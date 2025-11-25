Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ!

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ!

Tin: Minh Khuê. Ảnh: Trần Thắng

(NLĐO) – Trấn Thành, Uyển Ân, Thu Trang, Tiến Luật, Phương Mỹ Chi, Song Luân cùng dàn sao phim "Mưa đỏ"… tụ hội trên thảm đỏ.

Chương trình thảm đỏ của Lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam (LHP VN) lần thứ XXIV tại TP HCM diễn ra từ lúc 19 giờ ngày 25-11 tại Nhà hát Quân Đội - TP HCM. Chương trình lễ chính thức bắt đầu từ 20 giờ.

Những ngôi sao xuất hiện trên thảm đỏ có: NSƯT Hạnh Thúy, Quyền Linh, Trấn Thành, Uyển Ân, Thu Trang, Tiến Luật, Lý Hải, Minh Hà, Phương Mỹ Chi, Song Luân cùng dàn sao phim "Mưa đỏ"…

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 1.

Nữ diễn viên Uyển Ân

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 2.

Cô nhận được sự chào đón nồng nhiệt

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 3.

Đoàn phim "Mưa đỏ" tiến vào thảm đỏ

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 4.

Trấn Thành và Uyển Ân

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 5.

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 6.

Dàn mỹ nam "Mưa đỏ"

Nhiều đoàn phim đi cùng nhau, tạo nên không khí rộn ràng tại sự kiện.

LHP năm nay diễn ra từ 21 đến 25-11, có 144 tác phẩm được lựa chọn tham gia cho cả chương trình dự thi và chương trình toàn cảnh (Panorama). Trong đó, Ban Tổ chức cho biết riêng chương trình phim dự thi có 16 phim điện ảnh, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học, 21 phim hoạt hình.

Trong khuôn khổ LHP Việt Nam lần thứ XXIV, các tọa đàm và hội thảo đã được tổ chức với chủ đề: Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới; Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương; Phát huy giá trị tư liệu hình ảnh động lưu trữ trong tình hình hiện nay.

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 7.

Nhiều diễn viên tham gia thảm đỏ

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 8.

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 9.

Khiến thảm đỏ trở nên sôi động

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 10.

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 11.

Nghệ sĩ Việt Hương

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 12.

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 13.

Đoàn Thiên Ân

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 14.

Nam diễn viên Phương Nam vai Tạ phim "Mưa đỏ"

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 15.

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 16.

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 17.

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 18.

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 19.

Vợ chồng Lý Hải

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 20.

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 21.

Vợ chồng Thu Trang - Tiến luật cùng với NSƯT Hạnh Thúy, Mai Thu Huyền, Việt Hương

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 22.

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 23.

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 24.

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 25.

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 26.

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 27.

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 28.

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 29.

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 30.

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 31.

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 32.

Trấn Thành, dàn mỹ nam "Mưa đỏ"… khuấy động thảm đỏ! - Ảnh 33.

 

Tin liên quan

Đông khán giả trẻ nhận vé khai mạc LHP Việt Nam lần thứ XXIV

Đông khán giả trẻ nhận vé khai mạc LHP Việt Nam lần thứ XXIV

(NLĐO) - Các khán giả xếp hàng đợi trước Nhà hát Thành phố, chờ đến giờ phát vé mời. Đến khi nhận được vé, họ vui mừng chụp ảnh, cùng khoe tấm vé rực rỡ.

Phát tặng 1.500 vé dự khai mạc LHP Việt Nam lần XXIV tại TP HCM

(NLĐO) - Ban Tổ chức Liên hoan phim Việt Nam (LHP VN) lần thứ XXIV công bố phát 1.500 vé mời dự khai mạc miễn phí sáng 21-11 tại Nhà hát Thành phố.

Dàn sao ba phim trăm tỉ đồng "đốt cháy" sân khấu khai mạc Liên hoan phim Việt Nam XXIV

(NLĐO) – Các diễn viên tiêu biểu của 3 bộ phim: "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không", "Địa đạo – Mặt trời trong bóng tối" tụ hội ở lễ khai mạc Liên hoan phim VN

Trấn Thành thảm đỏ Mưa đỏ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo