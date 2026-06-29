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Khoa học

Trăng tròn tháng 6 sẽ "mắc kẹt" dị thường

Anh Thư

(NLĐO) - Trăng tròn tháng 6 sẽ mọc và lặn ở những điểm cực đoan, đồng thời mang đến cơ hội tuyệt vời để chiêm ngưỡng "ảo ảnh Mặt Trăng".

Theo các nhà thiên văn, trăng tròn tháng 6 - còn có biệt danh là "trăng dâu" ở các nước phương Tây - sẽ hiện diện ở vị trí thấp bất thường trên bầu trời suốt buổi tối. Thay vì lên cao dần, Mặt Trăng sẽ giống như bị "mắc kẹt" ở khu vực gần chân trời.

Tờ Time and Date tính toán rằng Mặt Trăng sẽ đạt độ tròn tuyệt đối vào lúc 6 giờ 56 phút sáng 30-6 theo giờ Việt Nam. Vì vậy, đêm nay sẽ là đêm thuận lợi nhất để bạn ngắm nó.

Trăng tròn tháng 6 sẽ "mắc kẹt" dị thường - Ảnh 1.

Trăng tròn tháng 6 sẽ trông to lớn và cam khác thường, do "mắc kẹt" ở vị trí gần đường chân trời - Ảnh: SPACE.COM

Theo Space.com, khi ngắm nhìn từ bán cầu Bắc, trăng dâu sẽ xuất hiện ở điểm cực Đông Nam trên đường chân trời, mọc chậm rãi như không muốn rời khỏi đường chân trời.

Thay vì leo lên đột ngột như trăng tròn mùa đông, trăng dâu sẽ trôi ngang qua bầu trời phía Nam.

Vị trí treo thấp sẽ khiến chúng ta phải ngắm nhìn Mặt Trăng qua một lớp khí quyển dày. Các phân tử khí và bụi sẽ hấp thụ và tán xạ các ánh sáng có bước sóng ngắn như xanh lam, tím..., chỉ để lại ánh sáng có bước sóng dài như đỏ, cam, vàng...

Điều này mang đến cho trăng tròn tháng 6 một màu cam cháy nhạt, đặc biệt là đầu buổi tối, khi trăng còn treo cực thấp, chứ không phải màu hồng dâu như biệt danh của nó.

Trăng tròn sẽ còn tiếp tục treo thấp và mang màu sắc hơi cam trong suốt mùa hè.

Song song đó, việc trăng treo thấp sẽ khiến bạn thấy nó trông có vẻ như to lớn hơn, một hiện tượng gọi là "ảo ảnh Mặt Trăng".

Trái lại, người dân sống ở khu vực Nam bán cầu sẽ thấy trăng tròn tháng 6 treo cao hơn nhiều so với thường lệ, giống như cách người dân Bắc bán cầu chiêm ngưỡng trăng tháng 12.

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