà trên toàn địa bàn.

Ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, thông tin tại buổi họp báo.

Ông Thịnh khẳng định việc ứng dụng nghệ vào quản lý đô thị không dẫn đến việc phải thay đổi số nhà hiện tại nên người dân hoàn toàn yên tâm về chuyện này.

Điểm mới của cách làm lần này là tăng cường sự tham gia của người dân. Sau khi hệ thống đi vào vận hành, dữ liệu số nhà sẽ được chia sẻ trên ứng dụng "Công dân số TPHCM"

"Người dân có thể tra cứu thông tin địa chỉ và phản ánh nếu phát hiện sai sót so với hiện trạng. Các phản ánh được tiếp nhận, xử lý trực tuyến, góp phần cập nhật và làm sạch dữ liệu thường xuyên" – ông Thịnh nói.

Đại diện Trung tâm Chuyển đổi số thành phố cho biết, khối lượng triển khai rất lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của nhiều sở, ngành chuyên môn trong xây dựng dữ liệu; sự kỹ lưỡng của chính quyền phường, xã trong rà soát thực địa; đặc biệt là sự tham gia tích cực của người dân để bảo đảm dữ liệu "đúng – đủ – sạch – sống" và dùng chung toàn thành phố.

"Lộ trình và thời gian thực hiện từng bước sẽ được hoạch định cụ thể. Với quyết tâm cao, Trung tâm Chuyển đổi số sẽ phối hợp các sở, ngành tham mưu kế hoạch chi tiết và báo cáo kịp thời cho lãnh đạo thành phố trong quá trình triển khai. Dự, kiến ngày mai chúng tôi sẽ làm việc với các sở, ngành" – ông Thịnh nói.

Quản trị đô thị thông minh

Theo ông Thịnh, so với phương thức quản lý thủ công trước đây, vốn rời rạc, cập nhật chậm và khó đối chiếu chéo, hệ thống GIS tạo ra một nền tảng dữ liệu không gian tập trung, trực quan và thống nhất trên toàn địa bàn.

Mỗi số nhà được gắn trực tiếp với thửa đất, công trình cụ thể trên bản đồ số, qua đó hạn chế tối đa sai sót, trùng lặp hoặc chồng chéo trong quá trình cấp mới.

Ứng dụng GIS là nền tảng quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của thành phố, hướng tới quản trị đô thị hiện đại phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Khi toàn bộ dữ liệu được chuẩn hóa và tích hợp với dữ liệu đất đai, dân cư, hệ thống có khả năng tự động kiểm tra trùng lặp tên đường, số nhà theo từng khu vực hành chính; cảnh báo khi có nguy cơ cấp trùng; đồng thời hỗ trợ tra cứu nhanh, chính xác theo không gian thực tế.

Điều này giúp nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, đặc biệt trong bối cảnh điều chỉnh địa giới hành chính hoặc phát triển các khu đô thị mới.

Về lâu dài, lớp số nhà trên nền tảng GIS không chỉ phục vụ cấp và quản lý số nhà mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để kết nối với các dữ liệu liên quan khác theo định danh địa điểm để xây dựng mô hình quản lý đô thị trên Bản sao số (Digital Twin).

Khi dữ liệu không gian được kết nối đồng bộ giữa các sở, ngành – từ xây dựng, tài nguyên môi trường đến công an và chính quyền cơ sở – thành phố có thể mở rộng ứng dụng sang nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, như giám sát xây dựng, quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý dân cư, y tế dự phòng, đầu tư giáo dục, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, bưu chính – logistics và thương mại điện tử… sẽ được hỗ trợ hiệu quả hơn và cung cấp dịch vụ công trực tuyến một cách chính xác, góp phần cắt giảm thành phần hồ sơ, minh bạch và hiệu quả hơn.

Đặc biệt, ứng dụng GIS sẽ giúp thành phố đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu trong việc định hướng triển khai, điều chỉnh quy hoạch và phân bổ nguồn lực đầu tư các dự án dân sinh một cách tối ưu nhất để phục vụ người dân.

"Đây được xem là nền tảng quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của thành phố, hướng tới quản trị đô thị hiện đại phục vụ người dân ngày càng tốt hơn" – Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thành phố nhấn mạnh.