Trân trọng đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

(NLĐO) - Tối 31-5, tại chùa Đại Tuệ (xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản, an vị Phật tượng và thắp nến cầu nguyện cho thế giới hòa bình, đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng