TP HCM: Phường Linh Xuân ra mắt "Khu phố rực rỡ màu cờ Tổ quốc"

Sáng 21-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Linh Xuân (TP HCM) phối hợp với Khu phố 63 tổ chức lễ ra mắt mô hình "Khu phố rực rỡ màu cờ Tổ quốc".

Lễ ra mắt này nhằm hưởng ứng đợt hoạt động thứ 2 - "Ngày hội non sông, dân tộc kết đoàn" do Ủy ban MTTQ TP HCM phát động với chủ đề "Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình". Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu MTTQ phường Linh Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, bà Lê Thị Phương Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Linh Xuân, cho biết phong trào "mỗi tuần 1 tuyến hẻm, mỗi tháng 1 cung đường, mỗi quý 1 tuyến đường sạch, xanh, rực rỡ màu cờ Tổ quốc" là phong trào tiếp nối các hoạt động xây dựng mỹ quan đô thị, xây dựng các tuyến đường, tuyến hẻm cờ Tổ quốc.

Suốt thời gian qua, Ủy ban MTTQ phường luôn phát động phong trào trong hệ thống chính trị từ phường đến khu phố nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện treo cờ Tổ quốc. Điều đó nhằm thể hiện ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân đối với Tổ quốc, tạo nên nét đẹp văn hóa trong khu dân cư, góp phần xây dựng khu phố văn minh, phường văn minh.

Bà Lê Thị Phương Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Linh Xuân, phát biểu tại buổi lễ

Bà Lê Thị Phương Anh cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục lan tỏa phong trào đến nhân dân để ngày càng có nhiều tuyến đường, tuyến hẻm sạch, xanh, rực rỡ màu cờ Tổ quốc và có thêm nhiều khu phố rực rỡ màu cờ Tổ quốc. Đồng thời, vận động nhân dân tự giác treo cờ Tổ quốc trước nhà vào các dịp lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội MTTQ các cấp...

"Bên cạnh việc treo và gìn giữ cờ thì để các tuyến hẻm, tuyến đường và toàn khu phố được sạch đẹp, tôi mong người dân các khu phố sẽ thường xuyên tổng dọn vệ sinh trước nhà, thực hiện tổng vệ sinh các tuyến đường, tuyến hẻm mỗi cuối tuần. Quản lý vật nuôi trong nhà để không làm ảnh hưởng đến môi trường, vẻ mỹ quan, đồng thời trồng thêm cây xanh để mang lại không khí trong lành, xanh mát trong khu dân cư" - bà Lê Thị Phương Anh đề nghị.

Ông Bùi Văn Thành - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố 63 - báo cáo kết quả vận động xây dựng các tuyến đường, hẻm cờ Tổ quốc trên địa bàn, tiến tới ra mắt "Khu phố rực rỡ màu cờ Tổ quốc".

Ông Lê Hoàng Sơn đại diện người dân khu phố phát biểu cảm nghĩ trong lễ ra mắt.

Công trình "Khu phố rực rỡ màu cờ Tổ quốc" được hoàn thành là niềm vui chung của phường và khu phố. Đại diện người dân khu phố phát biểu cảm nghĩ trong lễ ra mắt, ông Lê Hoàng Sơn mong rằng khu phố sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của phường và cam kết sẽ tiếp tục vận động nhân dân duy trì mảng xanh - sạch - đẹp, khu phố rực rỡ cờ hoa. Duy trì treo cờ đầy đủ vào những dịp lễ tết để tạo sắc cờ, tạo niềm tin cho nhân dân, tiếp tục vận động nhân dân duy trì các tuyến đường cờ.

Ra mắt mô hình "Khu phố Rực rỡ màu cờ Tổ quốc" tại khu phố 63, phường Linh Xuân.

Đặc biệt, trong chương trình, Báo Người Lao Động đã trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc cho phường Linh Xuân, tiếp nối chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc". Đồng thời, cùng phường Linh Xuân tiếp tục lan tỏa phong trào "Mỗi tuần 1 tuyến hẻm, mỗi tháng 1 cung đường, mỗi quý 1 tuyến đường cờ Tổ quốc". Thời gian qua, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động triển khai đã thật sự lan tỏa đến người dân. Chương trình là sự hỗ trợ thiết thực để các địa phương triển khai xây dựng các tuyến đường cờ Tổ quốc.

Đại diện Báo Người Lao Động trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc cho phường Linh Xuân.

Đại diện phường Linh Xuân trao hoa và thư cảm ơn cho Báo Người Lao Động.

Bên cạnh việc xây dựng các tuyến đường, tuyến hẻm rực rỡ màu cờ Tổ quốc, phường Linh Xuân còn luôn dành sự quan tâm chăm lo các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong khuôn khổ lễ ra mắt mô hình "Khu phố rực rỡ màu cờ Tổ quốc", phường đã trao tặng các phần quà đến các hộ dân khó khăn. Bên cạnh phường Linh Xuân, riêng khu phố 63 cũng trao các phần quà thiết thực đến các hộ dân khó khăn trên địa bàn.