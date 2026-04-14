Pháp luật

TPHCM: Vứt rác không đúng nơi quy định, một người đàn ông bị phạt 3,5 triệu đồng

Huỳnh Như

(NLĐO) - Một người đàn ông tại xã Bình Chánh bị phạt 3,5 triệu đồng sau khi bị camera ghi lại hành vi vứt rác không đúng nơi quy định

Ngày 14-4, UBND xã Bình Chánh, TPHCM cho biết tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định, Tổ kiểm tra của địa phương đã phối hợp Công an xã trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát để xác minh, qua đó phát hiện và xử lý một trường hợp vi phạm.

Hình ảnh từ camera ghi lại hành vi đổ rác không đúng nơi quy định của người vi phạm

Cụ thể, qua hình ảnh ghi nhận từ hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng xác định ông H.V.K. có hành vi đổ rác không đúng nơi quy định tại tuyến đường Đê bao Rạch Cầu Già (ấp 33). Đây là khu vực đất trống, nằm xa khu dân cư, ít người qua lại nên thời gian qua thường bị một số đối tượng lợi dụng để lén lút đổ rác thải, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Khu đất trống tại ấp 33, xã Bình Chánh – nơi thường bị lợi dụng để đổ rác trái phép

Tại buổi làm việc, ông K. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ quy định hiện hành, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính với hình thức phạt tiền 3,5 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm bị buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, gồm thu gom, xử lý toàn bộ lượng rác đã đổ sai quy định, theo điểm a, khoản 13 Điều 26 Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 7-7-2022 của Chính phủ.

Lực lượng chức năng xã Bình Chánh làm việc với ông H.V.K về hành vi đổ rác sai quy định

Theo bà Nguyễn Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chánh, thời gian qua, địa phương đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, tình trạng xả rác không đúng nơi quy định vẫn còn diễn ra, chủ yếu tại các khu đất trống, ven đường, những vị trí xa khu dân cư hoặc thiếu sự giám sát thường xuyên.

Thời gian qua, xã Bình Chánh đẩy mạnh lắp đặt camera giám sát tại các điểm “nóng” về xả rác, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý vi phạm

Trước thực trạng này, từ ngày 1-7-2025, xã Bình Chánh đã triển khai lắp đặt 46 camera an ninh tại các khu vực có nguy cơ phát sinh hành vi xả rác trái phép. Hệ thống này không chỉ phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự mà còn trở thành công cụ giám sát hiệu quả, giúp phát hiện, ghi nhận và xử lý kịp thời các vi phạm về môi trường. 

Nâng cao ý thức, nói không với vứt rác bừa bãi

Chính quyền địa phương cũng kêu gọi người dân nâng cao ý thức, thực hiện đúng quy định về thu gom, xử lý rác thải; không đổ rác bừa bãi ra môi trường, đồng thời tích cực tham gia giám sát, phản ánh các hành vi vi phạm để cùng chung tay xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp.

Tin liên quan

Mạnh tay với nạn đổ trộm rác

Bảo vệ môi trường không thể chỉ trông chờ ý thức tự giác. Phải đặt trên nền tảng pháp luật nghiêm minh, thực thi quyết liệt và nhận thức đầy đủ của người dân

Khởi tố vụ án đổ hơn 900 tấn rác thải gây ô nhiễm môi trường

(NLĐO) - Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án đổ hơn 900 tấn rác thải gây ô nhiễm môi trường tại Bắc Ninh.

Người đàn ông đổ trộm hơn 353 tấn rác thải gây ô nhiễm môi trường bị khởi tố

(NLĐO) - Từ tháng 4-2022 đến tháng 6-2022, Đặng Quốc Cường đã có hành vi đổ trái phép ra môi trường chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường với tổng khối lượng hơn 353 tấn

