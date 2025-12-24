HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Hà Nội

Hà Nội di dời cây xanh, xén vỉa hè để giảm ùn tắc

Hải Anh

(NLĐO)- Hà Nội đang triển khai cải tạo hạ tầng, xén vỉa hè, di dời và chặt hạ cây xanh tại nhiều nút giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông.

Thời gian gần đây, nhiều đoạn vỉa hè gần khu vực nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân (thuộc các phường Thanh Xuân, Yên Hòa, TP Hà Nội) được cắt xén, cải tạo. Nút giao này được biết đến là một trong những "điểm đen" ùn tắc giao thông ở Hà Nội trong giờ cao điểm.

Nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân đang được cải tạo

Nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân đang được cải tạo

Theo đó, dự án gồm các hạng mục di chuyển đèn tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng; điều chỉnh tổ chức giao thông, sơn kẻ đường, lắp đặt biển báo; di dời cây xanh trong phạm vi mở rộng mặt đường; đồng thời cải tạo hệ thống thoát nước tại khu vực bị ảnh hưởng.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động tại khu vực nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân hoạt động thi công diễn ra khẩn trương. Các đoạn vỉa hè cũ được xén gọn gần 2m, máy móc hoạt động liên tục để mở rộng lòng đường.

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội), năm 2025, đơn vị đã triển khai xén hè, mở rộng mặt đường tại 6/11 nút giao nhằm giảm ùn tắc giao thông. Các nút đã hoàn thành gồm: Đình Thôn - Phạm Hùng; Vũ Quỳnh - Mễ Trì; ngõ 171 Nguyễn Xiên; ngõ Hòa Bình 7 - Minh Khai; Chu Huy Mẫn - Nguyễn Lam; Cổ Linh - Thạch Bàn.

Hà Nội di dời cây xanh, xén vỉa hè để giảm ùn tắc - Ảnh 1.

Nhiều cây xanh sẽ được đánh chuyển đi nơi khác để phục vụ việc xén vỉa hè, mở rộng đường nhằm giảm ùn tắc giao thông

Hà Nội di dời cây xanh, xén vỉa hè để giảm ùn tắc - Ảnh 2.

Khu vực nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm

Hà Nội di dời cây xanh, xén vỉa hè để giảm ùn tắc - Ảnh 3.

Khu vực nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm

Dự án với mục đích giảm ùn tắc trong giờ cao điểm

Dự án với mục đích giảm ùn tắc trong giờ cao điểm

5 nút giao còn lại đang được tổ chức thi công gồm khu vực đường Minh Khai (gầm cầu Vĩnh Tuy - phố Mạc Thị Bưởi); Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh; Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân; Ngụy Như Kon Tum - Vũ Trọng Phụng; đường Võ Văn Kiệt - lối vào Khu công nghiệp Quang Minh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 25-12.

Nhiều đoạn vỉa hè xén sâu vào khoảng 2m

Nhiều đoạn vỉa hè xén sâu vào khoảng 2m

Di dời cây xanh và cải tạo hạ tầng giảm ùn tắc giao thông tại Hà Nội - Ảnh 4.

Di dời cây xanh và cải tạo hạ tầng giảm ùn tắc giao thông tại Hà Nội - Ảnh 5.

Cây cối được đốn hạ, di dời

Cây cối được đốn hạ, di dời

Di dời cây xanh và cải tạo hạ tầng giảm ùn tắc giao thông tại Hà Nội - Ảnh 7.

Di dời cây xanh và cải tạo hạ tầng giảm ùn tắc giao thông tại Hà Nội - Ảnh 8.

