Trấn Thành đọ vẻ soái ca cùng dàn "anh trai"

Trấn Thành diện trang phục đen lịch lãm, dẫn dắt buổi giao lưu. Anh giới thiệu 26 "anh trai" có mặt tại sự kiện. Theo đó, 4 anh trai còn lại bận việc không thể tham gia.



Chương trình có tổng cộng 30 "anh trai" gồm: HIEUTHUHAI, WEAN, Công Dương, Anh Tú Atus, Anh Tú, Quang Hùng MasterD, Lou Hoàng, Quang Trung, Jsol, Đỗ Phú Quí, Song Luân, Gin Tuấn Kiệt, Quân A.P, Hùng Huỳnh, Nicky, Tage, Hải Đăng Doo, Dương Domic, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương, Negav, Captain, HurryKng, Phạm Đình Thái Ngân, Phạm Anh Duy, Isaac, Đức Phúc, Erik, Quang Anh Rhyder, Vũ Thịnh.

HIEUTHUHAI

Pháp Kiều

Đức Phúc

Cùng nhiều "anh trai" khác

Trấn Thành làm người dẫn chương trình buổi giao lưu cũng như cả chương trình Anh trai "say hi"

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, phát biểu tại buổi giao lưu

Dàn "anh trai" của chương trình

Cận cảnh các "anh trai", Erik (áo trắng) rạng rỡ

Song Luân (thứ ba từ trái sang)

Gin Tuấn Kiệt (thứ ba từ trái sang)

Họ là các nam ca sĩ, rapper có lượng người hâm mộ đáng kể. Tại sự kiện, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, nhận định chương trình mang dấu ấn Việt khi từ format đến thí sinh, ê-kíp thực hiện… đều là người Việt. Khác với trước, các chương trình đều mua bản quyền từ nước ngoài Việt hóa lại. Ông thích điều này bởi nó mang đến sự tự hào dân tộc.

Trấn Thành thay mặt chương trình giải thích về hai từ "say hi" trong tên chương trình. Anh cũng lý giải những thắc mắt về yếu tố sống còn trong chương trình, đặt một số câu hỏi cho các "anh trai" trong giao lưu để họ bày tỏ tâm tư, tình cảm của mình về chương trình.

Anh trai "say hi" là chương trình mà các thí sinh tham gia sẽ trải qua quá trình luyện tập hoàn thiện nhiều kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo và sáng tác để giành cơ hội có mặt trong đội hình những ca sĩ toàn năng, mang đến khán giả những ca khúc đình đám mới.

Hơn 50 bài hát trong chương trình là sáng tác hoàn toàn mới, được sản xuất bởi Giám đốc Âm nhạc JustaTee cùng đội ngũ hơn 20, producer và nhạc sĩ.

Trấn Thành tại sự kiện

Cùng giao lưu với các "anh trai"

Cùng giao lưu với các "anh trai"

Cùng giao lưu với các "anh trai"

Chương trình có sân khấu được thiết kế nhiều tầng, kết hợp cùng hệ thống LED lưới với hệ thống ánh sáng hơn 600 chiếc đèn nhằm mang đến cho khán giả những phần trình diễn mãn nhãn; Hệ thống âm thanh tốt nhất dành cho sân khấu trong nhà ở thời điểm hiện tại, hơn 40 máy quay Sony chuẩn 4k, cùng rất nhiều thiết bị phụ trợ quay hình khác...

Trong chiều 5-6, chương trình đã tổ chức giao lưu, chụp ảnh, ký tặng giữa dàn "anh trai" và người hâm mộ diễn ra tại sảnh Trung tâm thương mai SC Vivo City. Đây cũng là lần đầu tiên, một chương trình truyền hình tổ chức giao lưu khán giả mở rộng tại trung tâm lớn, quy tụ khoảng 1.000 người tham gia, theo dõi.

Anh trai "say hi" phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hằng tuần trên trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, ON Vie GIẢITRÍ, siêu ứng dụng giải trí VieON, YouTube Vie Channel, bắt đầu từ 15-6.

Đông đảo khán giả tụ hội tại buổi ký tên, chụp ảnh

Người hâm mộ của Quân A.P

Cùng chụp ảnh