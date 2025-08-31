“Trái tim” Bãi Sau bừng sáng đêm đầu tiên

Ngày 31-8, Quảng trường Tam Thắng, nơi được ví như "trái tim" của Dự án chỉnh trang đường Thùy Vân (Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TP HCM) chính thức đưa vào sử dụng. Vào đêm qua (30-8), người dân và du khách đã được chiêm ngưỡng không gian ánh sáng, nhạc nước đặc sắc tại đây.

Quảng trường Tam Thắng được gấp rút thi công trong 75 ngày kể từ thời điểm đóng cọc để đồng bộ với toàn bộ Dự án chỉnh trang đường Thùy Vân. Công trình đã được hoàn thiện để kịp phục vụ chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 vào đêm 2-9.

Quảng trường Tam Thắng được thắp sáng trong đêm, không gian ánh sáng, nhạc nước khiến nhiều người thích thú

Phương án thiết kế Quảng trường Tam Thắng do Thạc sĩ – Kiến trúc sư người Ý Oliviero Godi và cộng sự thực hiện, sau khi vượt qua nhiều ý tưởng trong cuộc thi tuyển chọn do Hội đồng kiến trúc TP Vũng Tàu tổ chức.

Điểm nhấn nổi bật là Tháp Tam Thắng gồm 143 cột trụ cao từ 4,55 m đến 34,25 m, xếp theo cao độ hướng ra biển, gợi hình ảnh ba mũi thuyền vươn khơi, đây biểu tượng gắn liền với ba làng Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam trong lịch sử bảo vệ biển đảo.

Quảng trường Tam Thắng được ví như "trái tim" của Bãi Sau

Công trình sử dụng kết cấu bê tông cốt thép, bề mặt ốp gạch gốm mosaic tạo hiệu ứng lung linh khi kết hợp cùng hệ thống đèn LED đổi màu, biến tháp Tam Thắng thành một "khu rừng ánh sáng" huyền ảo về đêm.

Quảng trường Tam Thắng không chỉ là công trình biểu tượng mà còn là không gian cộng đồng đa năng với diện tích hơn 17.000 m², bao gồm sân khấu nhạc nước rộng 5.800 m², khu đài phun nước cạn 665 m² và Mũi Vọng Cảnh cao 3,6 m, mở ra tầm nhìn toàn cảnh biển Vũng Tàu.

Mũi Vọng Cảnh cao 3,6 m mở ra tầm nhìn toàn cảnh biển Vũng Tàu

Đây được kỳ vọng trở thành điểm đến văn hóa - du lịch hấp dẫn, nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương.

Tháp Tam Thắng được Sun Group tài trợ thi công, xây dựng dành tặng địa phương với tổng vốn 155 tỉ đồng.

Công trình là điểm nhấn của toàn bộ Dự án chỉnh trang đường Thùy Vân

Dự án chỉnh trang đường Thùy Vân có tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỉ đồng, được khởi công từ cuối tháng 10-2024, sau 10 tháng thi công, toàn dự án đã hoàn thành, nhiều hạng mục đã được người dân và du khách sử dụng.