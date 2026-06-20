Trận đấu thứ 1.000 World Cup: Nhật Bản - Tunisia viết tiếp trang sử

Khi tiếng còi khai cuộc ở lượt thứ 2 bảng F vang lên, Nhật Bản và Tunisia sẽ trở thành 2 đội góp mặt ở trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử World Cup.

Cột mốc ấy là hành trình dài gần 1 thế kỷ của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

World Cup đầu tiên được tổ chức vào năm 1930 tại Uruguay, chỉ có vỏn vẹn 13 đội tham dự. Trái lại, World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, trở thành sân khấu của 48 đội bóng và hàng tỉ người theo dõi.

Vì thế, việc đại diện châu Á và châu Phi góp mặt ở trận thứ 1.000 cho thấy World Cup ngày nay đã rộng mở hơn, nơi những nền bóng đá ngoài châu Âu và Nam Mỹ cũng tạo dấu ấn trong các cột mốc lớn của giải.

Tunisia (áo đỏ) thua Thụy Điển 1-5 ở lượt ra quân bảng F World Cup 2026. Ảnh: AP

Tiền vệ thủ quân Ellyes Skhiri (Tunisia) mô tả được góp mặt ở trận thứ 1.000 trong lịch sử World Cup "thực sự mang tính biểu tượng". Có điều, đằng sau khoảnh khắc lịch sử ấy, Tunisia phải trở về với thực tế khắc nghiệt khi thua Thụy Điển 1-5 ở trận ra quân và sa thải HLV ngay sau đó.

HLV Herve Renard được đưa về thay cho ông Sabri Lamouchi với nhiệm vụ kéo Tunisia ra khỏi cú sốc. Chỉ vài ngày nắm đội, nhà cầm quân người Pháp không nói nhiều về chiến thuật phức tạp mà đặt trọng tâm vào tinh thần tập thể.

"Chơi như một đội bóng là hy vọng duy nhất của chúng tôi"- HLV Renard nói và nhấn mạnh - "Tinh thần tập thể của chúng tôi phải hoàn hảo mới có thể đối đầu Nhật Bản".

Tunisia bước vào trận đấu 1.000 trong lịch sử World Cup với tâm thế cửa dưới. HLV Renard thừa nhận đội nhà phải chơi kỷ luật, chặt chẽ và cùng nhìn về một hướng mới có thể tạo ra bất ngờ.

"Chúng tôi đang tìm kiếm sự đáp trả và tin tinh thần ấy sẽ tạo khác biệt trên sân"- ông nhấn mạnh.

Còn phía bên kia, Nhật Bản đến Monterrey với niềm tin lớn hơn. Đội bóng 4 lần vô địch châu Á cho thấy bản lĩnh kiên cường khi cầm chân Hà Lan 2-2 trong trận ra quân.

Thủ quân tuyển Tunisia vì thế hiểu rõ thử thách đang chờ họ. "Nhật Bản chơi rất tập thể và cực kỳ kỷ luật. Tuy nhiên, trong bóng đá và ở World Cup, mọi điều đều có thể xảy ra".

Nhật Bản xuất sắc cầm hòa Hà Lan 2-2 ở lượt trận ra quân bảng F World Cup 2026. Ảnh: AP

Trận đấu thứ 1.000 lịch sử World Cup vì thế mang 2 ý nghĩa. Nhật Bản muốn biến cột mốc ấy thành bàn đạp đi tiếp, còn Tunisia cần một cú bật mạnh để cứu vãn chiến dịch đang chao đảo.

Màn so tài Nhật Bản - Tunisia diễn ra lúc 11h ngày 21-6 (giờ Hà Nội), tại Monterrey Stadium, Mexico.