HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Gia đình Không gian sống

2 giờ thay đổi không gian sống

Bài và ảnh: ChatGPT - Vy Thư

Cuối tuần, nhiều người muốn nghỉ ngơi trọn vẹn, ngại bắt tay vào việc dọn dẹp vì nghĩ sẽ mất cả ngày.

Thực tế, chỉ cần khoảng 2 giờ, nếu làm đúng cách, ngôi nhà đã có thể gọn gàng, sáng và dễ chịu hơn.

30 phút đầu tiên, hãy gom nhanh những thứ đang "lạc chỗ": quần áo vắt ghế, sách báo trên bàn, đồ dùng bếp còn sót lại từ các bữa ăn trong tuần. Không cần phân loại, chỉ cần đưa mọi thứ về đúng vị trí quen thuộc. Việc này giúp không gian lập tức bớt rối mắt, tạo động lực để tiếp tục.

2 giờ thay đổi không gian sống - Ảnh 1.

45 phút tiếp theo dành cho lau dọn bề mặt chính: bàn ăn, bàn trà, kệ tivi, bếp nấu. Đây là những khu vực "thu hút" bụi bẩn và mùi sinh hoạt nhiều nhất. Chỉ cần một chiếc khăn ẩm, thêm chút tinh dầu hoặc nước lau sàn mùi dịu nhẹ, căn nhà sẽ khác hẳn. Không cần lau mọi ngóc ngách, chỉ tập trung những nơi thường xuyên nhìn thấy, hiệu quả thị giác mang lại rất lớn.

Khoảng 30 phút nữa, hãy dành cho sàn nhà. Hút bụi hoặc lau nhanh một lượt đủ để mặt sàn sạch, sáng và mát chân. Khi sàn gọn gàng, cả căn nhà như được mở rộng thêm vài mét vuông.

ĐỌC THÊM

15 phút cuối cùng là lúc "trang hoàng nhẹ": đặt lại chiếc gối sofa cho ngay ngắn, thay khăn trải bàn, cắm một bình hoa nhỏ, hoặc đặt thêm chậu cây xanh ở góc phòng. Không cần mua sắm mới, chỉ sắp xếp lại cũng đủ mang đến cảm giác tươi mới.

Điều quan trọng nhất của việc dọn nhà cuối tuần không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở cảm giác nhẹ nhõm sau đó. Khi không gian bớt chật chội, đầu óc cũng bớt căng thẳng. Một ngôi nhà gọn gàng giúp bữa cơm ngon hơn, giấc ngủ sâu hơn và cuối tuần đúng nghĩa là khoảng thời gian để hồi phục năng lượng.


Tin liên quan

Phòng ngủ - nơi nạp năng lượng

Phòng ngủ - nơi nạp năng lượng

Giấc ngủ không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn là "trạm sạc" để cơ thể và tâm trí tái tạo năng lượng.

Laundry room - "góc đẹp" mới của nhà Việt

Khu giặt phơi chỉ là một góc nhỏ để cất máy giặt nhưng nhiều gia đình đã biến không gian này thành một phần của tổ ấm, vừa tiện nghi, sạch sẽ vừa giàu thẩm mỹ.

Để ngôi nhà "dễ thở"

Không cần quá rộng, cũng không nhất thiết phải sang trọng. Ngôi nhà đẹp đơn giản là nơi có thể giúp ta thở ra nhẹ nhõm sau một ngày dài đầy áp lực.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo