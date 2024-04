Trần Tuấn Kiệt xuất sắc thắng chặng tặng người hâm mộ đất Sen hồng

Ngày 29-4, Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP HCM lần thứ 36 năm 2024 "Non sông liền một dải" -Tôn Đông Á diễn ra chặng thứ 24 từ TP Long Xuyên (An Giang) đi TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) có lộ trình thi đấu 91 km.

Đây là chặng đua mà các tay đua đội Dược Domesco Đồng Tháp rất háo hức và bày tỏ quyết tâm thi đấu với 200 % khả năng nhằm tìm kiếm chiến thắng ở quê nhà để dành tặng người hâm mộ. Mọi hi vọng của đội đua đất Sen hồng dồn vào chân nước rút Trần Tuấn Kiệt, người đã 2 lần thắng chặng ở cuộc đua năm nay.

Diễn biến trước vạch đích đầy hấp dẫn khi các đội tràn lên phía trên để đưa chân nước rút hàng đầu về cạnh tranh chiến thắng chặng. Gặp áp lực cạnh tranh "khủng khiếp" từ đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang, 620 Châu Thới Vĩnh Long, TP HCM New Group nhưng đội Dược Domesco Đồng Tháp với động lực cổ vũ của đông đảo người hâm mộ quê nhà đã đưa được Trần Tuấn Kiệt vào vị trí thuận lợi.

Không phụ lòng các đồng đội, Trần Tuấn Kiệt với những guồng chân mạnh mẽ đã vươn lên cán đích đầu tiên, giành chiến thắng chặng. Đây là chiến thắng chặng thứ ba của Trần Tuấn Kiệt ở cuộc đua năm nay.

Về đích chung tốp đông, Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) bảo vệ thành công cú đúp danh hiệu Áo vàng danh giá lẫn Áo xanh - vua nước rút. Các danh hiệu sau 24 chặng không thay đổi khi Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) giữ Áo cam cho tay đua Việt Nam xuất sắc, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc, Igor Frolov (TP HCM New Group) giữ Áo chấm đỏ - vua leo núi và TP.HCM Vinama xếp nhất đồng đội.

Ngày 30-4, các tay đua tranh tài chặng cuối từ TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) về Hội trường Thống Nhất (TP HCM) với lộ trình thi đấu dài 163 km.