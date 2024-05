Trăn trở về văn hóa giao thông (*): Hướng dẫn, phân luồng hợp lý

Theo đại diện Phòng CSGT (PC08) - Công an TP HCM, thời gian qua, PC08 đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm giao thông liên quan đến các lỗi vi phạm mà Báo Người Lao Động nêu.



Nâng cao ý thức - ưu tiên hàng đầu

Thời gian tới, để giảm tình trạng xe máy, ô tô, xe buýt vượt ẩu, lấn làn; người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, cãi vã sau va quệt… ngoài việc xử lý nghiêm, PC08 sẽ tập trung vào việc nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.

Ý thức này không chỉ bao gồm tuân thủ luật lệ và quy tắc khi tham gia giao thông mà đòi hỏi nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân. Khi mọi người có ý thức tốt về an toàn giao thông, sẽ hạn chế hành vi vi phạm và tăng cường sự chú ý khi tham gia giao thông, từ đó giảm thiểu nguy cơ tai nạn và tạo môi trường lưu thông an toàn.

PC08 xác định việc xây dựng văn hóa giao thông cho người dân TP HCM luôn là ưu tiên hàng đầu, nhằm giảm ùn tắc giao thông và tạo điều kiện lưu thông an toàn. Thời gian qua, PC08 đã thực hiện nhiều biện pháp như tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông và xử lý nghiêm vi phạm.

Cũng theo PC08, xây dựng văn hóa giao thông phải đi kèm với việc tăng cường giáo dục và nhận thức về an toàn giao thông, đặc biệt là đối với lứa tuổi học sinh. Từ đây, PC08 thường xuyên phối hợp các đơn vị hữu trách tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động phụ huynh, học sinh bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông để bảo đảm an toàn cho các em trên đường đi và vùng xung quanh trường học. Các biện pháp đang được thực hiện một cách quyết liệt để ngăn chặn việc vi phạm trật tự giao thông và xây dựng một cộng đồng giao thông tự giác.

Loạt xe máy leo lề cầu ở cầu Rạch Chiếc, TP Thủ Đức, TP HCM. Ảnh: ANH VŨ

Tập trung hướng dẫn giao thông

Luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thảo Trần, cho hay trong bối cảnh giao thông ngày càng phức tạp và đông đúc ở TP HCM, việc duy trì trật tự và an toàn giao thông luôn là thách thức đối với cơ quan quản lý. Trong số các biện pháp được áp dụng để giải quyết thì hướng dẫn và phân luồng giao thông là giải pháp hiệu quả, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu ùn tắc và tăng cường an toàn cho người tham gia giao thông.

Việc phân luồng giao thông là yếu tố rất quan trọng và không thể thiếu bởi vì tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, những nơi tập trung đông đúc, đông người, lưu lượng xe cộ luôn ở mức cao và diễn biến phức tạp. Phân luồng không chỉ giảm ùn tắc trong các giờ cao điểm khi lượng xe tăng cao mà với hướng dẫn và điều tiết của CSGT có thể giúp người tham gia giao thông di chuyển liên tục, bảo đảm an toàn, tiết kiệm được thời gian.

Việc phân luồng còn góp phần tối ưu hóa các tuyến đường, phân bổ lưu lượng xe hợp lý, tận dụng hết khả năng và công suất tuyến đường có được, bảo đảm sự an toàn và thông suốt. Ngoài ra, phân luồng trong các dịp lễ, Tết giúp giảm ùn tắc và bảo đảm an ninh trật tự.

Theo một cán bộ CSGT Đội Rạch Chiếc, lúc có CSGT túc trực thì người dân không vi phạm, song chỉ cần tổ tuần tra đi làm nhiệm vụ nơi khác thì tình trạng vi phạm lại diễn ra.



(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 8-5