Ngày 7-5, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Ty (31 tuổi, ngụ xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Văn Ty tại phiên tòa sơ thẩm

Bị cáo Ty là người đã dùng dao sát hại Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, vào ngày 8-9-2025.

Tại tòa, bị cáo Ty thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, người thân của bị cáo khai Ty từng được đưa đến bệnh viện ở Gia Lai điều trị tâm thần. Đây là tình tiết mới phát sinh, chưa có trong hồ sơ vụ án.

Sau khi xem xét, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ hồ sơ bệnh án tâm thần của bị cáo Ty.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 7-9-2025, Ty xảy ra cãi vã với vợ chồng anh trai do cho rằng người thân mua ti vi để xem riêng. Trong lúc bực tức, Ty dùng dao đâm liên tiếp 4 nhát vào bụng chị Nguyễn Thị Kết (chị dâu của Ty).

Sau khi gây án, bà Nguyễn Thị Thời (mẹ ruột Ty) đến Công an xã Xuân Lộc trình báo vụ việc.

Sáng 8-9-2025, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh cùng tổ công tác được phân công đưa Ty về trụ sở làm việc. Khi thấy lực lượng công an đến gần nhà, Ty bỏ chạy vào khu rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc.

Trong quá trình truy tìm, khi Thiếu tá Cánh tiếp cận, khống chế nghi phạm, Ty đã rút dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Ty đến quán nước uống rồi quay về nhà thay quần áo, tắm giặt nhằm che giấu hành vi. Khi lực lượng công an truy bắt, Ty cố thủ trong nhà tắm, cầm dao chống trả. Sau đó, lực lượng chức năng phá cửa, khống chế và đưa Ty về trụ sở làm việc.