Trấn Thành khẳng định chưa từng so với Châu Tinh Trì

Trong buổi giao lưu, giới thiệu phim tối 20-12 tại Galaxy Nguyễn Du, Trấn Thành có nhiều chia sẻ về phim "Bộ tứ báo thủ" do anh viết kịch bản, đạo diễn, tham gia diễn xuất và đầu tư sản xuất. Phim ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Trấn Thành tại sự kiện

Anh chia sẻ về phim

Buổi giao lưu nhằm giới thiệu dàn diễn viên của phim cũng như hậu trường phim, những chia sẻ từ đạo diễn đến ê-kíp phim. Đồng thời, trailer chính thức (đoạn video clip quảng bá) của phim cũng được công bố.

Tại buổi giao lưu, Trấn Thành nhận nhiều câu hỏi. Anh khẳng định bản thân chưa bao giờ so sánh với bất kỳ ai nên càng không có chuyện so cùng với Châu Tinh Trì, một "vua hài" nhiều người yêu mến.

"Tôi chưa bao giờ so sánh bản thân với Châu Tinh Trì" - Trấn Thành nói.

Về tin đồn cắt vai rapper Negav khỏi "Bộ tứ báo thủ" sau ồn ào hậu "Anh trai say hi", Trấn Thành dí dỏm: "Tôi chưa từng công bố việc mời Negav đóng phim mình nên sao gọi là cắt vai được. Tôi không biết tin đồn từ đâu? Tôi thấy mọi người đồn đoán có thể do Negav và tôi thường chụp ảnh cùng nhau, thân thiết. Mọi người muốn biết có Negav hay không thì hãy chờ đến lúc phim ra rạp là biết".

"Bộ tứ báo thủ" của phim gồm: Trấn Thành, Lê Dương Bảo Lâm, Lê Giang và Uyển Ân

Lê Dương Bảo Lâm phong cách "ngầu" bên Lê Giang và Uyển Ân

Quốc Anh và hai nàng hậu Tiểu Vy, Kỳ Duyên

Dàn diễn viên của phim

Trấn Thành hết lời khen ngợi Lê Giang và Lê Dương Bảo Lâm, hai "báo thủ" trong phim. Anh nhận định Lê Dương Bảo Lâm đã làm việc gấp nhiều lần với sự đam mê lớn trong nghề mới có được vị trí như ngày nay. Đó là sự nỗ lực, kiên trì mà không phải ai cũng có thể làm được.

"Lê Giang là bảo chứng của Trấn Thành. Một diễn viên mà ai diễn cùng cũng cảm thấy may mắn bởi chị diễn rất thật, tạo được cảm xúc và cũng khiến bạn diễn dễ nhập tâm vào nhân vật" - Trấn Thành nhìn nhận.

Các diễn viên mới như Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Kỳ Duyên đều áp lực khi tham gia phim Trấn Thành bởi đạo diễn nổi tiếng "khó tính". Vì thế, tất cả cố gắng để làm tốt nhất có thể cho vai diễn. Phim còn có nam chính Quốc Anh, diễn viên Uyển Ân…

"Dự án thật sự là áp lực lớn đối với tôi bởi tôi sẽ tham gia cùng những diễn viên hài dày dạn kinh nghiệm. Nhưng trong thời gian qua, tôi luôn nhận được sự ủng hộ, dìu dắt từ các anh chị để hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất. Tham gia vào dự án phim hài sau các phim tình cảm, tôi luôn hướng đến mục tiêu đạt được sự đa dạng trong diễn xuất" - Uyển Ân trải lòng.

Trấn Thành cũng không ngại khẳng định rằng những diễn viên quay trở lại các dự án của anh theo từng năm đều là vì họ có thực lực. Lê Dương Bảo Lâm bày tỏ: "Tôi nghĩ rằng không hề có việc anh Thành chỉ mời người quen đóng phim vì từng vai diễn trong các dự án của anh đều được "đo ni đóng giày" rất chuẩn".