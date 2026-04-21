Trách nhiệm chủ quán trong vụ thiếu niên 15 tuổi tử vong khi ngồi chơi game xuyên đêm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Trách nhiệm chủ quán trong vụ thiếu niên 15 tuổi tử vong khi ngồi chơi game xuyên đêm

Hải Yến - Anh Vũ

(NLĐO) - Sau khi ngồi chơi game xuyên đêm, thiếu niên 15 tuổi được phát hiện tử vong trên ghế, người tím tái.

N.D.P (15 tuổi, 15 tuổi) vào tiệm game H.T.6 tại đường ĐT 747A, phường Bình Cơ, TPHCM từ đêm 18-4. Đến sáng 19-4, P. được phát hiện tử vong trên ghế trong tiệm game, vùng cổ và bàn tay P. tím tái. 

Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi có các quy định xử phạt nếu quán game mở cửa suốt đêm hay không? Quán game có được phép cho trẻ vị thành viên vào ngồi chơi qua đêm?

Trách nhiệm của chủ quán trong vụ thiếu niên 15 tuổi tử vong khi ngồi chơi game xuyên đêm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Quán game không được mở cửa suốt đêm

Luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, cho biết việc đại lý internet, điểm truy cập dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên mở cửa cho khách hàng chơi game suốt đêm được xem là hành vi vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 68 Nghị định 147/2024 quy định về trách nhiệm của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Theo đó, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có trách nhiệm "không được hoạt động từ 22 giờ đến 8 giờ hôm sau". Nếu vi phạm, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền từ 5-10 triệu đồng (mức phạt với cá nhân thì một nửa số trên).

Pháp luật không có quy định về việc cấm trẻ vị thành niên sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử công cộng nhưng phải trong thời gian điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được phép hoạt động, theo Điều 68 Nghị định 147/2024.

Thức khuya ảnh hưởng hệ tim mạch, thần kinh

Về mặt y tế, TS-BS Võ Văn Tân, Trưởng Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết ở tuổi vị thành niên, não bộ vẫn chưa phát triển hoàn thiện, nhất là vùng thùy trán nơi kiểm soát hành vi và cảm xúc. Việc thiếu ngủ kéo dài có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc và chức năng não.

"Thiếu ngủ làm suy giảm hoạt động của vùng hải mã khu vực liên quan đến trí nhớ và khả năng học tập. Đây là lý do nhiều trẻ thức khuya thường xuyên có biểu hiện giảm tập trung, tiếp thu kém" - BS Tân phân tích.

Trách nhiệm của chủ quán trong vụ thiếu niên 15 tuổi tử vong khi ngồi chơi game xuyên đêm - Ảnh 2.

Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Không chỉ vậy, tình trạng này còn làm rối loạn các chất dẫn truyền thần kinh quan trọng như dopamine (liên quan đến động lực) và serotonin (liên quan đến cảm xúc), từ đó làm tăng nguy cơ rối loạn tâm lý, trầm cảm.

Một vấn đề đáng lo ngại khác là việc tiếp xúc với ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính vào ban đêm. Ánh sáng này ức chế hormone melatonin, yếu tố giúp cơ thể dễ ngủ – dẫn đến rối loạn nhịp sinh học và khiến tình trạng mất ngủ trở nên trầm trọng hơn.

Theo BS Tân, thức khuya kéo dài còn ảnh hưởng rõ rệt đến hệ tim mạch. Người trẻ có thể bị tăng huyết áp, nhịp tim nhanh, thậm chí rối loạn nhịp tim. "Một số trường hợp đột tử ở người trẻ có thể liên quan đến tình trạng thiếu ngủ kéo dài kết hợp căng thẳng" - BS Tân cảnh báo.

Bên cạnh đó, hệ nội tiết cũng bị tác động tiêu cực. Thiếu ngủ làm tăng đề kháng insulin, yếu tố nguy cơ dẫn đến tiểu đường. Đồng thời, cơ thể tăng tiết cortisol (hormone stress), dễ gây tăng cân, béo phì.

BS Tân cũng nhấn mạnh nhấn mạnh để cải thiện giấc ngủ, cần hạn chế sử dụng thiết bị điện tử ít nhất 30–60 phút trước khi ngủ, giữ phòng ngủ tối, mát (khoảng 24–25°C) và chỉ dùng cho mục đích nghỉ ngơi.

"Thức khuya còn làm rối loạn hormone gây đói, khiến người trẻ dễ ăn đêm, trong khi ít vận động, dẫn đến tích tụ năng lượng và tăng cân" - BS Tân cho hay.

Để nhận biết dấu hiệu sớm, phụ huynh cần lưu ý các biểu hiện như trẻ thường xuyên mệt mỏi, uể oải, buồn ngủ ban ngày, giảm khả năng học tập. Ngoài ra, những thay đổi về tâm lý như dễ cáu gắt, bốc đồng, thu mình hoặc lo âu cũng có thể liên quan đến thiếu ngủ kéo dài.

"Nếu như trước đó trẻ học tốt nhưng đột nhiên sau đó sa sút, tiếp thu chậm thì cần xem lại thói quen sinh hoạt, đặc biệt là việc thức khuya. Bởi giấc ngủ đóng vai trò đặc biệt quan trọng với sự phát triển của thanh thiếu niên. Thời gian ngủ lý tưởng là từ 8–10 giờ mỗi đêm, tối thiểu không dưới 8 giờ" - BS Tân khuyến cáo.

Đối với tình trạng nghiện game, BS Tân cho rằng không nên cắt giảm đột ngột mà cần giảm dần thời gian, đồng thời khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động thể chất như thể thao để thay thế.

"Phụ huynh cần theo sát nhưng cũng phải linh hoạt, đồng hành và định hướng thay vì áp đặt, bởi đây là lứa tuổi nhạy cảm, dễ phản ứng nếu bị kiểm soát quá mức" - BS Tân lưu ý.

vi phạm quy định xử phạt vi phạm hành vi vi phạm vi phạm hành chính thiết bị điện tử trò chơi điện tử chơi gảm xuyên đêm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo