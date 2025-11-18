HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Trăn khổng lồ chọc thủng trần nhà vệ sinh, gây kinh hãi ở Malaysia

Tường Như

(NLĐO) – Gia đình một cô giáo tại Sungai Petani – Malaysia hoảng hồn khi một con trăn hoa nặng khoảng 60 kg bất ngờ rơi xuống từ trần nhà vệ sinh của họ.

Theo The Star ngày 17-11, cô con gái 15 tuổi của chủ nhà là người đầu tiên phát hiện sự việc. Chiều 12-11, sau khi tan học, cô bé nhận thấy một phần trần nhà vệ sinh bị thủng nên không dám sử dụng.

"Lúc đó, tôi đang tham dự một cuộc họp. Con gái gửi cho tôi bức ảnh phần trần bị sập xuống. Khi tôi về nhà kiểm tra trực tiếp, tôi thấy một vật giống mảnh vải batik rũ xuống. Nhưng khi zoom kỹ bằng điện thoại, chúng tôi mới nhận ra đó là thân một con trăn" – cô giáo kể với tờ Sinar Harian.

Con trăn khổng lồ bất ngờ rơi xuống trần nhà khiến cả gia đình kinh hãi - Ảnh 1.

Lực lượng Phòng vệ Dân sự Malaysia đang đưa con trăn khổng lồ ra khỏi nhà dân tại Sungai Petani. Ảnh: Facebook SAJAVIRAL

Gia đình lập tức liên hệ với Lực lượng Phòng vệ Dân sự Malaysia (APM). Đến khi khi con trăn rơi xuống sàn, cả bà và các con mới thực sự sốc trước kích thước khổng lồ của nó.

"Tôi tưởng chỉ là một con rắn bình thường. Tôi chưa từng thấy con nào lớn như vậy, đến mức tôi hét lên ‘anaconda’ (trăn Nam Mỹ)" – cô giáo kể.

Theo quan sát của gia đình, con trăn có thể đã chui vào nhà từ cây mãng cầu phía sau. Trước đó, họ đã phát hiện một chậu hoa bị đổ và khu vực phía sau nhà có vùng đất ngập nước – môi trường thuận lợi cho rắn sinh sống. Sự cố này khiến gia đình phải vệ sinh toàn bộ sàn nhà và thảm trải vì mùi bùn quá nặng.

Cô giáo trên cho biết đây là lần đầu tiên gia đình gặp sự cố với rắn. Sự việc để lại nỗi ám ảnh lớn, khiến họ đặc biệt thận trọng mỗi khi sử dụng nhà vệ sinh. "Chúng tôi thật may mắn khi phát hiện kịp thời. Nếu con trăn lọt vào bên trong, hậu quả khó lường" – cô nhấn mạnh.

Theo The Star, sự kiện này thu hút sự quan tâm của cộng đồng địa phương, nhắc nhở mọi người sống gần các khu vực đất ngập nước cần cảnh giác với những loài động vật hoang dã bất ngờ xâm nhập vào nhà.

Con trăn khổng lồ bất ngờ rơi xuống trần nhà khiến cả gia đình kinh hãi - Ảnh 2.

Con trăn nặng 60 kg rơi xuống từ trần nhà. Ảnh cắt từ clip: Facebook Penduduk Sungai Petani

Tin liên quan

Cảnh tượng kinh hoàng: Trăn khổng lồ kéo người trên thuyền xuống sông ở Indonesia

Cảnh tượng kinh hoàng: Trăn khổng lồ kéo người trên thuyền xuống sông ở Indonesia

(NLĐO) - Đoạn video ghi lại khoảnh khắc con trăn khổng lồ dài 6 m kéo một hướng dẫn viên du lịch xuống nước, chỉ vài giây trước khi siết cổ anh.

Kinh hoàng: Người đàn ông bị trăn khổng lồ nuốt chửng ở Indonesia

(NLĐO) - Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi một người đàn ông được phát hiện nằm gọn trong bụng một con trăn khổng lồ ở Indonesia .

Nín thở xem người đàn ông tắm cùng trăn khổng lồ

(NLĐO) - Một người đàn ông nằm thư giãn trong bồn tắm với một con trăn anaconda khổng lồ, cười vui vẻ như thể đó chỉ là một ngày bình thường ở spa.

nhà vệ sinh trăn Malaysia
