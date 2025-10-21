Trailer phim tái xuất của Quách Ngọc Ngoan u ám, hoài niệm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Trailer phim tái xuất của Quách Ngọc Ngoan u ám, hoài niệm

Minh Khuê

(NLĐO) – Phim "Trái tim què quặt" đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Quách Ngọc Ngoan sau 7 năm vắng bóng.

"Trái tim què quặt" hé mở nhiều tình tiết gây tò mò ngay trong trailer

Nhà sản xuất "Trái tim què quặt" tung trailer mang màu sắc hoài niệm nhưng đầy u ám, nghẹt thở, xoay quanh một vụ án mạng trong màn đêm bí ẩn.

Trailer phim tái xuất của Quách Ngọc Ngoan u ám, hoài niệm - Ảnh 1.

Phim mở màn bằng vụ án mạng

Trailer phim tái xuất của Quách Ngọc Ngoan u ám, hoài niệm - Ảnh 2.

Ánh thiệt mạng và Sơn bị tình nghi

Trailer phim tái xuất của Quách Ngọc Ngoan u ám, hoài niệm - Ảnh 3.

Quách Ngọc Ngoan đóng vai Triết

Trailer phim tái xuất của Quách Ngọc Ngoan u ám, hoài niệm - Ảnh 4.

Triết là chồng của Xuân do Xuân Văn đóng

Trailer phim tái xuất của Quách Ngọc Ngoan u ám, hoài niệm - Ảnh 5.

Cảnh sát đến điều tra xe của Sơn

Trailer phim tái xuất của Quách Ngọc Ngoan u ám, hoài niệm - Ảnh 6.

Trailer phim tái xuất của Quách Ngọc Ngoan u ám, hoài niệm - Ảnh 7.

Triết cũng phát hiện tình tiết bất thường

Trailer phim "Trái tim què quặt"

Cặp vợ chồng Triết – Xuân (Quách Ngọc Ngoan và Xuân Văn thủ diễn) và Sơn – Ánh (Việt Hương và Nhật Linh thủ diễn) hiện lên rõ nét hơn với những tình tiết kịch tính. Sơn và Ánh cãi vã dữ dội và cũng chính điều này khiến Sơn bị tình nghi khi Ánh thiệt mạng, dấu sơn xe để lại tại hiện trường trùng khớp với xe của Sơn.

Trong khi đó, Xuân xuất hiện cùng chiếc đầm đỏ cùng biểu cảm như kẻ loạn thần, thậm chí, trên người cô còn lấm lem những vết máu. Liệu Xuân mới chính là người đã gây án và Triết đang muốn che giấu cho vợ mình?

"Phim không chỉ là câu chuyện về hành trình truy tìm sự thật, song song đó còn là hành trình đi sâu vào tâm lý của mỗi nhân vật khi họ đang trong một mối quan hệ tình cảm, những uẩn ức khiến người xem suy ngẫm. Những xung đột thường thấy ở các cặp đôi tưởng chừng đơn giản, những mối quan hệ dường như đẹp đẽ lại mục ruỗng từ bên trong. Để khi một vụ án mạng bất ngờ xảy đến như giọt nước tràn ly, lột trần những sự thật đầy đen tối ẩn sâu trong mỗi tâm hồn được che lấp bởi một hạnh phúc giả tạo" - đạo diễn Quốc Công chia sẻ.

Ai là hung thủ? 

Anh cho biết theo quan điểm riêng thì tình yêu chỉ có ngọt ngào hoặc cay đắng. Nó là một "thế lực" có thể giúp đạt được nhiều thứ và cũng có thể huỷ hoại mọi thứ. Nó như con dao hai lưỡi.

Hình ảnh và thoại trong "Trái tim què quặt" được lấy cảm hứng từ những bộ phim Việt Nam trong thập niên 1990 như "Vị đắng tình yêu" của cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh.

Trailer phim tái xuất của Quách Ngọc Ngoan u ám, hoài niệm - Ảnh 8.

Ai là hung thủ vụ án

Trailer phim tái xuất của Quách Ngọc Ngoan u ám, hoài niệm - Ảnh 9.

Trailer phim tái xuất của Quách Ngọc Ngoan u ám, hoài niệm - Ảnh 10.

Trailer phim tái xuất của Quách Ngọc Ngoan u ám, hoài niệm - Ảnh 11.

Liệu Xuân có liên quan?

Phim bắt đầu từ vụ án mạng xảy ra tại Long Lanh, một thị trấn gần Đà Lạt. Đó cũng là nguồn cơn kéo theo hàng loạt những uất ức và xung đột trong các mối quan hệ.

Tiểu thuyết mà phim đang dựa trên là một câu chuyện bi thảm, đen tối đầy ám ảnh về tình yêu. Tuy được viết vào những năm 1980 nhưng những tuyên ngôn và suy nghĩ về tình yêu vẫn rất đương đại.

"Trong lúc chuyển thể, tôi nhanh chóng nhận ra rằng với câu chuyện tôi muốn kể, tôi cần đưa khán giả vào thế giới của phim, rời khỏi sự quen thuộc mà họ hay thấy trên màn ảnh. Từ đó mà ý định xây dựng bộ phim vào thập niên 1990 trở thành điểm nhấn trong giai đoạn viết kịch bản. 

Tôi muốn làm một bộ phim có cảm giác như nó được ra mắt vào năm 1997, như một phim Việt Nam của thế hệ ba mẹ tôi, trong ký ức của tôi khi lớn lên" - đạo diễn Quốc Công bày tỏ. 

Phim ra rạp từ ngày 7-11.

Tin liên quan

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan vỡ nợ và mong chủ nợ cho thời gian

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan vỡ nợ và mong chủ nợ cho thời gian

(NLĐO)- Chia sẻ với truyền thông, diễn viên Quách Ngọc Ngoan thừa nhận đã vỡ nợ và mong chủ nợ cho thời gian để trả nợ dần.

Quách Ngọc Ngoan thấy thương những người săm soi mình

(NLĐO) - Quách Ngọc Ngoan thừa nhận đã nên duyên chồng vợ với Phượng Chanel và có bé gái 8 tháng tuổi. Vừa qua, anh nhận giải quán quân Tình bolero 2020 quyết định theo nghiệp ca hát

Quách Ngọc Ngoan: Hãy nhớ thật sâu để quên thật mau!

(NLĐO) - Quách Ngọc Ngoan cho biết anh thích chinh phục những việc khó khăn trong cuộc sống. Có lẽ chính vì điều này mà anh từng đôi lần thất tình, vụn vỡ trong tình yêu.

Quách Ngọc Ngoan Xuân Văn Trái tim què quặt trailer ấn tượng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo