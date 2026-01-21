HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

TPHCM: Xôn xao thông tin phụ huynh đua nhau đi họp sớm để giành chỗ ngồi học cho con

Đặng Trinh- Phương Nam

(NLĐO)- Giáo viên chủ nhiệm một trường THCS thông báo phụ huynh khi đi họp ngồi ở vị trí nào thì đó là chỗ ngồi của con trong học kỳ II khiến phụ huynh bức xúc

Những ngày qua trên các diễn đàn phụ huynh, học sinh TPHCM xôn xao thông tin giáo viên chủ nhiệm (GVCN) một trường THCS ở phường Tam Thắng-TPHCM thông báo mời phụ huynh tới họp sơ kết học kỳ I năm học 2025-2026. Tuy nhiên, nội dung thông báo khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Cụ thể, GV thông báo trong cuộc họp này, phụ huynh ngồi ở vị trí nào thì đó chính là vị trí ngồi học của các con trong nửa học kỳ II, nên cân nhắc kỹ trước khi ngồi. 

Trên các diễn đàn, ý kiến của nhiều phụ huynh cho biết chiều 14 giờ 30 mới đến giờ họp nhưng phụ huynh và học sinh lớp 8 đã phải đi đến trường từ 13 giờ trưa để giành chỗ ngồi cho con mình. Vì phụ huynh nào cũng tâm lý muốn con ngồi phía trước để dễ nhìn thấy bảng, chú ý học hơn. 

TPHCM: Xôn xao tin phụ huynh đua nhau đi họp sớm để giành chỗ ngồi cho con - Ảnh 1.

Tin nhắn gây xôn xao của GVCN

"Tôi thiết nghĩ việc xếp chỗ ngồi cho học sinh là quyền hạn của GVCN nhưng bây giờ GVCN lại giao cho phụ huynh cái quyền được chọn chỗ ngồi cho con? Vậy quyền của phụ huynh lớn quá, làm thay luôn cả phần việc của GVCN... Con tôi trước khi đi họp, nó bắt tôi phải đi 1 giờ trưa để giành chỗ cho nó và để ngồi cạnh bạn mà nó muốn. Thiết nghĩ phụ huynh chúng tôi đi làm cả ngày đã mệt, được ngày thứ 7 nghỉ làm thì vẫn phải tranh thủ ăn cơm trưa xong, 12 giờ 30 đã phải chuẩn bị đến trường để giành chỗ cho con"- một phụ huynh nêu ý kiến.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc trên xảy ra ở lớp 8/11 Trường THCS Trần Phú, phường Tam Thắng, TPHCM.

Cùng với thông tin trên, nhiều ý kiến cho biết đảm bảo lớp 8/11 là lớp đi họp phụ huynh đầy đủ và sớm nhất trường vì tâm lý ai cũng muốn đến sớm để con được ngồi các hàng trên đầu của lớp để dễ học tập, quan sát. Cùng với các nội dung trên, nhiều hình ảnh thể hiện đã có nhiều phụ huynh của lớp 8/11 canh ở cổng trường từ lúc trường chưa mở cửa.

Bà Huỳnh Thị Bích Phượng, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú, xác nhận sự việc trên là ở  lớp 8/11 của trường.

TPHCM: Xôn xao tin phụ huynh đua nhau đi họp sớm để giành chỗ ngồi cho con - Ảnh 2.

Nhiều ý kiến bức xúc của phụ huynh

Theo lãnh đạo nhà trường, trên thực tế, GVCN mời họp phụ huynh vào lúc 14 giờ 30 như trong thư mời. Tuy nhiên, trong dòng tin nhắn của GVCN gửi trong nhóm phụ huynh của lớp lại sáng tạo thêm dòng thông tin ba mẹ ngồi họp ở chỗ nào thì cũng chính là chỗ ngồi học của con trong nửa học kỳ II như tin nhắn thể hiện. Việc này có thể xuất phát từ việc GVCN muốn cho phụ huynh biết việc sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh là vất vả, không thể nào giải quyết được hết mong muốn của phụ huynh và học sinh.

Hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết mục đích của GV trong trường hợp này là tốt nhưng cách làm chưa đúng, trong khi không thông báo trước với lãnh đạo trường vì trường đã cân nhắc rất kỹ giờ họp phụ huynh là mong muốn phụ huynh có thời gian nghỉ trưa cuối tuần, chứ không phải vội vàng. Đây là ý tưởng của riêng GVCN nhưng cách dặn dò của cô chưa phù hợp. Lãnh đạo nhà trường cho biết đã có nhắc nhở GVCN lớp 8/11 và sẽ tổ chức họp để rút kinh nghiệm chung cho toàn thể giáo viên của trường, tránh trường hợp GV có những cách sáng tạo riêng nhưng không đúng quy định.

rút kinh nghiệm hiệu trưởng nhà trường giáo viên chủ nhiệm họp phụ huynh
