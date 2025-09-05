HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Vì sao Trấn Thành liên tục bị chỉ trích?

Minh Khuê

(NLĐO) – Đạo diễn, diễn viên, MC Trấn Thành những ngày qua liên tục bị chỉ trích vì cách hành xử "lệch nhịp", thiếu nhạy cảm, không cẩn trọng trong câu từ.

Trấn Thành một lần nữa thiếu thận trọng câu chữ

Trấn Thành đã đăng tải lên trang cá nhân những cảm xúc hân hoan, chúc mừng khán giả đón một đại lễ A80 vui vẻ bên người thân và gia đình vào ngày 2-9.

Sau đó, anh cũng dành nhiều lời khen cho phim "Mưa đỏ", tác phẩm gây sốt tại rạp suốt thời gian qua.

"Tôi phải tự nhiên vô thức thốt lên "hay quá" ít nhất 20 lần trong quá trình xem phim. Xem xong, tôi đứng thẫn thờ vỗ tay cả 1 phút. Bộ phim chạm thật sự! Cảm giác xem xong thấy dâng thêm lòng yêu nước là hoàn toàn có thật quý vị ạ!" – Trấn Thành nhận định.

Tuy nhiên, anh lại lần nữa thiếu thận trọng khi viết: "Không nói ngoa, nhưng đây là bộ phim lịch sử làm về đề tài chiến tranh Việt Nam "hay nhất" mà Trấn Thành từng xem cho đến thời điểm này (đối với riêng Trấn Thành thôi nha, đó là ý kiến cá nhân)".

Trấn Thành liên tục bị chỉ trích- Ảnh 1.

Trấn Thành bị chỉ trích vì viết "chiến tranh Việt Nam"

Trấn Thành liên tục bị chỉ trích- Ảnh 2.

Anh đã sửa lại thành "chiến tranh của Việt Nam"

Trấn Thành liên tục bị chỉ trích- Ảnh 3.

Trấn Thành bị "soi" kỹ bởi hành xử bị chỉ trích của mình

Cụm từ "chiến tranh Việt Nam" ngay lập tức bị cộng đồng mạng "soi" rằng nó không phù hợp bởi lịch sử không gọi là "chiến tranh Việt Nam" mà đây là "cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước". Những chỉ trích lại tiếp tục xuất hiện nhắm vào Trấn Thành.

Những người hâm mộ anh lên tiếng bênh vực, nhận định việc bắt bẻ câu chữ như thế là khắt khe với nam MC khi anh đang hết lời khen ngợi phim "Mưa đỏ". 

Tuy nhiên, những ý kiến phản bác lại cho rằng Trấn Thành nổi tiếng với lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội Facebook. Mọi câu chữ anh viết ra đều cần cẩn trọng hết mức có thể để tránh những hiểu lầm sai lệch với người hâm mộ, nhất là những người nhỏ tuổi, người trẻ.

Trước những phản ứng mạnh mẽ này, Trấn Thành đã chỉnh sửa lại bài đăng, thêm từ "của" vào giữa thành "chiến tranh của Việt Nam".

Trấn Thành bị "soi" kỹ bởi sự những lùm xùm liên tiếp, trách nhiệm của người nổi tiếng

Không ngẫu nhiên khi Trấn Thành bị "soi" kỹ như thế, trước đó, anh đã bị gọi tên là "nốt trầm" lệch pha trong bài viết trên trang báo Công an nhân dân. Bởi trong lúc cả nước đang hân hoan chào mừng đại lễ A80, người người hạnh phúc, vui vẻ thì Trấn Thành đăng bài thương tiếc một nghệ sĩ đàn bầu.

Trấn Thành liên tục bị chỉ trích- Ảnh 5.

Bài thương tiếc nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành của Trấn Thành

Trấn Thành liên tục bị chỉ trích- Ảnh 6.

Anh đã gỡ bỏ bài đăng

Trấn Thành liên tục bị chỉ trích- Ảnh 7.

Đây không phải lần đầu Trấn Thành vướng ồn ào

Thay vì dòng chia buồn ngắn gọn, thể hiện cảm xúc cá nhân của mình mà không ảnh hưởng không khí chung, Trấn Thành lại viết một bài dài, có đoạn hồi tưởng về Paris By Night, sân khấu Thúy Nga, ngợi ca các ca sĩ hải ngoại.

Đặc biệt, anh viết: "Con cháu đời sau, liệu ai sẽ "chịu tiếp nối" và nếu có chịu, thì có mấy ai "đủ bản lĩnh" để khảy tiếp những tiếng đàn ai oán và da diết này?". Những dòng bi lụy đi ngược với không khí chung của đất nước.

Vì thế, Trấn Thành đã bị chỉ trích dữ dội đến mức anh gỡ bài viết khỏi trang cá nhân. Nhiều khán giả nhận định là người nổi tiếng như Trấn Thành, mọi hành động, cách ứng xử trước công chúng cần cân nhắc cẩn trọng. 

Anh nên đặt lợi ích chung của đất nước lên hàng đầu, tránh những hành động, phát ngôn dễ bị lợi dụng, xuyên tạc và dùng nó để gây ảnh hưởng tiêu cực ngược lại với lợi ích đất nước.

Nghệ sĩ nổi tiếng cần nhận rõ trách nhiệm của mình bởi theo sau họ là lượng người hâm mộ đông đảo mà trong đó có cả những người trẻ tuổi.

Tin liên quan

Văn Mai Hương đóng phim tết của Trấn Thành

Văn Mai Hương đóng phim tết của Trấn Thành

(NLĐO) - Văn Mai Hương "lôi" cả dàn sao Việt đến rạp phim xem "Ướt lòng".

Trấn Thành khẳng định nhiệm vụ của Hari Won là hạnh phúc

(NLĐO) – Trấn Thành bày tỏ tình cảm với vợ sau khi xem podcast Hari Won làm khách mời, trải lòng về tuổi thơ cơ cực và chuyện bị ung thư cổ tử cung ở tuổi 27.

Trấn Thành hết lời khen Hoàng Duyên

(NLĐO)- Hoàng Duyên sau Em xinh "say hi": giọng hát truyền cảm, visual sáng rực, khoe vũ đạo chuyên nghiệp.

Trấn Thành cách hành xử sao bị chỉ trích trách nhiệm Phim Mưa đỏ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo