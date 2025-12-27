HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Trái Đất có thêm cấu trúc lạ dưới đỉnh Tam giác quỷ Bermuda

Anh Thư

(NLĐO) - Đảo Bermuda, một trong 3 đỉnh Tam giác quỷ, nổi lên nhờ một cấu trúc khổng lồ dày 20 km chèn thêm vào vỏ Trái Đất.

Theo nhà địa chấn học -  TS William Frazer (Viện Khoa học Carnegie - Mỹ), tác giả chính của nghiên cứu mới về đảo Bermuda, cấu trúc ẩn đang nâng đỡ hòn đảo này không giống với bất kỳ đâu trên thế giới.

"Thông thường, bạn sẽ thấy đáy của lớp vỏ đại dương và sau đó là lớp phủ. Nhưng ở Bermuda, có một lớp khác nằm bên dưới lớp vỏ, bên trong mảng kiến tạo mà Bermuda nằm trên đó" - TS Frazer nói với tờ Live Science.

Trái Đất có thêm cấu trúc lạ dưới đỉnh Tam giác quỷBermuda - Ảnh 1.

Đảo Bermuda, một trong 3 đỉnh của Tam giác quỷ Bermuda nổi tiếng - Ảnh: NASA

Mặc dù nguồn gốc của lớp đá bị chèn thêm này chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng nó có thể giải thích một bí ẩn lớn vẫn đang được nghiên cứu về Bermuda.

Hòn đảo này là đỉnh phía Bắc của Tam giác quỷ Bermuda, nơi nổi tiếng với những vụ mất tích của tàu thuyền, máy bay. Nó vốn nằm trên một vùng mà vỏ đại dương - tức phần vỏ Trái Đất "cõng" đại dương bên trên - cao hơn so với môi trường xung quanh.

Điều kiện phổ biến để tạo ra sự nhô cao bất thường của vỏ Trái Đất là hoạt động gần đây, hoặc vẫn đang tiếp diễn của núi lửa, dù núi lửa không còn hiện diện ở khu vực này. Lần phun trào núi lửa cuối cùng được biết đến trên đảo đã xảy ra cách đây 31 triệu năm.

Cấu trúc khổng lồ mà các nhà khoa học vừa phát hiện cho thấy vụ phun trào cuối cùng có thể đã chèn thêm đá từ lớp phủ vào lớp vỏ Trái Đất, nơi nó đông đặc tại chỗ, tạo ra một thứ giống như lớp đệm nâng đáy đại dương lên khoảng 500 m.

Để phát hiện ra lớp chèn bí ẩn này, TS Frazer và cộng sự là GS Jeffrey Park (Đại học Yale) đã phân tích dữ liệu từ một trạm địa chấn ở Bermuda về các trận động đất lớn ở xa trên khắp thế giới để biết được những gì đang ẩn mình bên dưới Bermuda, với độ sâu lên tới 50 km tính từ đáy biển.

Cấu trúc khổng lồ nói trên đã lộ diện khi sóng địa chấn đi qua nó với tốc độ thấp bất thường so với phần còn lại của vỏ Trái Đất.

Mặc dù vậy, các tác giả cũng khẳng định cấu trúc này không liên quan đến huyền thoại về Tam giác quỷ Bermuda, vốn đã bị phóng đại nhiều so với sự thật.

Hiện tượng tàu đắm và máy bay rơi có vẻ nhiều ở khu vực này được khoa học giải thích là do các yếu tố tự nhiên khắc nghiệt như dòng hải lưu Gulf Stream cực mạnh, các cơn bão bất ngờ và những đợt sóng độc khổng lồ.

Bên cạnh đó, đây là tuyến đường hàng hải vô cùng sầm uất từ nhiều thế kỷ trước nên số vụ tai nạn đường thủy xảy ra cũng nhiều theo, chứ không phải do tỉ lệ tai nạn cao đột biến.

