Lộ diện Top 35 Miss Grand Vietnam 2025

Thí sinh "Miss Grand Vietnam 2025" tôn vinh tranh Đông Hồ, đặc sản nhãn lồng Hưng Yên, bánh tráng Tây Ninh. Dấu ấn bản sắc văn hoá, truyền thống, lịch sử Việt Nam được thí sinh thể hiện một cách sáng tạo trong phần thi The Grand Arrival của "Miss Grand Vietnam 2025".

Miss Grand Vietnam lần đầu có phần thi thể hiện cá tính

Ngày 11-8, vòng Sơ khảo của Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 diễn ra tại khách sạn LACHATEAU, TP HCM. Lần đầu, Miss Grand Vietnam tổ chức phần thi The Grand Arrival - phần thi để thí sinh thể hiện cá tính, bản sắc cá nhân và sự sáng tạo bằng những màn hóa trang, tạo hình độc đáo.

Trong phần thi này, thí sinh có thể kết hợp quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt Nam hoặc đặc sản địa phương thông qua trang phục, đạo cụ hoặc màn trình diễn.

Khác với phần thi trình diễn "Trang phục Văn hóa Dân tộc", phần mở đầu The Grand Arrival đề cao dấu ấn cá nhân của thí sinh. Các người đẹp tự đầu tư trang phục, đạo cụ và ý tưởng trình diễn, có thể lồng ghép việc quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt Nam hay đặc sản địa phương một cách sinh động.

Trong phần thi The Grand Arrival, thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 xuất hiện với tạo hình đa dạng. Trong đó, dấu ấn về bản sắc văn hoá, truyền thống, lịch sử Việt Nam được các thí sinh thể hiện một cách đầy sáng tạo.

Bún Riêu “Gây Bão” ở Miss Grand Vietnam 2025: Khi Ẩm Thực Đường Phố Chinh Phục Sân Khấu Lớn!

Trong tà áo dài trắng, thí sinh Ngô Thái Ngân gây bất ngờ khi mang cả xe bún riêu dân dã lên sân khấu. Chia sẻ về ý tưởng độc đáo này, Thái Ngân cho biết hình ảnh xe bún riêu đã gắn bó với cô từ thuở ấu thơ. Mỗi khi nghĩ về người mẹ tần tảo mưu sinh, cô lại nhớ đến chiếc xe bún riêu quen thuộc. Thái Ngân cũng chinh phục BGK với màn khoe giọng hát ngọt ngào trong những giai điệu trữ tình.

Thí sinh Nguyễn Thị Thu Ngân gây ấn tượng khi tái hiện không khí đám cưới miền Tây rộn ràng, sôi nổi. Trong hình ảnh cô dâu duyên dáng với tà áo dài đỏ và những món trang sức vàng đặc trưng, Thu Ngân mong muốn mang đến bầu không khí vui tươi, gần gũi cho cuộc thi, đồng thời giới thiệu, quảng bá nét văn hóa đặc sắc của người miền Tây.

Khám phá vẻ đẹp Làng Tranh Đông Hồ: Hồn Việt Ẩn Chứa Trong Từng Nét Vẽ!

Diện trên người bộ trang phục mang tên "Hương Đông Hồ", thí sinh Đỗ Nguyễn Ngọc Mai mong muốn được giới thiệu vẻ đẹp làng tranh Đông Hồ - nét di sản văn hóa nổi tiếng ở xứ Kinh Bắc.

Trong khi đó, thí sinh Đinh Y Quyên thể hiện niềm tự hào về vùng đất Tây Nguyên đại ngàn đến The Grand Arrival thông qua bộ trang phục rực rỡ sắc màu, họa tiết thổ cẩm đặc trưng. Đồng hành cùng cô là em trai - Á vương Mr World Vietnam 2024 Đinh Ta Bi, góp phần làm phần trình diễn thêm thú vị.

Nhãn lồng, bánh cáy Hưng Yên: Khám phá 2 đặc sản “ngọt ngào” níu chân du khách!

