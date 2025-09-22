Tối 22-9, tại tỉnh Tây Ninh đã diễn ra chương trình "Trăng thu biên cương" do Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 7, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng tổ chức.

Tại chương trình, có các hoạt động như biểu diễn văn nghệ, phá cỗ, tặng quà và trao học bổng cho học sinh, quân dân nơi biên cương...

Các em học sinh tham gia biểu diễn văn nghệ tại chương trình

Theo Ban tổ chức, chương trình diễn ra với mong muốn mang đến cho các em nhỏ thật nhiều tình yêu thương, sự sẻ chia, đỡ đần khi điều kiện chăm sóc dành cho các em còn nhiều thiếu thốn do sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, hay trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Từ chương trình này, nhiều phần quà, nhiều suất học bổng đã được trao tặng nhằm giúp các em có điều kiện tốt hơn để tiếp tục cắp sách tới trường. Nhờ đó, các em được trang bị hành trang tri thức, trở thành nguồn nhân lực quan trọng, góp phần tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Chương trình cũng đã kết nối để những suất học bổng khuyến học tặng cho các em học sinh biết vượt khó vươn lên trong học tập, bảo đảm toàn bộ tiền ăn, ở, học phí từ khi nhận học bổng cho đến khi học hết đại học.

Ông Nguyễn Đình Lý, Phó trưởng Văn phòng đại diện khu vực Đông Nam bộ, Báo Người Lao Động, trao bảng tượng trưng hỗ trợ tại chương trình

Đồng hành với chương trình, Báo Người Lao Động đã trao tặng 15 suất hỗ trợ kinh phí học tập trị giá 15 triệu đồng cho các em học sinh ở xã Hòa Hội, cùng 500 lá cờ Tổ quốc để xây dựng “Đường cờ Tổ quốc” trên địa bàn xã Châu Thành của Tây Ninh.