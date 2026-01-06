Trả lại vỉa hè cho người đi bộ

Hiện nay, trên các tuyến đường Bùi Văn Hòa, Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 51 (đoạn qua tỉnh Đồng Nai), thường xuyên ùn tắc, mà một phần nguyên nhân đến từ việc lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán.

Thi nhau lấn chiếm

Đường Bùi Văn Hòa dài gần 6 km có điểm đầu giao với Quốc lộ 1 (hầm chui Tam Hiệp), điểm cuối là vòng xoay nút giao cổng 11 với đường Võ Nguyên Giáp. Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm đô thị Biên Hòa với khu vực phía Nam, cũng như đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các khu công nghiệp trên địa bàn TP Biên Hòa (cũ). Hiện nay, mặt đường nhỏ hẹp, chiều rộng chỉ từ 12 - 15 m, trong khi lưu lượng phương tiện giao thông đông nên tình trạng ùn tắc, kẹt xe thường xuyên xảy ra, nhất là vào các khung giờ cao điểm.

Ở ngay vòng xoay cổng 11, cuối đường Bùi Văn Hòa, toàn bộ vỉa hè dài hơn 10 m bị hộ dân buôn bán bưởi chiếm dụng. Chị Nguyễn Nhung (40 tuổi, phường Long Bình) bức xúc, do lề đường, vỉa hè bị các hộ buôn bán chiếm dụng nên người đi bộ không có lối đi đành phải đi xuống lòng đường rất nguy hiểm.

Cách đó không xa, tình trạng cơi nới mái che các cửa hàng cũng diễn ra phổ biến. Đặc biệt, việc các hộ kinh doanh đặt bảng hiệu, bảng quảng cáo bừa bãi, lấn chiếm ra giáp lòng đường Bùi Văn Hòa, tuyến Quốc lộ 51 ảnh hưởng nghiêm trọng đến phần đường dành cho người đi bộ.

Vỉa hè bị các hộ kinh doanh lấn chiếm trên đường Bùi Văn Hòa

Điều đáng nói, khi thấy lực lượng chức năng đi tuần, các hộ gọi điện báo nhau, nhanh chóng dọn dẹp phần cơi nới, lấn chiếm. Khi lực lượng rút đi, họ lại trưng bày ra như chưa hề có chuyện gì. Chị Nhung cũng như nhiều người dân khác rất mừng là gần đây chính quyền địa phương lên kế hoạch và rất quyết liệt trong việc lấy lại vỉa hè. "Tôi hy vọng việc này làm hiệu quả lâu dài, tránh rơi vào cảnh dăm ba bữa rồi đâu lại vào đó. Chính quyền cần có giải pháp quyết liệt thiết lập lại trật tự đô thị, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ" - chị Nhung mong muốn.

Liên quan vấn đề trên, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai nhiều lần nhận được phản ánh của người dân sinh sống dọc tuyến đường Bùi Văn Hòa chạy qua các phường Long Bình, Long Hưng và Trấn Biên về tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán của một số hộ dân gây ra cảnh ùn tắc giao thông. Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đánh giá đây là vấn đề bức thiết và tỉnh xác định việc đầu tư mở rộng tuyến đường này là nhiệm vụ trọng điểm nhằm giải quyết căn cơ tình trạng kẹt xe, đồng thời cải thiện chất lượng hạ tầng đô thị. Về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, sở đã phối hợp các phường để lập lại trật tự lòng, lề đường, chỉnh trang đô thị.

Không chỉ đường Bùi Văn Hòa, nhiều tuyến đường nội thị khác trên địa bàn tỉnh cũng đang diễn ra tình trạng tương tự. Việc lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, đặt những bảng hiệu, bảng quảng cáo tràn lan không chỉ ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân và các phương tiện mà còn gây ra tình trạng nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Lập lại trật tự lòng, lề đường

Trước thực trạng nhiều tuyến đường đô thị bị lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà yêu cầu Sở Xây dựng triển khai việc lập lại trật tự lòng, lề đường, chỉnh trang đô thị trên các tuyến đường Võ Nguyên Giáp và Bùi Văn Hòa.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai khẳng định, việc thực hiện thí điểm lập lại trật tự lòng, lề đường, chỉnh trang đô thị trên các tuyến đường Võ Nguyên Giáp và Bùi Văn Hòa nhằm góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc, kẹt xe cũng như mất mỹ quan đô thị. Đồng thời, ngăn chặn, xử lý kịp thời và không để phát sinh các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ nhằm giữ gìn trật tự và chỉnh trang đô thị.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà, hiện nay, trên các tuyến đường nói trên thường xuyên xảy ra ùn tắc, kẹt xe mà một phần nguyên nhân đến từ việc lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán. Mặt khác, tại các tuyến đường này, tình trạng xả rác thải bừa bãi cũng gây mất mỹ quan đô thị.

Từ kết quả thực hiện thí điểm trên các tuyến đường này, tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đến 95 xã, phường nhằm lập lại trật tự lòng, lề đường, chỉnh trang đô thị tại các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, Sở Xây dựng đã làm việc với các xã, phường có tuyến Quốc lộ 51, Bùi Văn Hòa, Võ Nguyên Giáp đi qua để lập lại trật tự lòng, lề đường, chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, kết quả thực hiện bước đầu còn nhiều hạn chế. Đến nay, UBND các phường, xã: Long Bình, Tam Hiệp, Long Hưng, Phước Tân, Bình Minh đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi để người dân, hộ kinh doanh dọc 2 bên tuyến đường biết và tự giác tháo dỡ những công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông. Đồng thời, triển khai vận động các hộ dân, tổ chức, cá nhân dọc hai bên tuyến đường ký cam kết không lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang đường bộ.

Tháo dỡ, di dời bảng hiệu, bảng quảng cáo Qua kiểm tra, UBND phường Long Hưng phát hiện việc vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường Bùi Văn Hòa, Võ Nguyên Giáp chủ yếu là tình trạng đặt bảng hiệu, bảng quảng cáo lấn chiếm lề đường. Vì vậy, ngay từ đầu tháng 12-2025, cơ quan chức năng của phường đã nhắc nhở các hộ dân; đồng thời yêu cầu tháo dỡ, di dời những bảng hiệu, bảng quảng cáo đặt lấn chiếm lề đường. Đối với các hộ không chấp hành, cơ quan chức năng phường đã tiến hành xử lý. Theo ông Kiều Công Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Long Hưng, đến nay, phường đã nhắc nhở và yêu cầu viết cam kết không tái vi phạm đối với 51 trường hợp. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ 12 bảng quảng cáo các loại.



