Thời sự Xã hội

Trải nghiệm cưỡi ngựa giữa rừng già Măng Đen

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Du khách đến Măng Đen được trải nghiệm cưỡi ngựa giữa rừng thông mang lại nhiều trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn.

Ngày 20-2, bà Vũ Thị Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sản phẩm du lịch cưỡi ngựa ngắm đại ngàn Măng Đen dịp Tết Nguyên đán 2026 đã thu hút được hàng ngàn lượt khách.

Dịp Tết Bính Ngọ năm nay, sản phẩm du lịch cưỡi ngựa ngắm đại ngàn Măng Đen được tổ chức tại trại ngựa Măng Đen (Horse Farm Măng Đen). Nơi đây có khoảng 30 chú ngựa với nhiều giống quý được chăm sóc và huấn luyện bài bản để phục vụ du khách.

- Ảnh 1.

Du khách thích thú với trải nghiệm cưỡi ngựa giữa rừng già Măng Đen

Ngoài tham quan, chụp ảnh và thưởng thức cà phê ngắm ngựa, trang trại ngựa còn tổ chức các tour cưỡi ngựa khám phá rừng thông, rừng già thu hút đông người tham gia.

Khi tham gia trải nghiệm này, du khách có thể ngồi trên lưng ngựa len lỏi qua những khoảng rừng thông bạt ngàn, những rừng cổ thụ xanh mát và tận hưởng không khí trong lành, mát rượi đặc trưng của vùng đất Măng Đen.

Theo bà Vũ Thị Hồng Phương, trung bình mỗi ngày, trại ngựa đón hàng trăm lượt khách; riêng sản phẩm cưỡi ngựa giữa rừng thông, rừng tự nhiên hoạt động liên tục từ sáng đến chiều để phục vụ nhu cầu trải nghiệm. Trong hành trình xuyên rừng, các nài ngựa giới thiệu về lịch sử và đặc trưng của từng khu rừng, vùng đất Măng Đen góp phần làm chuyến đi thêm sinh động và đáng nhớ.

- Ảnh 3.

Du khách hào hứng trước chuyến đi khám phá rừng Măng Đen trên lưng ngựa

- Ảnh 4.

Các nài ngựa dẫn du khách vào hướng rừng già

- Ảnh 5.

Ngồi trên lưng ngựa giữa rừng già là trải nghiệm khiến nhiều du khách hào hứng

"Năm nay, giữa nhiều sản phẩm du lịch tại địa phương, cưỡi ngựa ngắm đại ngàn Măng Đen được du khách đón nhận nồng nhiệt. Hoạt động này góp phần quảng bá vẻ đẹp nguyên sơ, trong lành và yên bình của Măng Đen, đồng thời mang đến cho du khách những trải nghiệm thư thái giữa thiên nhiên, giúp lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa bên người thân trong những ngày đầu xuân" - bà Vũ Thị Hồng Phương nói.

tỉnh Quảng Ngãi sản phẩm du lịch người tham gia rừng tự nhiên
