Văn hóa - Văn nghệ

Trấn Thành hồi hộp vì khán giả Hà Nội luôn yêu ghét rõ ràng

Yến Anh

(NLĐO)- Trấn Thành chia sẻ lần nào ra mắt phim ở Hà Nội, anh cũng đều hồi hộp, vì khán giả phía Bắc rất thương, mà thái độ yêu ghét cũng rất rõ ràng.

Tối 14-2, bộ phim điện ảnh "Thỏ ơi!!" đã chính thức ra mắt khán giả thủ đô, quy tụ đông đảo đại diện ê-kíp sản xuất, dàn diễn viên trong phim gồm đạo diễn kiêm nhà sản xuất Trấn Thành, NSND Thanh Lam, ca sĩ - diễn viên Pháo, diễn viên Vĩnh Đam, ca sĩ - diễn viên LyLy, diễn viên Quốc Anh, ca sĩ - diễn viên Văn Mai Hương, diễn viên Anh Đức, diễn viên Quỳnh Anh Shyn, diễn viên Ngọc Nguyễn, ca sĩ - diễn viên Ali Hoàng Dương…

Trấn Thành hồi hộp vì khán giả Hà Nội luôn yêu ghét rõ ràng - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ trong buổi ra mắt phim

Trước khi bắt đầu buổi chiếu phim, đạo diễn - nhà sản xuất Trấn Thành chia sẻ lần nào ra mắt phim ở Hà Nội, anh cũng đều hồi hộp và lâng lâng, vì khán giả phía Bắc rất thương, mà thái độ yêu ghét cũng rất rõ ràng.

"May mắn là năm nay "Thỏ ơi!!" có sự góp mặt của diễn viên của hai miền Nam - Bắc, để có những giao thoa văn hoá dễ thương để khán giả miền Nam hay miền Bắc cũng xem được" – Trấn Thành cho hay.

Trấn Thành hồi hộp vì khán giả Hà Nội luôn yêu ghét rõ ràng - Ảnh 2.

Trấn Thành hồi hộp vì khán giả Hà Nội luôn yêu ghét rõ ràng

Theo nam nghệ sĩ, đây là "món ăn" tiếp theo của thực đơn "omakase" trong một thập kỷ làm phim của Trấn Thành. Hy vọng "món ăn" sẽ hợp khẩu vị của mọi người."

Gây bất ngờ nhất trong "Thỏ ơi!!" là ca sĩ Văn Mai Hương. Nữ ca sĩ nghẹn ngào:"tại đây, ngay lúc này, em vẫn chưa thể tin được mình đã đóng phim. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một trải nghiệm với điện ảnh, và đây có lẽ là trải nghiệm bất ngờ và thú vị nhất cuộc đời em. Nên lúc này em thật sự rất cảm ơn anh Trấn Thành. Em rất hạnh phúc."

Trấn Thành hồi hộp vì khán giả Hà Nội luôn yêu ghét rõ ràng - Ảnh 3.

Văn Mai Hương cho rằng đóng phim là trải nghiệm bất ngờ và thú vị nhất cuộc đời

Diva Hà Trần dành nhiều lời nhận xét tích cực cho ba nữ diễn viên chính lần đầu chạm ngõ điện ảnh qua "Thỏ Ơi!!" là LyLy, Pháo và Văn Mai Hương: "Tôi rất bất ngờ, vì ngoài những bạn diễn viên chuyên nghiệp ra thì các cô ca sĩ của chúng tôi - những người tôi nghĩ là tay ngang nhất - lại đóng rất hay. Các bạn quá "kinh" đấy! Bên cạnh đó, "Thỏ Ơi!!" là một bộ phim rất nhiều bất ngờ, sự chuyển biến thể loại phim được Trấn Thành xử lý rất khéo léo."

Đáp lại lời khen ngợi cho quyết định táo bạo khi chọn các diễn viên tay ngang, Trấn Thành tiết lộ chính các diễn viên trẻ mới là người làm anh bất ngờ với năng lực của mình. Anh cho biết "LyLy vốn là người rất ít nói vì rất hướng nội, có đôi lúc còn hướng nội tiêu cực nữa, nhưng sau khi tôi thấy được nguồn năng lượng rất đàn bà bên trong LyLy và giao cho cô thử diễn một phân đoạn khó, anh thật sự bị thuyết phục. Còn Văn Mai Hương đã có những sáng tạo riêng cho vai diễn Hải Lan của mình."

Trấn Thành hồi hộp vì khán giả Hà Nội luôn yêu ghét rõ ràng - Ảnh 4.

Các diễn viên trẻ gây bất ngờ với khán giả

Góp mặt một vai diễn nhỏ nhưng bất ngờ trong phim, NSND Thanh Lam cho hay chị rất phục Trấn Thành vì sức sáng tạo của anh luôn "vượt qua chính mình", luôn bứt phá để làm mới bản thân. Nữ ca sĩ cũng rất thán phục các diễn viên rất trẻ và diễn rất tốt.

Diva cũng hài hước cho hay " đang rất "giận" Trấn Thành, vì cho tôi lên hình quá ít." Đáp lại lời "buộc tội" của nữ ca sĩ, Trấn Thành tranh thủ "kể khổ": "Chị Thanh Lam có 4 câu thoại thôi nhưng quay nửa ngày, lại còn đuổi đạo diễn. Lần đầu tiên trong phim Trấn Thành có diễn viên "muốn diễn gì thì diễn", chính là chị Thanh Lam đấy quý vị ạ.".

Trấn Thành hồi hộp vì khán giả Hà Nội luôn yêu ghét rõ ràng - Ảnh 5.

Diva Thanh Lam góp một vai nhỏ trong phim

"Thỏ ơi!!" là dự án điện ảnh mang màu sắc tâm lý – drama, khai thác những mối quan hệ tưởng chừng bình lặng nhưng ẩn giấu nhiều tổn thương, mâu thuẫn và góc khuất nội tâm. Bộ phim lựa chọn cách kể chuyện tiết chế, tập trung vào diễn biến tâm lí nhân vật, đặt họ trước những tình huống buộc phải đối diện với chính mình và những "lớp mặt nạ" trong đời sống hiện đại.

Phim khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ mùng 1 tết Bính Ngọ.

