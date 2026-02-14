HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Gia đình

Trang hoàng Tết: Ít đồ, có gu

Bài và ảnh: Quỳnh Thư

(NLĐO)-Trang hoàng Tết theo phong cách “ít đồ, có gu” giúp giảm bớt áp lực mua sắm, dọn dẹp.

Không cần mua sắm rình rang hay chất đầy nhà những món đồ trang trí, nhiều gia đình chọn đón Tết trong không gian ấm cúng, tinh tế chỉ với vài điểm nhấn nhỏ. Xu hướng "ít nhưng đẹp" đang dần trở thành lựa chọn của nhiều người trong cuộc sống đô thị chật chội.

Chọn một điểm nhấn

Trong căn hộ chỉ hơn 60 m² ở phường Bình Thạnh (TP HCM), chị Hồng Nhung (32 tuổi) không bày đủ loại phụ kiện trang trí. Góc phòng khách của chị chỉ có một cành đào nhỏ trong bình gốm để trên kệ gỗ, vài bao lì xì đỏ treo nhẹ nhưng ai cũng nhận ra không khí Tết đang hiện diện.

"Nhà nhỏ, nếu bày nhiều thứ sẽ rối mắt. Tôi chỉ chọn một góc thật gọn gàng, trang trí vừa đủ để nhìn vào thấy ấm áp là được"- chị Nhung chia sẻ.

Trang hoàng Tết: Ít đồ, có gu - Ảnh 1.

Theo chị, thay vì mua nhiều đồ, việc chọn một chi tiết thật đẹp và hợp không gian sẽ tạo hiệu quả thị giác tốt hơn. Đó có thể là cành mai nhỏ, một bình hoa tươi, hay một khay bánh mứt được bày biện tinh tế trên bàn. Cách trang trí này vừa tiết kiệm chi phí, vừa tránh cảm giác bừa bộn sau Tết.

Chất liệu tự nhiên, màu sắc nhẹ nhàng

Anh Minh Tâm (35 tuổi, ngụ phường Thủ Đức) cho biết vài năm trước anh từng mua rất nhiều đồ trang trí rực rỡ nhưng chỉ sau một mùa Tết, những món đồ ấy trở nên lỗi mốt, khó phối với nội thất. Từ đó, anh chuyển sang phong cách trang trí tối giản. Năm nay, căn hộ của anh chỉ có một tấm khăn trải bàn màu be, một khay gỗ bày ấm trà, bánh mứt và bình hoa mai trắng. 

"Trang trí Tết không nhất thiết phải toàn màu đỏ. Chỉ cần thêm chút sắc xuân vào không gian quen thuộc là đủ tạo cảm giác mới mẻ"- anh Tâm nói.

Trang hoàng Tết: Ít đồ, có gu - Ảnh 2.

Các nhà thiết kế nội thất cho rằng xu hướng trang trí Tết hiện đại đang chuyển dần từ màu sắc rực rỡ sang bảng màu trung tính như trắng, be, gỗ, xanh lá… Những gam màu này giúp không gian nhẹ nhàng, sang trọng và không bị "lạc tông" với nội thất sẵn có. 

Trang hoàng Tết: Ít đồ, có gu - Ảnh 3.

Ngoài ra, trang trí Tết theo phong cách tối giản không chỉ là cách sắp xếp đồ đạc, mà còn là cách lựa chọn những chi tiết có ý nghĩa. Đó có thể là một bộ tách trà đẹp, chiếc đèn lồng nhỏ, một bình hoa tươi tự cắm hay một góc ảnh gia đình tạo điểm nhấn cảm xúc, nhắc về ý nghĩa đoàn viên.

Khi không gian được sắp xếp gọn gàng, tinh tế, mọi người dễ cảm nhận trọn vẹn sự bình yên của những ngày đầu năm. Bởi Tết, suy cho cùng, không nằm ở số lượng đồ trang trí, mà ở cảm giác ấm áp khi bước vào nhà và thấy mùa xuân đang ở rất gần.

