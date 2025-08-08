Sáng 8-8, xã Trà Leng (TP Đà Nẵng) tổ chức lễ phát động quyên góp, ủng hộ bà con nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Lễ phát động nhằm kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn xã cùng chung tay góp sức, sẻ chia với những mất mát, đau thương mà một số tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra, sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo xã Trà Leng góp tiền ủng hộ bà con bị thiên tai

Phát biểu tại lễ phát động, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, cho biết năm 2020, thiên tai khốc liệt xảy ra tại xã Trà Leng đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân vô tội, cuốn trôi tài sản, nhà cửa, để lại bao tang thương và mất mát.

Trong lúc hoạn nạn ấy, nhân dân Trà Leng đã nhận được sự giúp đỡ đầy nghĩa tình từ khắp mọi miền Tổ quốc. Đó là nghĩa tình sâu nặng, là nguồn động viên quý báu để Trà Leng đứng dậy sau đau thương. Chính vì vậy, khi các địa phương khác đang gặp khó khăn, hoạn nạn, cán bộ, nhân dân càng hiểu rõ hơn giá trị của sự sẻ chia, đoàn kết.

Già làng Hồ Văn Đề - một trong số những người có nhiều người thân bị mất trong thảm họa năm 2020 - quyên góp tiền ủng hộ bà con Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ

Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của thiên tai, nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung đang gánh chịu hậu quả nặng nề về người và tài sản. Nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh mất nhà cửa, thiếu thốn nơi ăn chốn ở, cần được chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.

Tới sáng 8-8, xã Trà Leng đóng góp được hơn 120 triệu đồng

"Những hình ảnh tang thương từ hiện trường các vùng bị thiên tai một lần nữa khiến chúng ta không khỏi đau lòng, xót xa. Trong những lúc gian nan đó, tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" truyền thống quý báu của dân tộc ta lại càng được phát huy mạnh mẽ" – ông Nghĩa chia sẻ.

Tại lễ phát động, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhân dân xã Trà Leng đã hỗ trợ được hơn 120 triệu đồng. Dự kiến, đến ngày 14-8, xã Trà Leng sẽ tổng kết đợt phát động và tiến hành trao tiền ủng hộ cho bà con nhân dân ở tỉnh Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ.

Vào năm 2021, khi dịch COVID-19 tại TP HCM diễn biến phức tạp, hình ảnh bà con nhân dân ở xã Trà Leng gom góp nông sản gửi vào Nam như gửi chút tình để động viên người dân TP HCM chiến thắng dịch bệnh cũng đã khiến nhiều người cảm thấy xúc động.