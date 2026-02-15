TPHCM: Vũng Tàu, Bình Châu, Long Hải đã sẵn sàng

Ngày 15-2 (28 Tết), không khí Tết đã tràn ngập khắp các tuyến đường ven biển, khu nghỉ dưỡng và điểm tham quan tại Vũng Tàu, Long Hải, Bình Châu (TPHCM). Công tác chỉnh trang đô thị, chuẩn bị dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đón lượng khách tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Tại Vũng Tàu, nhiều tuyến đường trung tâm như khu vực Bãi Trước, Bãi Sau được trang trí đèn hoa, tiểu cảnh xuân rực rỡ. Các công viên ven biển được chăm sóc, bổ sung cây xanh, hoa tươi tạo điểm check-in cho người dân và du khách.

Vũng Tàu đã sẵn sàng đón khách dịp Tết

Theo ghi nhận, công suất phòng tại nhiều khách sạn, resort 3-5 sao ở khu vực Bãi Sau đã đạt từ 70-90% vào các ngày cao điểm mùng 2 đến mùng 5 Tết. Chủ khách sạn One Season Vũng Tàu cho biết những ngày cao điểm đã đạt gần như kín phòng, nhiều thời điểm chạm ngưỡng 95-100%, đặc biệt ở các hạng phòng hướng biển và phòng gia đình.

"Ngay từ giữa tháng Chạp, lượng khách đặt phòng đã tăng mạnh. Năm nay, xu hướng đặt sớm và ở lại 2-3 đêm khá phổ biến. Chúng tôi đã chủ động tăng nhân sự, bổ sung các hoạt động để phục vụ du khách tốt nhất vào dịp Tết" - Chủ khách sạn One Season Vũng Tàu chia sẻ.

Không chỉ phân khúc khách sạn cao cấp, nhiều cơ sở lưu trú tầm trung và homestay quanh khu vực Bãi Sau, Bãi Trước cũng ghi nhận lượng đặt phòng khả quan. Một số cơ sở cho biết phòng cuối tuần trước và sau Tết đã được khách giữ chỗ gần hết, cho thấy sức hút ổn định của du lịch biển dịp đầu năm.

Các địa điểm du lịch đã hoàn tất công tác chỉnh trang để đón khách

Các điểm tham quan quen thuộc như Tượng Chúa Kitô Vua, Hải đăng Vũng Tàu, Bạch Dinh cũng đã hoàn tất công tác vệ sinh môi trường, bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết khách tham quan. Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ.

Lãnh đạo địa phương cho biết ngoài việc chỉnh trang cảnh quan, phường Vũng Tàu đặc biệt chú trọng kiểm soát giá cả dịch vụ lưu trú, ăn uống, giữ hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh.

Tại khu vực Long Hải, Bình Châu, không khí chuẩn bị Tết cũng diễn ra khẩn trương. Các khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, resort ven biển Hồ Tràm, Bình Châu, Long Hải đồng loạt chỉnh trang cảnh quan, trang trí không gian xuân; thiết kế các gói nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, tắm khoáng, ẩm thực ngày Tết.

Khu vực Long Hải, Phước Hải, Bình Châu dự kiến đón lượng khách lớn dịp Tết

Các tuyến tham quan sinh thái như Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu hay khu vực núi Minh Đạm cũng được dọn dẹp sạch sẽ, bổ sung bảng chỉ dẫn, khuyến cáo an toàn cho du khách du xuân, trekking đầu năm.

Doanh nghiệp du lịch tại Hồ Tràm cho biết năm nay xu hướng khách gia đình, nhóm bạn đặt phòng sớm tăng cao. Nhiều cơ sở đã kín phòng từ trước Tết một tuần. Bên cạnh đó, các nhà hàng, quán hải sản cam kết niêm yết giá rõ ràng, bảo đảm chất lượng, tránh tình trạng "chặt chém".

Theo đại diện ngành du lịch các địa phương, dịp Tết Nguyên đán luôn là cao điểm du lịch của Vũng Tàu, Bình Châu và các khu du lịch lân cận. Vì vậy, ngoài chỉnh trang hạ tầng, địa phương còn xây dựng phương án phân luồng giao thông, bố trí thêm bãi giữ xe tạm thời, tăng cường thu gom rác thải để giữ gìn môi trường biển xanh - sạch - đẹp.

Lực lượng cứu hộ tại các bãi tắm được bố trí trực xuyên suốt, trang bị đầy đủ phao cứu sinh, loa cảnh báo. Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh ăn uống, khách sạn được tăng cường trước và trong Tết.