Trấn Thành, Thái Hòa cùng dàn sao "khó ở" trong phim Phan Gia Nhật Linh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Trấn Thành, Thái Hòa cùng dàn sao "khó ở" trong phim Phan Gia Nhật Linh

Minh Khuê

(NLĐO) - Phan Gia Nhật Linh và Charlie Nguyễn từng mời Thái Hòa làm đạo diễn "Đại tiệc trăng máu 8" nhưng không như ý.

Thái Hòa, Trấn Thành, Huỳnh Lập, Kaity Nguyễn liên tục từ chối dự án "Đại tiệc trăng máu 8" vì độ khó và dị

Ngày 25-4, nhà sản xuất "Đại tiệc trăng máu 8" công bố các đoạn trích hài hước trong phim nhân dịp tác phẩm vượt mốc 100.000 vé.

Trong phân đoạn nhà sản xuất phim do Quang Minh đóng muốn tìm đạo diễn cho dự án phim khó nhằn, đòi hỏi quay one-shot (không cắt cảnh) trong 35 phút để phát trực tiếp lên nền tảng trực tuyến.

Trấn Thành, Thái Hòa cùng dàn sao "khó ở" trong phim Phan Gia Nhật Linh - Ảnh 1.

Dàn sao "cameo" (khách mời) trong phim

Trấn Thành, Huỳnh Lập, Thái Hoà, Kaity Nguyễn vào vai các đạo diễn/diễn viên được mời nhưng họ đều từ chối nhận phim vì độ khó và dị của nó. Chỉ có duy nhất đạo diễn Phan Xine (Phan Gia Nhật Linh đóng) muốn nhận dự án nhưng bị một nhà đầu tư quyền lực (Kiều Minh Tuấn góp giọng) yêu cầu loại vì cho rằng đạo diễn này "quá thị phi".

Sự xuất hiện dàn sao đình đám làm "cameo" (khách mời), góp phần mang đến sự thú vị cho phim.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh từng chia sẻ: "Phim nói về nghề làm phim nên chúng tôi nảy ý định mời một loạt tên tuổi vào các vai diễn đặc biệt. Nhờ đó, thế giới showbiz trong phim trở nên sống động, dễ khiến khán giả cảm thấy thân thuộc".

Loạt sao Việt "khó ở", liên tục từ chối dự án "Đại tiệc trăng máu 8" khiến nhà sản xuất (Quang Minh đóng) mệt mỏi

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh tiết lộ ban đầu khi có ý định Việt hóa phim "Đại tiệc trăng máu 8", anh cùng nhà sản xuất Charlie Nguyễn mời Thái Hòa làm đạo diễn cả phim.

Tuy nhiên, sau thời gian tìm kiếm đầu tư, chuẩn bị cho phim, trải qua các năm, diễn viên Thái Hòa tất bật nhiều dự án khác và không thể tham gia đạo diễn được nên từ chối. Cuối cùng, Phan Gia Nhật Linh phải đảm nhiệm vai trò này.

"Ông hoàng phim 18+" Kim Kang-woo háo hức vì rất thích diễn hài mà không có cơ hội

Không chỉ có dàn sao Việt, phim còn quy tụ ngôi sao Hàn Quốc Kim Kang-woo, vào vai một nhà đầu tư quyền lực đến từ Hàn Quốc, liên tục đưa ra những yêu cầu khó chiều với ê-kíp của đạo diễn Tâm OK (Vân Sơn đóng) và nhà sản xuất (Quang Minh đóng).

Kim Kang-woo sinh năm 1978 tại Seoul, là diễn viên thực lực với quá trình học tập bài bản. Anh nổi tiếng với diễn xuất đa dạng, có thể đóng nhiều dạng vai, đặc biệt nổi tiếng với các vai nhiều cảnh nóng nên hay được gọi là "ông hoàng phim 18+".

Trấn Thành, Thái Hòa cùng dàn sao "khó ở" trong phim Phan Gia Nhật Linh - Ảnh 2.

Kim Kang-woo thử sức mảng hài

Kim Kang-woo làm khó đạo diễn Tâm OK (Vân Sơn đóng) và nhà sản xuất (Quang Minh đóng)

Tuy nhiên, Kim Kang-woo lại chia sẻ rất muốn thử sức ở mảng hài, nên rất vui khi được mời vào dạng vai mong muốn.

Bên cạnh hai trích đoạn hài hước, ê-kíp cũng công bố video ca nhạc "Tiễn người tôi yêu" với giai điệu cùng hình ảnh rộn ràng và "lầy lội". Ca khúc được xây dựng như một musical number (tiết mục âm nhạc) đặc biệt trong phim, kết hợp giữa âm nhạc truyền thống Việt Nam và phong cách hiện đại, với phần thể hiện của Miu Lê và Liên Bỉnh Phát.

Sau ngày khởi chiếu đầu tiên, phim thu được 100.000 vé, với doanh thu gần 10 tỉ đồng. Phim đang cạnh tranh cùng các tác phẩm khác dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30-4.

Tin liên quan

Phim có Vân Sơn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát nhận tin vui

Phim có Vân Sơn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát nhận tin vui

(NLĐO) - Phim "Đại tiệc trăng máu 8" được Liên hoan phim (LHP) Viễn Đông Udine (Far East Film Festival - FEFF) chọn tham gia tranh giải.

Vân Sơn "vắt kiệt" sức lực Miu Lê và Liên Bỉnh Phát

(NLĐO) - Nhà sản xuất "Đại tiệc trăng máu 8" tung poster và trailer chính thức của phim với khẳng định "gây nhột" nhất mùa lễ.

Miu Lê cà khịa Liên Bỉnh Phát "có vấn đề tâm lý"

(NLĐO) - Nữ diễn viên Miu Lê liên tục cà khịa bạn diễn Liên Bỉnh Phát. Đây cũng là tính cách vai diễn họ thể hiện khi tham gia phim "Đại tiệc trăng máu 8".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo