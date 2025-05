Trấn áp nhóm đối tượng mang súng tự chế dài 1m ngang nhiên diễu phố

Ngày 17-5, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nhận bàn giao, xử lý theo quy định đối với 3 thiếu niên vi phạm giao thông, mang theo cả súng tự chế.

Trước đó, theo kế hoạch cao điểm trấn áp tội phạm của Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH triển khai tuần tra chốt chặn trên các tuyến trung tâm, khu vực công cộng và địa bàn giáp ranh.

Nhóm đối tượng thiếu niên cùng súng tự chế được bàn giao cho Công an phường Mỹ An xử lý

Vào khoảng 23 giờ ngày 16-5, tổ công tác phát hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển mô tô BKS 43C2–117.41 chạy tốc độ cao trên đường Đống Đa.

Khi đến trước số 227 Đống Đa, cảnh sát bắt được L.T.K (17 tuổi, trú 211/55 Đống Đa). Qua kiểm tra, đối tượng không có giấy phép lái xe, không đăng ký, điều khiển xe không trang bị hoặc không đảm bảo quy chuẩn bộ giảm thanh, giảm khói.

Đối tượng sau đó bị bàn giao cho Công an phường Thạch Thang xử lý.

Các lực lượng thuộc Công an Đà Nẵng tiếp tục tuần tra, trấn áp loại tội phạm, nhất là thanh thiếu niên gây rối trật tự đường phố

Chưa đầy 2 giờ sau, khoảng 0 giờ 45 ngày 17-5, tổ tuần tra trên cầu Trần Thị Lý (hướng Hải Châu về Sơn Trà) phát hiện 3 thanh thiếu niên đi chung xe SH Mode che biển số bằng khẩu trang y tế và mang theo khẩu súng tự chế.

Khi bị ra hiệu dừng xe kiểm tra, nhóm này tăng ga bỏ chạy khoảng 700m mới chịu dừng lại.

Tại hiện trường, công an thu giữ súng tự chế dài gần 1m có ống ngắm laser, cò súng, tay cầm cùng 106 viên đạn bi kim loại và xe SH Mode trắng BKS 43H1–298.83.

Ba đối tượng gồm N.T.T. (SN 2011, trú phường An Hải Nam, quận Sơn Trà), N.Q.Đ. (SN 2010, trú phường Khuê Mỹ) và Đ.N.G.B. (SN 2010, trú phường Hòa Quý, cùng Ngũ Hành Sơn) đã được bàn giao cho Công an phường Mỹ An thụ lý theo quy định.

Lực lượng cảnh sát cho biết sẽ duy trì tuần tra 24/24, phối hợp chặt chẽ với công an phường để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi tụ tập, điều khiển phương tiện vi phạm và mang theo hung khí, đảm bảo an toàn cho người dân.