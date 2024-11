Trang web với dịch vụ xử lý “mọi điều bạn muốn nói với sếp nhưng không dám nói”

Dịch vụ gây xôn xao này có tên là "Cuss Your Boss Out", do diễn viên hài Calimar White, hay còn gọi là đặc vụ Ratliff, sáng lập.

Theo đài YFM, từ đầu năm nay, Calimar White lập một trang web có tên là Occupational Cares Diversity Affairs (OCDA). Qua trang web, những nhân viên bất mãn ẩn danh có thể gửi đơn khiếu nại và những gì họ muốn nói với ông chủ của mình.

OCDA nhấn mạnh phương châm của trang web này là "mọi điều bạn muốn nói với sếp nhưng không dám nói, hãy liên hệ với chúng tôi".

Điều đáng chú ý, dịch vụ này hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm mục đích mua vui. Nói thế nhưng dịch vụ của Calimar White cũng hoạt động khá chuyên nghiệp.

Trước tiên, sau khi nhận đơn khiếu nại ẩn danh, đội ngũ của "Cuss Your Boss Out" tiến hành tổng hợp và chuẩn bị một bài phát biểu dựa trên những thông tin mà người dùng cung cấp.

Tiếp đến, Calimar White sẽ đến tận nơi làm việc của vị sếp bị "tố cáo" và đọc to toàn bộ nội dung khiếu nại. Cho dù nội dung phàn nàn "đậm mùi thuốc súng" đến mấy, Calimar White đều cố gắng xử lý bằng khả năng hài hước của mình.

Dịch vụ "chửi sếp" thuê của diễn viên hài Calimar White hoàn toàn miễn phí. Ảnh: YouTube

Các video ghi lại quá trình diễn viên hài "chửi thuê" được chia sẻ rộng rãi trên Instagram và TikTok. Ảnh: Instagram

Đoạn video ghi lại cảnh Calimar White "chửi sếp thuê" vào ngày 1-11 lan truyền chóng mặt trên TikTok, thu hút hơn 6 triệu lượt xem và gần 600 ngàn lượt thích. Trong đoạn video, diễn viên hài Calimar White đọc to lời phàn nàn của một người dùng ẩn danh về vị sếp có mùi cơ thể khó chịu.

"Ông ta đến chỗ làm mỗi ngày với cùng một chiếc áo sơ mi kẻ caro xám và áo lót xám, bốc mùi khủng khiếp" - Calimar White đọc lời phàn nàn và liệt kê thêm nhiều "tội" của sếp. Chẳng hạn như tăng chỉ tiêu doanh số vào những ngày cuối tháng để tránh trả thưởng cho nhân viên, xem thường ngày lễ Juneteenth (ngày kỷ niệm chấm dứt chế độ nô lệ ở Mỹ)... Sau khi nghe lời "tố cáo", vị sếp đó yêu cầu Calimar White rời đi và dọa sẽ gọi cảnh sát.

Kết quả thật bất ngờ khi các video ghi lại quá trình diễn viên hài "chửi thuê" tạo ra những phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng.

Một số người cho rằng dịch vụ này có thể gây tổn hại đến danh dự và uy tín của người bị "tố cáo", khơi dậy xung đột. Không ít người nói rằng một ngày nào đó, diễn viên hài có thể bị "ăn đấm" khi gặp phải người hung hăng.

Trong khi đó, một số cư dân mạng thậm chí còn khuyến khích Calimar White không chỉ tiếp cận các sếp mà nên cân nhắc nhắm vào các sự kiện khác.