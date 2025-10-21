Trailer phim tái xuất của Quách Ngọc Ngoan u ám, hoài niệm

"Trái tim què quặt" hé mở nhiều tình tiết gây tò mò ngay trong trailer

Nhà sản xuất "Trái tim què quặt" tung trailer mang màu sắc hoài niệm nhưng đầy u ám, nghẹt thở, xoay quanh một vụ án mạng trong màn đêm bí ẩn.

Phim mở màn bằng vụ án mạng

Ánh thiệt mạng và Sơn bị tình nghi

Quách Ngọc Ngoan đóng vai Triết

Triết là chồng của Xuân do Xuân Văn đóng

Cảnh sát đến điều tra xe của Sơn

Triết cũng phát hiện tình tiết bất thường

Trailer phim "Trái tim què quặt"

Cặp vợ chồng Triết – Xuân (Quách Ngọc Ngoan và Xuân Văn thủ diễn) và Sơn – Ánh (Việt Hương và Nhật Linh thủ diễn) hiện lên rõ nét hơn với những tình tiết kịch tính. Sơn và Ánh cãi vã dữ dội và cũng chính điều này khiến Sơn bị tình nghi khi Ánh thiệt mạng, dấu sơn xe để lại tại hiện trường trùng khớp với xe của Sơn.

Trong khi đó, Xuân xuất hiện cùng chiếc đầm đỏ cùng biểu cảm như kẻ loạn thần, thậm chí, trên người cô còn lấm lem những vết máu. Liệu Xuân mới chính là người đã gây án và Triết đang muốn che giấu cho vợ mình?

"Phim không chỉ là câu chuyện về hành trình truy tìm sự thật, song song đó còn là hành trình đi sâu vào tâm lý của mỗi nhân vật khi họ đang trong một mối quan hệ tình cảm, những uẩn ức khiến người xem suy ngẫm. Những xung đột thường thấy ở các cặp đôi tưởng chừng đơn giản, những mối quan hệ dường như đẹp đẽ lại mục ruỗng từ bên trong. Để khi một vụ án mạng bất ngờ xảy đến như giọt nước tràn ly, lột trần những sự thật đầy đen tối ẩn sâu trong mỗi tâm hồn được che lấp bởi một hạnh phúc giả tạo" - đạo diễn Quốc Công chia sẻ.

Ai là hung thủ?

Anh cho biết theo quan điểm riêng thì tình yêu chỉ có ngọt ngào hoặc cay đắng. Nó là một "thế lực" có thể giúp đạt được nhiều thứ và cũng có thể huỷ hoại mọi thứ. Nó như con dao hai lưỡi.

Hình ảnh và thoại trong "Trái tim què quặt" được lấy cảm hứng từ những bộ phim Việt Nam trong thập niên 1990 như "Vị đắng tình yêu" của cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh.

Ai là hung thủ vụ án

Liệu Xuân có liên quan?

Phim bắt đầu từ vụ án mạng xảy ra tại Long Lanh, một thị trấn gần Đà Lạt. Đó cũng là nguồn cơn kéo theo hàng loạt những uất ức và xung đột trong các mối quan hệ.

Tiểu thuyết mà phim đang dựa trên là một câu chuyện bi thảm, đen tối đầy ám ảnh về tình yêu. Tuy được viết vào những năm 1980 nhưng những tuyên ngôn và suy nghĩ về tình yêu vẫn rất đương đại.

"Trong lúc chuyển thể, tôi nhanh chóng nhận ra rằng với câu chuyện tôi muốn kể, tôi cần đưa khán giả vào thế giới của phim, rời khỏi sự quen thuộc mà họ hay thấy trên màn ảnh. Từ đó mà ý định xây dựng bộ phim vào thập niên 1990 trở thành điểm nhấn trong giai đoạn viết kịch bản.

Tôi muốn làm một bộ phim có cảm giác như nó được ra mắt vào năm 1997, như một phim Việt Nam của thế hệ ba mẹ tôi, trong ký ức của tôi khi lớn lên" - đạo diễn Quốc Công bày tỏ.

Phim ra rạp từ ngày 7-11.