Trang hoàng cây thông Noel

Nhiều gia đình chọn dây đèn vàng ấm, vì gam màu này giúp không gian trở nên sang trọng và dễ "ăn hình" khi chụp ảnh. Một số bạn trẻ hiện nay lại chuộng tông đèn trắng lạnh hoặc dạng LED đổi màu để tạo cảm giác hiện đại và cá tính.

Phụ kiện trang trí: quả châu, nơ vải, chuông, kẹo que và mô hình tuần lộc. Năm nay, xu hướng "handmade" trở lại mạnh mẽ, nhiều người tự làm đồ bằng giấy, len hoặc gỗ để thêm dấu ấn riêng.

Màu sắc chủ đạo vẫn là đỏ - xanh - vàng truyền thống nhưng nhiều gia đình chuộng phong cách tối giản hơn với trắng - bạc - xanh ô liu hoặc phong cách "Noel Bắc Âu" với tông gỗ mộc, lông giả và ánh sáng dịu tạo cảm giác ấm áp, gần gũi.

Cuối cùng, ngôi sao trên đỉnh cây vẫn giữ nguyên vai trò biểu tượng, đại diện cho hy vọng và những điều tốt đẹp.



