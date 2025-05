Tránh không phận Pakistan, Vietnam Airlines điều chỉnh đường bay đi Châu Âu

Nhiều hãng hàng không hủy, đổi hướng chuyến bay

Trước tình hình giao tranh leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan, nhiều hãng hàng không châu Á đã thay đổi lộ trình hoặc hủy chuyến bay đến và đi từ châu Âu.

EVA Air (Đài Loan, Trung Quốc) chuyển hướng các chuyến bay đến/đi từ Vienna vì lý do an toàn. Korean Air tránh không phận Pakistan trên tuyến bay giữa Incheon và Dubai. China Airlines cũng kích hoạt kế hoạch dự phòng nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Tại Ấn Độ, Air India và Air India Express hủy nhiều chuyến bay nội địa đến trưa 7-5, trong khi hai chuyến bay quốc tế đang được chuyển hướng đến Delhi.

Air India thông báo các chuyến bay đến và đi từ nhiều thành phố như Jammu, Srinagar, Leh, Amritsar... sẽ tạm ngừng cho đến khi có thông báo mới.

Spicejet cho biết các sân bay như Dharamshala, Leh, Jammu, Srinagar và Amritsar tạm thời đóng cửa, ảnh hưởng đến toàn bộ lịch bay.