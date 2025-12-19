HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

TPHCM: Xét xử cựu thủ quỹ và kế toán Sài Gòn Co.op Rạch Miễu

HÀ NGUYỄN - TRẦN THÁI

(NLĐO) - Phiên tòa hé lộ nhiều chi tiết bất ngờ về cách thức thực hiện và những lỗ hổng trong quản lý quỹ.

Ngày 19-12, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Bùi Nhật Hằng (SN 1975, cựu thủ quỹ) và Trần Thị Kim Thanh (SN 1981, cựu kế toán) của Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Rạch Miễu, về các tội "Tham ô tài sản" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cơ quan điều tra, Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Rạch Miễu không ban hành quy trình kiểm kê quỹ tiền mặt hằng ngày theo hướng dẫn của Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op). Theo đó, thủ quỹ chịu trách nhiệm kiểm đếm tiền mặt, lập biên bản và niêm phong tiền cuối ngày, dưới sự giám sát của bảo vệ, còn kế toán trưởng và giám đốc chỉ ký duyệt biên bản mà không trực tiếp kiểm kê.

TPHCM: Xét xử cựu thủ quỹ và kế toán Co.op Rạch Miễu - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa

Trong giai đoạn từ ngày 21-8-2021 đến 26-8-2023, Hằng lợi dụng vị trí thủ quỹ, đánh tráo các cọc tiền trong két sắt, chiếm đoạt tổng cộng 2,12 tỉ đồng của công ty, sử dụng vào mục đích cá nhân. Trong khi đó, Thanh kiểm đếm tiền mặt hằng ngày nhưng chỉ đếm từng tờ tiền thu ngân và kiểm theo cọc đối với tiền trong két sắt, sau đó ghi số liệu vào biên bản và trình ký. Cách làm này khiến việc phát hiện hành vi tham ô của Hằng bị chậm trễ, dẫn đến thất thoát số tiền lớn.

Theo hồ sơ, từ ngày 21-8-2021 đến 26-8-2023, Thanh thực hiện 483 lần kiểm quỹ; khi bận có nhân viên kế toán khác thay, tổng cộng 94 lần. Các biên bản do Thanh lập đều được trình thủ quỹ cùng ký, sau đó kế toán trưởng và giám đốc ký duyệt trước khi niêm phong két sắt.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy còn nhiều tình tiết, chứng cứ liên quan đến hành vi của các bị cáo cần được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để cơ quan điều tra bổ sung trước khi tiếp tục xét xử.

Tin liên quan

Cựu chủ tịch HĐQT Saigon Co.op lãnh án

Cựu chủ tịch HĐQT Saigon Co.op lãnh án

(NLĐO) - HĐXX nhận định bị cáo Diệp Dũng là chủ mưu vụ án, phạm tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Sắp xét xử cựu chủ tịch Sài Gòn Co.op Diệp Dũng

(NLĐO) - Cựu chủ tịch Sài Gòn Co.op Diệp Dũng bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 115 tỉ đồng cho nhà nước.

Khó hiểu dòng tiền 1.000 tỉ đồng đầu tư trong vụ án tại Saigon Co.op

(NLĐO) – Hai công ty nhận 1.000 tỉ đã mang gởi ngân hàng sau đó rút ra chuyển cho 8 công ty để đầu tư ngược về Saigon Co.op; tất cả giao dịch đều thông qua một ngân hàng.

thiếu trách nhiệm hậu quả nghiêm trọng Kế toán trưởng Co.op Rạch Miễu
