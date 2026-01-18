2 giờ thay đổi không gian sống

Thực tế, chỉ cần khoảng 2 giờ, nếu làm đúng cách, ngôi nhà đã có thể gọn gàng, sáng và dễ chịu hơn.

30 phút đầu tiên, hãy gom nhanh những thứ đang "lạc chỗ": quần áo vắt ghế, sách báo trên bàn, đồ dùng bếp còn sót lại từ các bữa ăn trong tuần. Không cần phân loại, chỉ cần đưa mọi thứ về đúng vị trí quen thuộc. Việc này giúp không gian lập tức bớt rối mắt, tạo động lực để tiếp tục.

45 phút tiếp theo dành cho lau dọn bề mặt chính: bàn ăn, bàn trà, kệ tivi, bếp nấu. Đây là những khu vực "thu hút" bụi bẩn và mùi sinh hoạt nhiều nhất. Chỉ cần một chiếc khăn ẩm, thêm chút tinh dầu hoặc nước lau sàn mùi dịu nhẹ, căn nhà sẽ khác hẳn. Không cần lau mọi ngóc ngách, chỉ tập trung những nơi thường xuyên nhìn thấy, hiệu quả thị giác mang lại rất lớn.

Khoảng 30 phút nữa, hãy dành cho sàn nhà. Hút bụi hoặc lau nhanh một lượt đủ để mặt sàn sạch, sáng và mát chân. Khi sàn gọn gàng, cả căn nhà như được mở rộng thêm vài mét vuông.

15 phút cuối cùng là lúc "trang hoàng nhẹ": đặt lại chiếc gối sofa cho ngay ngắn, thay khăn trải bàn, cắm một bình hoa nhỏ, hoặc đặt thêm chậu cây xanh ở góc phòng. Không cần mua sắm mới, chỉ sắp xếp lại cũng đủ mang đến cảm giác tươi mới.

Điều quan trọng nhất của việc dọn nhà cuối tuần không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở cảm giác nhẹ nhõm sau đó. Khi không gian bớt chật chội, đầu óc cũng bớt căng thẳng. Một ngôi nhà gọn gàng giúp bữa cơm ngon hơn, giấc ngủ sâu hơn và cuối tuần đúng nghĩa là khoảng thời gian để hồi phục năng lượng.