Thí sinh Bùi Thu Thủy giới thiệu đặc sản nhãn lồng Hưng Yên và bánh cáy Thái Bình. Thông qua hình ảnh này, Thu Thủy không chỉ tôn vinh giá trị ẩm thực địa phương mà còn gửi gắm niềm tự hào và tình yêu dành cho mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên.

Phạm Tùng Chi - đại diện đến từ Hà Nội mang đến câu chuyện đặc biệt về tình yêu dành cho Huế, được nuôi dưỡng qua những chuyến du lịch và trải nghiệm. Cô xuất hiện trong bộ trang phục lấy cảm hứng từ mái ngói cổ kính của Đại Nội kết hợp với các họa tiết rồng, phượng vốn gắn liền với văn hóa truyền thống Việt Nam.

Bánh Tráng Trộn Tây Ninh & Kẹo Me: Khám Phá Ẩm Thực “Gây Nghiện”

Thí sinh Nguyễn Thị Kiều My - gương mặt từng gây ấn tượng tại Miss Grand Vietnam 2022 - nay trở lại đường đua sắc đẹp với diện mạo mới. Tại The Grand Arrival, cô diện áo dài và khăn rằn, mang đến màn giới thiệu đầy tự hào về hai đặc sản nổi tiếng của quê hương Tây Ninh là bánh tráng và kẹo me muối.

Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Ngân mang đến màn xuất hiện ấn tượng khi lựa chọn trang phục thi đấu Vovinam - môn võ truyền thống của Việt Nam. Sau đó, cô khiến Ban giám khảo bất ngờ với màn biến hình, thay đổi sang trang phục dạ hội. Thông qua phần trình diễn, Thanh Ngân muốn gửi gắm hình ảnh người phụ nữ Việt Nam vừa dịu dàng, tự tin, vừa bản lĩnh và mạnh mẽ, sẵn sàng chinh phục mọi thử thách.

Hoạt Cảnh Cải Lương tại Miss Grand Vietnam: Sức Hấp Dẫn Vượt Thời Gian!

Thí sinh Huỳnh Phạm Đoan Trang để lại ấn tượng mạnh mẽ với hoạt cảnh cải lương tái hiện hình ảnh Bà Triệu, Bà Trưng ra trận. Màn trình diễn không chỉ gợi lại khí phách kiên cường của người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc mãnh liệt nơi khán giả.

Thí sinh Mai Thị Thùy Linh mang đến The Grand Arrival bộ trang phục lấy cảm hứng từ hình tượng mẹ Âu Cơ trong truyền thuyết Việt Nam, kết hợp cùng hình ảnh những cánh hoa sen thanh khiết. Phần trình diễn không chỉ tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, thanh cao của người phụ nữ Việt mà còn gợi nhắc về cội nguồn dân tộc và gửi gắm thông điệp về sự trân trọng những giá trị truyền thống thông qua góc nhìn nghệ thuật hiện đại.

Sau phần thi, Ban giám khảo trực tiếp chọn ra Top 5 đề cử. Thí sinh chiến thắng The Grand Arrival được đặc cách vào top 20 Miss Grand Vietnam 2025 đồng thời có cơ hội tham dự tiệc tối cùng Top 6 Ấn tượng.

Sau quá trình đánh giá và chọn lọc, Ban giám khảo đã chọn ra 35 cô gái có phần thể hiện tốt nhất bước tiếp vào Chung kết. Ngày 20-8, thí sinh sẽ bắt đầu tập trung, chuẩn bị cho buổi họp báo công bố thí sinh và trao sash, tiến đến chung kết "Miss Grand Vietnam 2025".

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025 dự kiến tổ chức ngày 14-9.

Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 diễn ra với chuỗi hoạt động đồng hành phong phú, được đầu tư bài bản như The Grand Voice, The Grand Walk, The Grand Heat, The Grand Shoot, The Grand Chat, The Grand Business… Đặc biệt là sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest và đêm trình diễn "Trang phục Văn hóa Dân tộc" mang đậm dấu ấn văn hóa, lan tỏa giá trị truyền thống kết hợp hiện đại.



