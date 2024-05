Hòa Minzy nhắn nhủ "cực gắt" với Erik

Erik là một trong những người nổi tiếng tham gia chương trình này. Trong bản giới thiệu bản thân viết tay, Erik tiết lộ: "Không thắng đừng về, chị Hòa bảo thế!".



Dòng nhắn nhủ "cực gắt" này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ công chúng. Nhiều người bình luận: "Cũng may, Hòa chỉ dặn mỗi Erik mà không bảo cả Đức Phúc, không thì đợt này không biết anh nào được về đây!".

Erik tham gia chương trình

Erik thổ lộ lời nhắn nhủ từ bạn thân

Nguyên do, trong nhóm Hoa Dâm Bụt quy tụ "bộ tam" thân thiết có Hòa Minzy, Erik và Đức Phúc. Ngoài Erik thì Đức Phúc cũng tham gia Anh trai "say hi" nên khả năng phải cạnh tranh, đối đầu rất cao.

Erik là quán quân mùa đầu tiên của "The Heroes" năm 2021 và là hình mẫu thần tượng toàn năng, cái tên bảo chứng cho âm nhạc chất lượng và thời thượng.

Ca sĩ Đức Phúc tự tạo động lực cho mình với tinh thần "chiến hết mình" trong chương trình. Anh thổ lộ: "Tôi đến đây với một tâm thế đã rất khác Đức Phúc của 9 năm về trước. Nhưng tinh thần và nhiệt huyết thì vẫn vẹn nguyên. Tôi sẽ là một Đức Phúc với tinh thần học hỏi, chơi hết mình, "chiến" đến cùng và cùng 30 anh trai mang đến những màn trình diễn mãn nhãn nhất".

Đức Phúc từng là quán quân Giọng hát Việt 2015. Chương trình Anh trai "say hi" quy tụ 30 ca sĩ, rapper trẻ tuổi, khát vọng đột phá và năng lượng tương lai, truyền cảm hứng cho khán giả về một thế hệ trẻ tài năng, nhiệt huyết.

Chương trình lên sóng từ tháng 6 trên kênh truyền hình Vie Channel - HTV2 và ứng dụng VieON.

Đức Phúc