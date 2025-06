Trải nghiệm kịch bằng thính giác

Sân khấu Thiên Đăng đã tham gia dự án "Từ tai đến mắt" (Ear To Eye) - một sáng kiến đầy nhân văn do nhóm nghệ thuật Hello Sunbox khởi xướng, với sự đồng hành của Viện Goethe TP HCM. Đây là một dự án dành cho những đối tượng khán giả yếu thế, đặc biệt là người khiếm thị.

Thông điệp về tinh thần sẻ chia

Dự án đặc biệt này đang tạo sự đồng cảm mạnh mẽ, mở ra không gian tiếp cận sân khấu cho người khiếm thị, nơi họ không còn đứng ngoài lằn ranh của thị giác, mà được bước vào thế giới của vở diễn bằng xúc giác, thính giác và cảm xúc. Có những nghệ sĩ, như NSƯT Thành Lộc, không chỉ biểu diễn trên sân khấu mà còn sống trọn vai trò của một người dẫn đường cho cái đẹp, cho sự sẻ chia.

Không dừng lại ở việc lan tỏa cảm xúc, NSƯT Thành Lộc đã cùng nhạc sĩ Trương Khoa tài trợ vé xem kịch cho người khiếm thị. Việc làm của 2 nghệ sĩ không chỉ giúp thắp sáng niềm vui cho những khán giả đặc biệt, mà còn truyền đi một thông điệp về tinh thần sẻ chia của người nghệ sĩ đích thực. Qua đó, họ đã nhận được sự hưởng ứng của công chúng, bạn bè nghệ sĩ cùng chung tay đóng góp cho dự án này.

Khán giả khiếm thị vui mừng gặp gỡ NSƯT Thành Lộc sau suất diễn. Ảnh: SÂN KHẤU THIÊN ĐĂNG

Với những khán giả khiếm thị, "xem" kịch là một hành trình không dễ nhưng nhờ những người bạn đồng hành như Hello Sunbox, như NSƯT Thành Lộc, như nhạc sĩ Trương Khoa - họ được trao cơ hội để sống cùng nghệ thuật, được xúc động, được tưởng tượng, được cười và rơi nước mắt.

Cảm nhận từ âm thanh

Nhóm Hello Sunbox và các tình nguyện viên đã làm mô hình sân khấu chi tiết - nơi người khiếm thị có thể "sờ" để hình dung không gian. Họ cũng hỗ trợ mô tả từng chuyển động, ánh sáng, trang phục, hành động trên sân khấu qua tai nghe cá nhân. Mỗi chi tiết, dù nhỏ, cũng được cẩn trọng chăm chút - như thể trao vào tay khán giả một thế giới nghệ thuật họ chưa từng được bước vào.

Thật vậy, khán giả khiếm thị được tiếp cận vở diễn thông qua mô hình sân khấu thu nhỏ, giúp họ dùng tay sờ và hình dung bố cục mỹ thuật, không gian dàn cảnh. Trong suốt vở kịch, mỗi khán giả đeo thiết bị hỗ trợ nghe riêng, có người thuyết minh từng chuyển động, ánh sáng, thay đổi bối cảnh, biểu cảm nhân vật… một cách nhẹ nhàng và liên tục. Họ không "thấy" bằng mắt nhưng "nhìn" bằng cảm nhận trọn vẹn từ âm thanh, hình dung và cảm xúc.

NSƯT Ca Lê Hồng bày tỏ dự án "Từ tai đến mắt" ra đời từ trăn trở là người khiếm thị không thể "xem kịch" theo cách thông thường nhưng họ hoàn toàn có thể cảm nhận nghệ thuật bằng thính giác và xúc giác, nếu có sự hỗ trợ phù hợp.

Sân khấu Thiên Đăng, nhóm nghệ thuật Hello Sunbox và Viện Goethe TP HCM đã phối hợp tổ chức 2 suất diễn đặc biệt dành riêng cho người khiếm thị, với lượng khán giả tối đa là 5 người/lượt để bảo đảm chất lượng trải nghiệm. "Tôi rất phấn khởi và đánh giá rất cao dự án này của sân khấu Thiên Đăng" - NSƯT Ca Lê Hồng chia sẻ.

Sự đồng hành của các nghệ sĩ tại Sân khấu Thiên Đăng - từ diễn viên đến nhân viên hậu đài - thể hiện một cam kết về sứ mệnh xã hội của sân khấu, nơi nghệ thuật không chỉ biểu diễn để tỏa sáng mà còn để chạm đến những mảnh đời cần được lắng nghe và sẻ chia.

NSƯT Thành Lộc bộc bạch: "Tôi từng chứng kiến những bạn trẻ khiếm thị cười, khóc, xúc động theo từng vở diễn. Khoảnh khắc ấy khiến chúng tôi hiểu rằng nghệ thuật không chỉ là để nhìn, mà còn là để cảm nhận bằng trái tim".