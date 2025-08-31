“Trái tim” Bãi Sau bừng sáng đêm đầu tiên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

“Trái tim” Bãi Sau bừng sáng đêm đầu tiên

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO) - Quảng trường Tam Thắng đã chính thức đưa vào sử dụng với không gian ánh sáng, nhạc nước thu hút rất đông người dân, du khách chiêm ngưỡng

Ngày 31-8, Quảng trường Tam Thắng, nơi được ví như "trái tim" của Dự án chỉnh trang đường Thùy Vân (Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TP HCM) chính thức đưa vào sử dụng. Vào đêm qua (30-8), người dân và du khách đã được chiêm ngưỡng không gian ánh sáng, nhạc nước đặc sắc tại đây.

Quảng trường Tam Thắng được gấp rút thi công trong 75 ngày kể từ thời điểm đóng cọc để đồng bộ với toàn bộ Dự án chỉnh trang đường Thùy Vân. Công trình đã được hoàn thiện để kịp phục vụ chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 vào đêm 2-9.

Quảng trường Tam Thắng - trái tim Bãi Sau tạo điểm nhấn cho phát triển kinh tế Vũng Tàu - Ảnh 1.

Quảng trường Tam Thắng được thắp sáng trong đêm, không gian ánh sáng, nhạc nước khiến nhiều người thích thú

Phương án thiết kế Quảng trường Tam Thắng do Thạc sĩ – Kiến trúc sư người Ý Oliviero Godi và cộng sự thực hiện, sau khi vượt qua nhiều ý tưởng trong cuộc thi tuyển chọn do Hội đồng kiến trúc TP Vũng Tàu tổ chức.

Điểm nhấn nổi bật là Tháp Tam Thắng gồm 143 cột trụ cao từ 4,55 m đến 34,25 m, xếp theo cao độ hướng ra biển, gợi hình ảnh ba mũi thuyền vươn khơi, đây biểu tượng gắn liền với ba làng Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam trong lịch sử bảo vệ biển đảo.

Quảng trường Tam Thắng - trái tim Bãi Sau tạo điểm nhấn cho phát triển kinh tế Vũng Tàu - Ảnh 2.

Quảng trường Tam Thắng được ví như "trái tim" của Bãi Sau

Công trình sử dụng kết cấu bê tông cốt thép, bề mặt ốp gạch gốm mosaic tạo hiệu ứng lung linh khi kết hợp cùng hệ thống đèn LED đổi màu, biến tháp Tam Thắng thành một "khu rừng ánh sáng" huyền ảo về đêm.

Quảng trường Tam Thắng không chỉ là công trình biểu tượng mà còn là không gian cộng đồng đa năng với diện tích hơn 17.000 m², bao gồm sân khấu nhạc nước rộng 5.800 m², khu đài phun nước cạn 665 m² và Mũi Vọng Cảnh cao 3,6 m, mở ra tầm nhìn toàn cảnh biển Vũng Tàu.

Quảng trường Tam Thắng - trái tim Bãi Sau tạo điểm nhấn cho phát triển kinh tế Vũng Tàu - Ảnh 3.

Mũi Vọng Cảnh cao 3,6 m mở ra tầm nhìn toàn cảnh biển Vũng Tàu

Đây được kỳ vọng trở thành điểm đến văn hóa - du lịch hấp dẫn, nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương.

Tháp Tam Thắng được Sun Group tài trợ thi công, xây dựng dành tặng địa phương với tổng vốn 155 tỉ đồng.

Quảng trường Tam Thắng - trái tim Bãi Sau tạo điểm nhấn cho phát triển kinh tế Vũng Tàu - Ảnh 4.

Công trình là điểm nhấn của toàn bộ Dự án chỉnh trang đường Thùy Vân

Dự án chỉnh trang đường Thùy Vân có tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỉ đồng, được khởi công từ cuối tháng 10-2024, sau 10 tháng thi công, toàn dự án đã hoàn thành, nhiều hạng mục đã được người dân và du khách sử dụng.

Tin liên quan

Những "người hùng thầm lặng" giữa sóng biển Bãi Sau

Những "người hùng thầm lặng" giữa sóng biển Bãi Sau

(NLĐO)-Giữa niềm vui tắm biển của hàng ngàn du khách tại Bãi Sau, luôn có lực lượng âm thầm dõi theo từng con sóng, sẵn sàng cứu người khi sự cố bất ngờ xảy ra

Hình ảnh bên trong trạm dịch vụ công cộng của dự án chỉnh trang Bãi Sau ở phường Vũng Tàu

(NLĐO) – Trạm dịch vụ công cộng dự án chỉnh trang Bãi Sau, TP HCM được tích hợp với hệ thống vòi tắm, nhà vệ sinh hiện đại, phục vụ được hàng ngàn du khách.

Sắp khởi công 2 dự án khách sạn 5 sao quốc tế tại Bãi Sau, TP Vũng Tàu

(NLĐO) - Cả 2 dự án khách sạn 5 sao đều tọa lạc tại các vị trí đắc địa của trái tim du lịch TP Vũng Tàu và đã được tổ chức lễ động thổ vào tháng 3-2025

Chương trình nghệ thuật tháp Tam Thắng dự án chỉnh trang Bãi Sau Vũng Tàu đường Thuỳ Vân trái tim Bãi Sau Kiến trúc sư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo