TPHCM xác minh vị trí nghi hố chôn tập thể liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TPHCM xác minh vị trí nghi hố chôn tập thể liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thiện An

(NLĐO) - Bộ Tư lệnh TPHCM bước đầu xác định một số khu vực có dấu hiệu liên quan đến vị trí chôn cất tập thể cán bộ, chiến sĩ hy sinh năm 1968

Ngày 1-6, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TPHCM (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515 TPHCM) tổ chức khảo sát thực địa và nghe báo cáo kết quả bước đầu trong quá trình tìm kiếm, xác minh vị trí nghi hố chôn tập thể các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

TPHCM xác minh vị trí nghi hố chôn tập thể liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết khảo sát tại Công viên Lê Thị Riêng

Trực tiếp khảo sát tại thực địa có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TPHCM.

Báo cáo tại buổi khảo sát, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết thời gian qua Bộ Tư lệnh thành phố đã tập trung nghiên cứu, đối chiếu nhiều nguồn tư liệu, bản đồ qua các thời kỳ, hình ảnh lưu trữ trong và ngoài nước. Đồng thời, tích cực kết nối với các chuyên gia nghiên cứu lịch sử và gặp gỡ các nhân chứng từng trực tiếp chứng kiến sự kiện diễn ra tại khu vực nghĩa trang Đô Thành trước đây, nay là Công viên Lê Thị Riêng.

TPHCM xác minh vị trí nghi hố chôn tập thể liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 2.

Lãnh đạo TPHCM dâng hương anh hùng liệt sĩ

Đặc biệt, từ những tư liệu, hình ảnh mới được cung cấp, kết hợp với kết quả khảo sát thực địa, bám nắm địa bàn, phân tích đối chiếu mô phỏng và thông tin từ các nhân chứng, Bộ Tư lệnh TPHCM bước đầu xác định một số khu vực có dấu hiệu liên quan đến vị trí chôn cất tập thể cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

TIN LIÊN QUAN

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trực tiếp khảo sát hiện trường, nghe báo cáo quá trình thu thập, phân tích dữ liệu, rà soát các nguồn thông tin lịch sử và những căn cứ bước đầu phục vụ công tác xác minh. Các ý kiến đều đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Bộ Tư lệnh TPHCM trong việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng lịch sử, các đơn vị liên quan nhằm từng bước làm rõ những thông tin có giá trị phục vụ công tác xác định, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

TPHCM xác minh vị trí nghi hố chôn tập thể liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 3.

Lãnh đạo TPHCM khảo sát vị trí nghi hố chôn tập thể các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Lãnh đạo TPHCM nhấn mạnh việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo kế hoạch, trên cơ sở các tài liệu, dữ liệu đã được thu thập cùng kết quả khảo sát thực địa, Ban Chỉ đạo 515 TPHCM sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề nhằm tiếp tục đánh giá, thẩm định các nguồn thông tin, làm cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định chính xác khu vực nghi có hố chôn tập thể liệt sĩ, từ đó triển khai các bước khảo sát chuyên sâu và xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.

Trước đó, Bộ Tư lệnh TPHCM phát đi thông báo cho biết đang tổ chức tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ hy sinh ngày 12-2-1968 và được chôn cất tại Nghĩa địa Chí Hòa (nay là khu vực Công viên Lê Thị Riêng, thuộc phường Hòa Hưng, TPHCM.

Trong quá trình rà soát tư liệu, hình ảnh lịch sử, xuất hiện một số nhân chứng như trong ảnh đính kèm. Thời điểm năm 1968, các em nhỏ trong hình khoảng từ 10 đến 14 tuổi, sinh sống quanh khu vực Nghĩa địa Chợ Quán và Nghĩa địa Chí Hòa.

TPHCM xác minh vị trí nghi hố chôn tập thể liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 4.

Bức ảnh chụp tại Nghĩa địa Chí Hòa năm 1968 (nay khu vực này là Công viên Lê Thị Riêng)

Theo ước đoán, nếu hiện nay còn sống, các nhân chứng này khoảng từ 68 đến 72 tuổi. Đây có thể là nguồn thông tin rất quan trọng phục vụ công tác xác minh vị trí chôn cất liệt sĩ, đối chiếu dữ liệu lịch sử và hỗ trợ quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bộ Tư lệnh TPHCM rất mong nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng mạng, các cô chú lớn tuổi từng sinh sống tại khu vực Nghĩa địa Chợ Quán và Nghĩa địa Chí Hòa, các nhà nghiên cứu lịch sử, cựu học sinh, người dân địa phương… nếu nhận ra nhân vật trong ảnh hoặc có thông tin liên quan thì liên hệ với đơn vị này để phối hợp tìm kiếm.


Tin liên quan

Tin mới vụ đào móng xây nhà phát hiện hố chôn tập thể nhiều hài cốt

Tin mới vụ đào móng xây nhà phát hiện hố chôn tập thể nhiều hài cốt

(NLĐO) - Hài cốt và các di vật tìm thấy được có thể kết luận hố chôn có nhiều hài cốt là mộ liệt sĩ tập thể.

Quảng Nam: Phát hiện hố chôn tập thể 17 chiến sĩ đặc công hi sinh 50 năm trước

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đã tìm thấy 17 bộ hài cốt chiến sĩ đặc công hi sinh tại Quảng Nam cách đây 50 năm về trước, sau nửa tháng khai quật.

Tìm thấy hố chôn tập thể liệt sĩ tại sân bay Biên Hòa

(NLĐO)- Ban Chỉ đạo tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Đồng Nai vừa tìm thấy hố chôn tập thể liệt sĩ tại sân bay Biên Hòa

chiến sĩ TPHCM tập thể xác định hố chôn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo