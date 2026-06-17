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World Cup 2026

World Cup 2026: Tunisia bổ nhiệm cựu HLV Nam Định, tuyển Anh loại sao trẻ

Quốc An

(NLĐO) - Tuyển Tunisia vừa bổ nhiệm tân HLV Herve Renard sau khi sa thải ông Sabri ngay sau trận ra quân.

Đội tuyển đầu tiên sa thải và bổ nhiệm HLV tại World Cup 2026

World Cup 2026 vừa chứng kiến những biến động nhân sự đáng chú ý khi Tunisia quyết định thay HLV trưởng sau trận ra quân. Cụ thể, Liên đoàn Bóng đá Tunisia (FTF) đã quyết định chia tay nhà cầm quân người Pháp sau cuộc họp khẩn diễn ra ngay sau trận đấu. Trợ lý Wahbi Khazri được cho là sẽ tạm thời tiếp quản đội tuyển trong thời gian chờ bổ nhiệm HLV mới.

FTF mới đây cũng đã chính thức bổ nhiệm HLV Herve Renard thay thế Sabri Lamouchi. Quyết định này biến Tunisia trở thành một trong những đội tuyển đầu tiên thay tướng ngay giữa vòng chung kết World Cup 2026.

World Cup 2026: Tunisia bổ nhiệm cựu HLV Nam Định, tuyển Anh loại sao trẻ - Ảnh 1.

Cựu HLV Nam Định sẽ dẫn dắt "Đại bàng Carthage" trong phần còn lại của giải đấu, trước khi hai bên thảo luận về khả năng ký hợp đồng dài hạn. Nhà cầm quân người Pháp được kỳ vọng sẽ giúp Tunisia vực dậy tinh thần trong bối cảnh đội bóng Bắc Phi đang đứng cuối bảng và vẫn còn phải đối đầu Nhật Bản cùng Hà Lan.

Tuyển Anh vừa loại sao trẻ khỏi danh sách vì chấn thương

Tuyển Anh lại đối mặt tổn thất lực lượng khi hậu vệ Tino Livramento buộc phải chia tay World Cup 2026 vì chấn thương bắp chân gặp phải trong một buổi tập gần đây.

Đây tiếp tục là đòn giáng mạnh với cầu thủ 23 tuổi, người đã nhiều lần bị chấn thương hành hạ trong những năm gần đây. Ngay sau khi có kết luận từ đội ngũ y tế, Livramento sẽ rời đại bản doanh tuyển Anh để trở về Newcastle United điều trị.

Để thay thế, HLV Thomas Tuchel đã triệu tập Trevoh Chalobah. Dù sở trường là trung vệ, cầu thủ thuộc biên chế Chelsea có thể đảm nhiệm vai trò hậu vệ phải nhờ sự đa năng trong lối chơi.

Tuy nhiên, Chalobah mới chỉ có một lần khoác áo tuyển Anh nên vẫn là dấu hỏi về kinh nghiệm ở sân chơi lớn.

World Cup 2026: Tunisia bổ nhiệm cựu HLV Nam Định, tuyển Anh loại sao trẻ - Ảnh 2.

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World Cup Anh Tunisia Herve Renard
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