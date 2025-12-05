HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Trần Quyết Chiến đăng quang ngôi vô địch 3 băng Giải HBSF MIN Table 2025

Đông Linh - Ảnh: Phong Lê

(NLĐO) – Dàn siêu cơ thủ Trần Quyết Chiến, Dương Quốc Hoàng cùng lên ngôi vô địch thuyết phục tại Giải billiards HBSF MIN Table 2025.

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt với không ít kết quả bất ngờ, Giải vô địch billiards Cúp Liên đoàn Billiards & Snooker TP HCM - HBSF MIN Table năm 2025 đã kết thúc tối 5-12 bằng loạt trận chung kết nảy lửa. Ở ngày tranh tài cuối cùng, khán giả theo dõi trực tiếp tại Nhà thi đấu Rạch Miễu đã thực sự mãn nhãn với màn đua tranh đỉnh cao ở bốn nội dung carom 3 băng nam, carom 3 băng nữ, pool 9 bi nam và pool 9 bi nữ.

Trận chung kết carom 3 băng nam là cuộc chiến nảy lửa giữa Trần Quyết Chiến và Nguyễn Nhất Hòa với chiến thắng sau cùng thuộc về cơ thủ dày dạn kinh nghiệm từng lên ngôi vô địch World Cup. Trần Quyết Chiến vượt qua đối thủ với tỉ số 50-33 sau 15 lượt cơ, giành cúp vô địch và số tiền thưởng 100 triệu đồng.

Trần Quyết Chiến đăng quang ngôi vô địch 3 băng Giải HBSF MIN Table 2025 - Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến vượt qua Nguyễn Nhất Hòa ở chung kết carom 3 băng

Tại giải lần này, Trần Quyết Chiến thể hiện phong độ hết sức ấn tượng, lần lượt đánh bại Nguyễn Như Lê ở tứ kết với tỉ số 40-9 chỉ sau 9 lượt cơ; vượt qua nhà vô địch World Cup Trần Thanh Lực với tỉ số 50-34 sau 21 lượt cơ ở bán kết rồi thắng Nguyễn Nhất Hòa 50-33 ở trận đấu sau cùng.

Á quân Nguyễn Nhất Hòa nhận thưởng 40 triệu đồng còn hai tay cơ đồng hạng 3 là Võ Quốc Thắng và Trần Thanh Lực nhận 15 triệu đồng. Cơ thủ Nguyễn Trung Khiên giành giải "Series xuất sắc" trị giá 5 triệu đồng với series 15 điểm trong khi Trần Quyết Chiến là chủ nhân giải thưởng "Best Game" trị giá 5 triệu đồng với hiệu suất 4,444 điểm/lượt cơ ghi được trong trận tứ kết.

Trần Quyết Chiến đăng quang ngôi vô địch 3 băng Giải HBSF MIN Table 2025 - Ảnh 2.

Dương Quốc Hoàng vô địch pool 9 bi nam

Ở chung kết pool 9 bi nam, Dương Quốc Hoàng cùng Phạm Phương Nam tạo nên màn giằng co đầy hấp dẫn. Khi tỉ số đang là 8-8, Quốc Hoàng tận dụng sai sót của đối thủ để thắng liền ba ván, qua đó thắng chung cuộc 11-8.

Chức vô địch mang lại cho Dương Quốc Hoàng phần thưởng 70 triệu đồng. Á quân Phạm Phương Nam nhận 30 triệu đồng. Hai cơ thủ đồng hạng 3 là Nguyễn Văn Hưng Phú và Hồ Minh Hánh nhận 10 triệu đồng.

Trần Quyết Chiến đăng quang ngôi vô địch 3 băng Giải HBSF MIN Table 2025 - Ảnh 3.

Bùi Xuân Vàng vô địch nội dung pool 9 bi nữ

Nữ cơ thủ Bùi Xuân Vàng tiếp tục chứng minh sức mạnh tuyệt đối ở nội dung pool 9 bi nữ khi đánh bại Lê Hồng Nhung với tỉ số 8-4 trong trận chung kết, nhận cúp vô địch, 20 triệu đồng cùng 1 cây cơ thi đấu J-Flowers. Á quân Lê Hồng Nhung nhận 10 triệu đồng. Hai cơ thủ hạng 3 là Trần Thị Kim Quyên và Phùng Hoàng Phương Uyên nhận 4 triệu đồng. Từ hạng 5-8 nhận 2 triệu đồng.

Đáng chú ý, ở nội dung carom 3 băng nữ, hệ thống HBSF Tour lần đầu tiên có chức vô địch thuộc về cơ thủ nước ngoài. 

Nữ cơ thủ người Hàn Quốc Choi Bo-me thắng đồng hương Park Ji-hyun với tỉ số 30-19 sau 26 lượt cơ để đăng quang. Cô nhận cúp vô địch, 20 triệu đồng và 1 cây cơ thi đấu J-Flowers.

Trần Quyết Chiến đăng quang ngôi vô địch 3 băng Giải HBSF MIN Table 2025 - Ảnh 4.

Cơ thủ người Hàn Quốc Choi Bo-me vô địch carom 3 băng nữ

Á quân Park Ji-hyun nhận 10 triệu đồng còn hai cơ thủ đồng hạng 3 là Nguyễn Thị Bích Trâm và Ayaka Miyashita nhận 4 triệu đồng. Cơ thủ Đỗ Thị Ngọc Hằng giành giải "Series xuất sắc" còn Choi Bo-me nhận thêm giải "Best Game", mỗi giải 2 triệu đồng.

Tại lễ bế mạc, Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) đã trao thưởng cho Nguyễn Trần Thanh Tự với vị trí hạng 1 trên Bảng xếp hạng Carom HBSF năm 2025 với 1 cây cơ đến từ thương hiệu Million. Cơ thủ Ngô Hồng Thắng là cơ thủ xuất sắc nhất trên bảng xếp hạng Pool HBSF năm 2025 nhận 1 cây cơ đến từ thương hiệu J-Flowers.

Trần Quyết Chiến đăng quang ngôi vô địch 3 băng Giải HBSF MIN Table 2025 - Ảnh 5.

Dàn sao góp mặt tại HBSF Tour Final

Một năm đầy thăng hoa của hệ thống HBSF Tour, sân chơi chất lượng được Liên đoàn Billiards & Snooker Thành phố Hồ Chí Minh (HBSF) tổ chức, đã khép lại rất thành công. 

Giải đấu thể hiện tính chuyên nghiệp cao, thu hút dàn cơ thủ tốt nhất Việt Nam cùng một số khách mời quốc tế chất lượng, mang đến những cuộc tranh tài đỉnh cao.

