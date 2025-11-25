Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ!

Chương trình thảm đỏ của Lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam (LHP VN) lần thứ XXIV tại TP HCM diễn ra từ lúc 19 giờ ngày 25-11 tại Nhà hát Quân Đội - TP HCM. Chương trình lễ chính thức bắt đầu từ 20 giờ.

Những ngôi sao xuất hiện trên thảm đỏ có: NSƯT Hạnh Thúy, Quyền Linh, Trấn Thành, Uyển Ân, Thu Trang, Tiến Luật, Lý Hải, Minh Hà, Phương Mỹ Chi, Song Luân cùng dàn sao phim "Mưa đỏ"…

Nữ diễn viên Uyển Ân

Cô nhận được sự chào đón nồng nhiệt

Đoàn phim "Mưa đỏ" tiến vào thảm đỏ

Trấn Thành và Uyển Ân

Dàn mỹ nam "Mưa đỏ"

Nhiều đoàn phim đi cùng nhau, tạo nên không khí rộn ràng tại sự kiện.

LHP năm nay diễn ra từ 21 đến 25-11, có 144 tác phẩm được lựa chọn tham gia cho cả chương trình dự thi và chương trình toàn cảnh (Panorama). Trong đó, Ban Tổ chức cho biết riêng chương trình phim dự thi có 16 phim điện ảnh, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học, 21 phim hoạt hình.

Trong khuôn khổ LHP Việt Nam lần thứ XXIV, các tọa đàm và hội thảo đã được tổ chức với chủ đề: Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới; Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương; Phát huy giá trị tư liệu hình ảnh động lưu trữ trong tình hình hiện nay.

Nhiều diễn viên tham gia thảm đỏ

Khiến thảm đỏ trở nên sôi động

Nghệ sĩ Việt Hương

Đoàn Thiên Ân

Nam diễn viên Phương Nam vai Tạ phim "Mưa đỏ"

Vợ chồng Lý Hải