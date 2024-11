Trà Vinh: Xúc phạm trình độ dân tộc, 1 đối tượng bị xử phạt 30 triệu đồng

Ngày 9-11, Công an huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) cho biết đã tống đạt quyết định của Chủ tịch UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính đối với P.M.T (49 tuổi; ngụ xã Đại Phước, huyện Càng Long) về hành vi đăng tải thông tin xúc phạm dân tộc.

Công an làm việc với ông T. (áo vàng)

Vào ngày 17-10, Công an huyện Càng Long phát hiện tài khoản Facebook "P.M.T" đăng tải thông tin với nội dung xúc phạm về trình độ của dân tộc Việt Nam.

Sau đó, Đội An ninh Công an huyện Càng Long phối hợp Công an xã Đại Phước tiến hành xác minh và mời T. làm việc.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận vi phạm, đồng thời khai nhận những thông tin đăng tải trên Facebook cá nhân là do bản thân tự nghĩ ra, tạo lập đăng tải, không có thông tin, tài liệu nào phản ánh, cung cấp.

Căn cứ vào điểm b, khoản 7, điều 102, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, UBND huyện Càng Long quyết định xử phạt T. 30 triệu đồng.