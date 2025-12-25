Trải nghiệm đặc sản làng nghề, OCOP tại Hà Nội

Hội chợ Xúc tiến thương mại sản phẩm đặc sản làng nghề, OCOP năm 2025 do Sở Công Thương Hà Nội tổ chức sẽ mở cửa đón khách tham quan, mua sắm và trải nghiệm từ ngày 25 đến hết ngày 28-12 tại Khu đô thị Park City và Chợ đầu mối Nam Hà Nội.

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được giới thiệu đến khách hàng

Với quy mô gần 300 gian hàng, hội chợ quy tụ hơn 120 đơn vị tham gia, bao gồm các doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã, làng nghề truyền thống, đại diện các hiệp hội ngành hàng và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các gian hàng được bố trí khoa học, đa dạng với nhiều không gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu, khu trình diễn - trải nghiệm sản phẩm, không gian giới thiệu văn hóa ẩm thực vùng miền, khu kết nối giao thương và ứng dụng công nghệ số trong xúc tiến thương mại.

Hội chợ Xúc tiến thương mại sản phẩm đặc sản làng nghề, OCOP năm 2025 thu hút 120 đơn vị tham gia

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm, Hội chợ còn diễn ra nhiều hoạt động quảng bá văn hoá, du lịch, trình diễn nghề truyền thống, giới thiệu tinh hoa ẩm thực các vùng miền. Những hoạt động này được các địa phương, doanh nghiệp hưởng ứng tích cực, góp phần tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn, nâng cao hiệu quả và thành công chung của Chương trình.

Hội chợ cũng là cơ hội quan trọng để các doanh nghiệp và địa phương quảng bá sản phẩm đặc sản, sản phẩm làng nghề và OCOP "Made in Vietnam" tới đông đảo người tiêu dùng, du khách trong và ngoài nước; đồng thời mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng - tiêu thụ bền vững tại thị trường Thủ đô Hà Nội .

Đồng thời là dịp để các nhà phân phối, hệ thống bán lẻ tìm kiếm, lựa chọn nguồn hàng chất lượng, ổn định. Đối với người tiêu dùng, Hội chợ mang đến cơ hội tiếp cận và mua sắm các sản phẩm hàng hoá có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng cao, mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền, do chính các doanh nghiệp và làng nghề Việt Nam sản xuất. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước.

Cả nước đã có hơn 16.000 sản phẩm OCOP tính đến tháng 6-2025, cho thấy chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" không còn dừng lại ở tính phong trào, hình thức, mà đã từng bước khẳng định thực lực và chiều sâu. Nhiều sản phẩm OCOP đã xây dựng được thương hiệu, nâng cao giá trị gia tăng và từng bước chinh phục các thị trường khó tính, góp phần quảng bá hình ảnh hàng hóa Việt Nam ra thế giới.

Hà Nội hiện có hơn 1.350 làng có nghề, trong đó trên 300 làng nghề truyền thống, đang tạo việc làm và sinh kế cho hàng triệu lao động nông thôn. Những thương hiệu như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, mây tre Phú Vinh, khảm trai Chuyên Mỹ, quất cảnh Tứ Liên hay hoa đào Nhật Tân không chỉ là sản phẩm hàng hóa, mà còn là biểu tượng văn hóa, kết tinh tinh hoa làng nghề, góp phần làm nên bản sắc đất Thăng Long - Hà Nội. Khi được chuẩn hóa, nâng tầm thông qua OCOP, các sản phẩm này có cơ hội gia nhập chuỗi giá trị hiện đại, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Phát triển làng nghề gắn với thương hiệu OCOP vì thế được xem là con đường hiệu quả để Hà Nội nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định bản sắc văn hóa và xây dựng nền kinh tế tự cường. Đây cũng là cách cụ thể hóa tinh thần Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", gắn lòng yêu nước với hành động tiêu dùng có trách nhiệm, ủng hộ sản phẩm trong nước có nguồn gốc rõ ràng và giá trị bền vững.