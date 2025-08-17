HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Trà Ngọc Hằng khoe vóc dáng quyến rũ

Minh Khuê

(NLĐO) – Nữ ca sĩ, doanh nhân, người mẫu Trà Ngọc Hằng gây chú ý khi xuất hiện tại ngày đầu của "Vietnam Wedding Week: Evermore"

Đây là sự kiện tuần lễ cưới ứng dụng lớn nhất năm 2025, quy tụ nhiều thương hiệu và nhà thiết kế hàng đầu.

Trà Ngọc Hằng lựa chọn trang phục thanh lịch, phối đồ tinh tế cùng loạt phụ kiện sang trọng, tôn vinh nét đẹp hiện đại và quyến rũ.

Trà Ngọc Hằng khoe vóc dáng quyến rũ - Ảnh 1.

Trà Ngọc Hằng tham dự "Vietnam Wedding Week: Evermore"

Trà Ngọc Hằng khoe vóc dáng quyến rũ - Ảnh 2.

Cô diện trang phục khoe sắc vóc quyến rũ

Trà Ngọc Hằng khoe vóc dáng quyến rũ - Ảnh 3.

Trà Ngọc Hằng tiết lộ giữ vóc dáng nhờ tập luyện Pickleball và lối sống lành mạnh

Trà Ngọc Hằng khoe vóc dáng quyến rũ - Ảnh 5.

Và hé lộ sắp tới sẽ có một dự án nghệ thuật mới

Trà Ngọc Hằng khoe vóc dáng quyến rũ - Ảnh 6.

Nhưng Trà Ngọc Hằng chỉ mới "úp mở", chưa công bố thông tin chi tiết

Trà Ngọc Hằng khoe vóc dáng quyến rũ - Ảnh 9.

Trà Ngọc Hằng khoe vóc dáng quyến rũ - Ảnh 12.

Trà Ngọc Hằng khoe vóc dáng quyến rũ - Ảnh 13.

"Sự kiện không chỉ là nơi tôn vinh vẻ đẹp và sự sáng tạo trong ngành cưới mà còn truyền cảm hứng để mỗi người tìm thấy dấu ấn cá nhân trong hành trình hạnh phúc của mình" – Trà Ngọc Hằng chia sẻ.

Cô chia sẻ thêm bí quyết duy trì vẻ đẹp hình thể, tinh thần tích cực là nhờ chăm chỉ tập luyện Pickleball cũng như duy trì lối sống lành mạnh.

Trà Ngọc Hằng quyết định thực hiện một số dự án liên quan đến bộ môn Pickleball, trước mắt là giải đấu dự kiến được tổ chức vào tháng 9 năm nay. Song song đó, cô cũng đang ấp ủ một dự án nghệ thuật mới sẽ sớm công bố trong thời gian tới, hứa hẹn mang lại nhiều điều bất ngờ cho công chúng.

Cách đây không lâu, Trà Ngọc Hằng và Phan Ngọc Anh Tú cũng vô địch nội dung đôi nam-nữ lứa tuổi 18-39 Giải Pickleball Báo Người Lao Động lần 1 năm 2025.

Trà Ngọc Hằng tổ chức giải Pickleball, trích doanh thu làm từ thiện

Trà Ngọc Hằng tổ chức giải Pickleball, trích doanh thu làm từ thiện

(NLĐO) - Người mẫu, diễn viên Trà Ngọc Hằng tổ chức giải đấu Pickleball Kootoro 2024 tại TP HCM, trích 20% doanh thu của giải làm từ thiện.

Trà Ngọc Hằng và con gái tất bật thiện nguyện

(NLĐO) - Người mẫu Trà Ngọc Hằng và con gái Sophia đã thực hiện chuyến thiện nguyện nhân dịp mừng tuổi mới cho cô bé.

Trà Ngọc Hằng và con gái trổ tài yoga

(NLĐO) - Người mẫu, diễn viên Trà Ngọc Hằng và con gái Sophia trổ tài thể hiện những động tác yoga khó trong loạt ảnh mới.

