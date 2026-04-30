TPHCM vừa quyết chi gần 3.000 tỉ đồng để cải tạo rạch ông Bầu và Chín Xiểng

PHƯƠNG LY

(NLĐO) - TPHCM chi hơn 2.939 tỉ đồng cải tạo rạch Ông Bầu – Chín Xiểng, giảm ngập, xử lý ô nhiễm và phát triển không gian đô thị xanh.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường rạch Ông Bầu và Chín Xiểng với tổng vốn hơn 2.939 tỉ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư, triển khai giai đoạn 2026 – 2029 tại phường An Nhơn.

TPHCM chi gần 3.000 tỉ cải tạo rạch ông Bầu và Chín Xiểng - Ảnh 1.

Rạch Chin Xiểng ô nhễm, nước đen ngòm, thường xuyên bốc mùi hôi thối - Ảnh: THU HỒNG

Theo đó, mục tiêu trọng tâm của dự án là nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm ngập úng cục bộ cho khu dân cư ven rạch và các tuyến đường lân cận, nhất là trong mùa mưa. Đồng thời, dự án hướng đến xử lý ô nhiễm do rác thải sinh hoạt và nước thải xả trực tiếp ra kênh rạch, cải thiện chất lượng môi trường sống và chỉnh trang cảnh quan đô thị.

Với rạch Ông Bầu, dự án đầu tư cải tạo đoạn dài khoảng 380 m, chia thành 2 nhánh. Lòng rạch được nạo vét đến cao độ -2,0 m, bề rộng từ 6 m đến 23 m. Hai bên bờ được xây dựng kè bê tông cốt thép với các dạng kết cấu khác nhau tùy đoạn, gia cố nền bằng cừ tràm và cọc bê tông. Đỉnh kè đạt cao độ +2,5 m, kết hợp vỉa hè đi bộ rộng 2-3 m.

Hệ thống thoát nước được kết nối với các cửa xả hiện hữu và bổ sung thêm 3 cửa xả mới theo quy hoạch. Song song đó, tuyến thu gom nước thải dài khoảng 830 m được xây dựng, góp phần hạn chế ô nhiễm. Dọc tuyến rạch cũng hình thành mảng xanh và công viên diện tích khoảng 7.000 m², kết hợp chiếu sáng đô thị.

Đối với rạch Chín Xiểng, tổng chiều dài cải tạo lên đến 890 m, gồm ba đoạn kết nối từ đường Nguyễn Thái Sơn đến Dương Quảng Hàm và hệ thống cống hiện trạng. Lòng rạch được nạo vét, mở rộng với bề rộng thay đổi, cao độ -2,0 m. Kè bờ sử dụng tường cừ bê tông cốt thép dự ứng lực, riêng một đoạn gia cố bằng thảm đá bọc PVC kết hợp vải địa kỹ thuật.

Dự án cũng đầu tư 2 tuyến đường giao thông mới, gồm đường số 11 dài khoảng 490 m (lộ giới 12 m) và đoạn kết nối đường Nguyễn Thái Sơn dài 100 m (lộ giới 25 m), kết cấu mặt đường cấp cao A1. Một cầu bản bê tông cốt thép dài khoảng 15 m, rộng 16 m được xây dựng để băng qua rạch.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi kèm gồm thoát nước mưa với cống D800 dài khoảng 800 m, cùng tuyến thu gom nước thải dài gần 1 km. Khu vực này cũng được bổ sung không gian xanh với công viên rộng hơn 20.600 m² và hệ thống chiếu sáng hoàn chỉnh.

Dự án được kỳ vọng không chỉ giải quyết tình trạng ngập úng và ô nhiễm kéo dài nhiều năm, mà còn tạo động lực phát triển đô thị bền vững, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy kinh tế - xã hội tại khu vực.

TPHCM Gò Vấp cải tạo kênh rạch Rạch Ông Bầu Rạch Chín Xiểng
