Trấn Thành, Thái Hòa cùng dàn sao "khó ở" trong phim Phan Gia Nhật Linh

Thái Hòa, Trấn Thành, Huỳnh Lập, Kaity Nguyễn liên tục từ chối dự án "Đại tiệc trăng máu 8" vì độ khó và dị

Ngày 25-4, nhà sản xuất "Đại tiệc trăng máu 8" công bố các đoạn trích hài hước trong phim nhân dịp tác phẩm vượt mốc 100.000 vé.

Trong phân đoạn nhà sản xuất phim do Quang Minh đóng muốn tìm đạo diễn cho dự án phim khó nhằn, đòi hỏi quay one-shot (không cắt cảnh) trong 35 phút để phát trực tiếp lên nền tảng trực tuyến.

Trấn Thành, Huỳnh Lập, Thái Hoà, Kaity Nguyễn vào vai các đạo diễn/diễn viên được mời nhưng họ đều từ chối nhận phim vì độ khó và dị của nó. Chỉ có duy nhất đạo diễn Phan Xine (Phan Gia Nhật Linh đóng) muốn nhận dự án nhưng bị một nhà đầu tư quyền lực (Kiều Minh Tuấn góp giọng) yêu cầu loại vì cho rằng đạo diễn này "quá thị phi".

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh từng chia sẻ: "Phim nói về nghề làm phim nên chúng tôi nảy ý định mời một loạt tên tuổi vào các vai diễn đặc biệt. Nhờ đó, thế giới showbiz trong phim trở nên sống động, dễ khiến khán giả cảm thấy thân thuộc".

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh tiết lộ ban đầu khi có ý định Việt hóa phim "Đại tiệc trăng máu 8", anh cùng nhà sản xuất Charlie Nguyễn mời Thái Hòa làm đạo diễn cả phim.

Tuy nhiên, sau thời gian tìm kiếm đầu tư, chuẩn bị cho phim, trải qua các năm, diễn viên Thái Hòa tất bật nhiều dự án khác và không thể tham gia đạo diễn được nên từ chối. Cuối cùng, Phan Gia Nhật Linh phải đảm nhiệm vai trò này.

Không chỉ có dàn sao Việt, phim còn quy tụ ngôi sao Hàn Quốc Kim Kang-woo, vào vai một nhà đầu tư quyền lực đến từ Hàn Quốc, liên tục đưa ra những yêu cầu khó chiều với ê-kíp của đạo diễn Tâm OK (Vân Sơn đóng) và nhà sản xuất (Quang Minh đóng).

Kim Kang-woo sinh năm 1978 tại Seoul, là diễn viên thực lực với quá trình học tập bài bản. Anh nổi tiếng với diễn xuất đa dạng, có thể đóng nhiều dạng vai, đặc biệt nổi tiếng với các vai nhiều cảnh nóng nên hay được gọi là "ông hoàng phim 18+".

Tuy nhiên, Kim Kang-woo lại chia sẻ rất muốn thử sức ở mảng hài, nên rất vui khi được mời vào dạng vai mong muốn.

Bên cạnh hai trích đoạn hài hước, ê-kíp cũng công bố video ca nhạc "Tiễn người tôi yêu" với giai điệu cùng hình ảnh rộn ràng và "lầy lội". Ca khúc được xây dựng như một musical number (tiết mục âm nhạc) đặc biệt trong phim, kết hợp giữa âm nhạc truyền thống Việt Nam và phong cách hiện đại, với phần thể hiện của Miu Lê và Liên Bỉnh Phát.

Sau ngày khởi chiếu đầu tiên, phim thu được 100.000 vé, với doanh thu gần 10 tỉ đồng. Phim đang cạnh tranh cùng các tác phẩm khác dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30-4.