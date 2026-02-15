Pháp Kiều: "Tại đạo diễn Trấn Thành mà tôi tăng 3kg!"

Pháp Kiều vui khi vai diễn được những khán giả tham gia các sự kiện ra mắt phim "Thỏ ơi!!" vỗ tay tán thưởng

- Pháp Kiều: Trước lúc được xem phim, tôi cũng lo lắng không biết mình trên màn ảnh rộng thế nào, vai diễn có bị cắt nhiều không… Thế nhưng, khi xem xong tôi vui vì cảnh quay không bị cắt quá nhiều, chỉ khoảng 10% thôi. Ở những cảnh tôi xuất hiện, khán giả vỗ tay hưởng ứng khiến tôi rất vui.

Rapper kiêm diễn viên Pháp Kiều

Chân dung Pháp Kiều. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Pháp Kiều chúc Tết Bính Ngọ đến khán giả

* Pháp Kiều tương tác nhiều với bạn diễn Ali Hoàng Dương, cả hai có phải luyện tập thường xuyên với nhau trước đó không?

- Tôi rất cảm ơn Ali Hoàng Dương bởi người bạn này đã có kinh nghiệm tham gia một hoặc hai phim của anh Thành. Vì thế, Ali Hoàng Dương đã chỉ dẫn lại cho tôi. Tôi đóng lần đầu có phần hồi hộp, anh Thành chỉ thế nào thì làm thế đó, không dám thêm thắt tình tiết hay thoại bên ngoài kịch bản.

Thế nhưng, phân cảnh chúng tôi chỉ được quay bóng lưng phía sau, Ali Hoàng Dương khuyên rằng cứ thoại thoải mái, hài hước, tung hứng theo khung kịch bản. Đạo diễn ngồi xem và nghe nếu thấy mắc cười, phù hợp sẽ dựng thêm vào.

Tôi nghe lời và thảo luận với Ali Hoàng Dương những câu tung hứng, nói này nói kia thêm vào. Không ngờ, đúng như bạn diễn nói, đạo diễn Trấn Thành ngồi nghe cười nhiều, quyết định đưa luôn vào bản phim chính. Nhờ vậy, chúng tôi cũng có thêm cảnh quay cận mặt thay vì bóng lưng như ban đầu.

Pháp Kiều khẳng định nếu không hợp vai thì thân quen thế nào cũng khó được Trấn Thành lựa chọn

- Tôi có lo lắng, hồi hộp vì bản thân là rapper, chưa học diễn xuất chuyên nghiệp. Tôi có sợ lỡ làm sai gì đó thì không biết đối diện thế nào với anh Thành cùng ê-kíp vì không lẽ cứ để mọi người mất thời gian chờ đợi mình trong khi mỗi ngày quay tiêu tốn rất nhiều tiền.

Đoàn phim còn nhiều diễn viên khác, mình làm không tốt nhiều lần cũng sẽ ảnh hưởng đến họ. Vì thế, tôi "thôi miên" nội tâm của mình, tưởng tượng không có máy quay, không có bất kỳ người giám sát nào, chỉ là bản thân đang ở ngoài đời.

Pháp Kiều từ hồi hộp, lo lắng ban đầu đã dần thoải mái, tự tin hơn trong diễn xuất. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Nhờ cách đó, thêm vào việc anh Thành cũng ít chỉnh sửa khiến tôi dần thoải mái, tự tin hơn. Vai diễn của tôi chỉ là vai phụ, ít phân cảnh và tính cách nhân vật cũng giống bản thân ngoài đời nên áp lực giải tỏa dần.

* Trước một số bình luận từ cộng đồng mạng cho rằng Pháp Kiều nhờ mối quan hệ thân quen với Trấn Thành nên mới có vai diễn, bạn nghĩ thế nào?

- Anh Thành rất chú trọng vào sự hợp vai của từng diễn viên đối với nhân vật anh ấy đã vẽ sẵn trong tưởng tượng khi viết kịch bản. Vì thế, tôi có thân đến mức nào mà không hợp vai thì anh ấy cũng chẳng lựa chọn tham gia tác phẩm được đầu tư nhiều tiền, nhiều tâm huyết như thế. Anh ấy đâu chỉ có mỗi tôi là người quen.

* Sau vai diễn đầu tay, Pháp Kiều có dự định sẽ đi đường dài với điện ảnh không hay đây chỉ là cuộc dạo chơi?

- Tôi nghĩ mình sẽ đi đường dài với âm nhạc còn điện ảnh thì có duyên, vai hợp sẽ nhận. Tôi cũng tự biết bản thân mình thế nào, hợp với dạng vai nào, nếu đủ sức thể hiện, diễn được thì mới nhận, không chủ động đi thử vai, tìm kiếm cơ hội.

Một tác phẩm điện ảnh đầu tư rất nhiều kinh phí, nếu tôi cứ nhận bất kỳ lời mời nào mà vai diễn không hợp, không đủ sức thể hiện thì rất tội cho đạo diễn cũng như ê-kíp sản xuất.

* Ngoài Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều nhận định thế nào về những diễn viên khác trong "Thỏ ơi!!"?

- Diễn viên Quốc Anh rất đẹp trai, thời điểm chưa quen thân, tôi đã biết và nghĩ rằng sao trên đời có người đẹp như vậy. Quốc Anh là hình mẫu một người con trai đẹp trong mắt tôi.

Pháp Kiều hết lời khen Pháo

Trong khi đó, diễn viên Pháo, Văn Mai Hương, Lyly… là những bất ngờ lớn. Đặc biệt, Pháo là rapper và cũng tay ngang đóng phim nhưng lại thể hiện nhân vật tốt đến mức khi xem tôi không nghĩ đó là Pháo.

Một số nhân vật trong phim khi xem thì khán giả lúc đã có thông tin, hiểu biết về diễn viên sẽ đôi khi lúc nghĩ đó là diễn viên chứ không phải nhân vật.

Tuy nhiên, khi xem Pháo diễn, tôi không nghĩ có Pháo ngoài đời mà chỉ là nhân vật, nể phục diễn xuất của Pháo.

Pháp Kiều "bóc phốt" đạo diễn Trấn Thành

- Tôi sẽ "bóc phốt" đạo diễn. Tôi tăng 3kg khi đóng phim vì lên trường quay ngồi đợi cảnh của mình mòn mỏi. Khi mệt, tôi ngủ rồi lúc mở mắt dậy là ăn, khi thì ăn cơm đoàn, lúc lại ăn chè, sâm được tặng đến.

Cơm đoàn rất ngon, tôi ăn nhiều. Ăn xong, cảnh quay vẫn chưa tới, tôi lại ngủ. Tôi tăng cân là tại đạo diễn Trấn Thành.

Pháp Kiều "bóc phốt" Trấn Thành. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Trấn Thành đã khiến Pháp Kiều tăng 3kg

* Pháp Kiều đón Tết Bính Ngọ như thế nào?

- Tôi không tham gia Cinetour nên về quê ăn Tết bình thường và sau đó lên lại TP HCM tiếp tục công việc. Hiện nay, tôi cũng được nhiều người biết đến nên khi về quê mọi người cũng nhìn này, nhìn kia, xin chụp ảnh. Người ta biết đến mình, khen giỏi, tôi thích, vui và tự hào.

Khi về nhà, tôi vẫn dọn dẹp nhà cửa, vào bếp nấu nướng. Năm nay, tôi cũng dự định về quê chụp ảnh rồi đăng lên nền tảng mạng xã hội cho người hâm mộ xem tôi về quê khác với TP HCM như thế nào.

* Những dự án của Pháp Kiều trong năm 2026 có những gì?

- Tôi có nhiều dự định và mong muốn sẽ làm được tất cả những điều đã đặt ra trong năm. Đầu tiên, tôi muốn sẽ ra được một bài nhạc cho riêng mình và một bài cùng với nghệ sĩ nào trong trong showbiz. Tôi cũng muốn đóng một vai nữa và vai này cũng giống giống tính cách tôi vì tôi thấy khán giả cũng đang thích dạng vai này nên ước mong như thế.