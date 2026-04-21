Trách nhiệm chủ quán trong vụ thiếu niên 15 tuổi tử vong khi ngồi chơi game xuyên đêm

N.D.P (15 tuổi, 15 tuổi) vào tiệm game H.T.6 tại đường ĐT 747A, phường Bình Cơ, TPHCM từ đêm 18-4. Đến sáng 19-4, P. được phát hiện tử vong trên ghế trong tiệm game, vùng cổ và bàn tay P. tím tái.

Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi có các quy định xử phạt nếu quán game mở cửa suốt đêm hay không? Quán game có được phép cho trẻ vị thành viên vào ngồi chơi qua đêm?

Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Quán game không được mở cửa suốt đêm

Luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, cho biết việc đại lý internet, điểm truy cập dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên mở cửa cho khách hàng chơi game suốt đêm được xem là hành vi vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 68 Nghị định 147/2024 quy định về trách nhiệm của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Theo đó, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có trách nhiệm "không được hoạt động từ 22 giờ đến 8 giờ hôm sau". Nếu vi phạm, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền từ 5-10 triệu đồng (mức phạt với cá nhân thì một nửa số trên).

Pháp luật không có quy định về việc cấm trẻ vị thành niên sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử công cộng nhưng phải trong thời gian điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được phép hoạt động, theo Điều 68 Nghị định 147/2024.

Thức khuya ảnh hưởng hệ tim mạch, thần kinh

Về mặt y tế, TS-BS Võ Văn Tân, Trưởng Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết ở tuổi vị thành niên, não bộ vẫn chưa phát triển hoàn thiện, nhất là vùng thùy trán nơi kiểm soát hành vi và cảm xúc. Việc thiếu ngủ kéo dài có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc và chức năng não.

"Thiếu ngủ làm suy giảm hoạt động của vùng hải mã khu vực liên quan đến trí nhớ và khả năng học tập. Đây là lý do nhiều trẻ thức khuya thường xuyên có biểu hiện giảm tập trung, tiếp thu kém" - BS Tân phân tích.

Không chỉ vậy, tình trạng này còn làm rối loạn các chất dẫn truyền thần kinh quan trọng như dopamine (liên quan đến động lực) và serotonin (liên quan đến cảm xúc), từ đó làm tăng nguy cơ rối loạn tâm lý, trầm cảm.

Một vấn đề đáng lo ngại khác là việc tiếp xúc với ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính vào ban đêm. Ánh sáng này ức chế hormone melatonin, yếu tố giúp cơ thể dễ ngủ – dẫn đến rối loạn nhịp sinh học và khiến tình trạng mất ngủ trở nên trầm trọng hơn.

Theo BS Tân, thức khuya kéo dài còn ảnh hưởng rõ rệt đến hệ tim mạch. Người trẻ có thể bị tăng huyết áp, nhịp tim nhanh, thậm chí rối loạn nhịp tim. "Một số trường hợp đột tử ở người trẻ có thể liên quan đến tình trạng thiếu ngủ kéo dài kết hợp căng thẳng" - BS Tân cảnh báo.

Bên cạnh đó, hệ nội tiết cũng bị tác động tiêu cực. Thiếu ngủ làm tăng đề kháng insulin, yếu tố nguy cơ dẫn đến tiểu đường. Đồng thời, cơ thể tăng tiết cortisol (hormone stress), dễ gây tăng cân, béo phì.

BS Tân cũng nhấn mạnh nhấn mạnh để cải thiện giấc ngủ, cần hạn chế sử dụng thiết bị điện tử ít nhất 30–60 phút trước khi ngủ, giữ phòng ngủ tối, mát (khoảng 24–25°C) và chỉ dùng cho mục đích nghỉ ngơi.

"Thức khuya còn làm rối loạn hormone gây đói, khiến người trẻ dễ ăn đêm, trong khi ít vận động, dẫn đến tích tụ năng lượng và tăng cân" - BS Tân cho hay.

Để nhận biết dấu hiệu sớm, phụ huynh cần lưu ý các biểu hiện như trẻ thường xuyên mệt mỏi, uể oải, buồn ngủ ban ngày, giảm khả năng học tập. Ngoài ra, những thay đổi về tâm lý như dễ cáu gắt, bốc đồng, thu mình hoặc lo âu cũng có thể liên quan đến thiếu ngủ kéo dài.

"Nếu như trước đó trẻ học tốt nhưng đột nhiên sau đó sa sút, tiếp thu chậm thì cần xem lại thói quen sinh hoạt, đặc biệt là việc thức khuya. Bởi giấc ngủ đóng vai trò đặc biệt quan trọng với sự phát triển của thanh thiếu niên. Thời gian ngủ lý tưởng là từ 8–10 giờ mỗi đêm, tối thiểu không dưới 8 giờ" - BS Tân khuyến cáo.