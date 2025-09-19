HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Trà Ngọc Hằng thần thái cuốn hút cùng con gái

Minh Khuê

(NLĐO) - Người mẫu Trà Ngọc Hằng cùng con gái Sophia trình diễn tại show thời trang "Thanh âm tự nhiên và hơi thở đại dương".

Show diễn tổ chức tại thiên nhiên kỳ vĩ của vịnh Vĩnh Hy - tỉnh Khánh Hòa, quy tụ dàn hoa hậu, á hậu và người đẹp nổi tiếng. Trong dàn mỹ nhân góp mặt lần này, Trà Ngọc Hằng trở thành tâm điểm.

Cô xuất hiện ấn tượng với vai trò "first face" trong các bộ sưu tập của nhà thiết kế Phạm Khánh Quỳnh và Bá Phúc, đồng thời diễn cuối ở vị trí vedette trong thiết kế của Hà Hữu Tiến và Khánh Đan.

Trà Ngọc Hằng thần thái cuốn hút cùng con gái- Ảnh 1.

Trà Ngọc Hằng tại show thời trang

Trà Ngọc Hằng thần thái cuốn hút cùng con gái- Ảnh 2.

Cô trình diễn cùng con gái Sophia và các người mẫu khác

Trà Ngọc Hằng thần thái cuốn hút cùng con gái- Ảnh 3.

Thần thái hai mẹ con Trà Ngọc Hằng

Trà Ngọc Hằng thần thái cuốn hút cùng con gái- Ảnh 4.

Trà Ngọc Hằng trình diễn thiết kế của các nhà thiết kế Phạm Khánh Quỳnh, Bá Phúc, Hà Hữu Tiến, Khánh Đan.

Trà Ngọc Hằng thần thái cuốn hút cùng con gái- Ảnh 5.

Cô giữ vai trò diễn mở đầu

Trà Ngọc Hằng thần thái cuốn hút cùng con gái- Ảnh 6.

Và là người mẫu "chốt show"

Trà Ngọc Hằng thần thái cuốn hút cùng con gái- Ảnh 7.

Trà Ngọc Hằng thần thái cuốn hút cùng con gái- Ảnh 8.

Trà Ngọc Hằng thần thái cuốn hút cùng con gái- Ảnh 9.

Với nhà thiết kế Phạm Khánh Quỳnh, Trà Ngọc Hằng hóa thân thành nàng thơ giữa đại dương. Trong thiết kế của Bá Phúc, cô như luồng ánh sáng soi chiếu trên mặt biển. Khi xuất hiện trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Hà Hữu Tiến, Trà Ngọc Hằng khắc họa sự phóng khoáng, tự do của gió và sóng.

Còn ở màn trình diễn của Khánh Đan, cô trở thành biểu tượng của niềm hy vọng hồi sinh, ẩn chứa thông điệp về môi trường.

Đặc biệt, bé Sophia - con gái Trà Ngọc Hằng, cũng lần đầu tiên cùng mẹ bước lên sàn diễn.

Sophia xuất hiện trong phần trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Phạm Khánh Quỳnh với vai trò "first face" nhí.

Trà Ngọc Hằng chia sẻ:"Tôi chưa bao giờ định hướng Sophia theo con đường người mẫu nhưng tôi muốn con được trải nghiệm nhiều vai trò, nhiều sở thích và kỹ năng khác nhau.

Đây là lần đầu tiên Sophia tham gia catwalk và bé đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên vì thần thái tự tin. Khoảnh khắc mẹ con cùng đứng trên một sân khấu thời trang thực sự rất đặc biệt và đáng nhớ".

Trà Ngọc Hằng con gái Sophia trình diễn thời trang vẻ đẹp đại dương
