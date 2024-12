Tranh tài từng bước chân tại Giải Việt dã tỉnh Long An

Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 diễn ra từ ngày 28-11 đến 4-12.

Với chủ đề "Khát vọng sông Vàm", sự kiện quan trọng này diễn ra chuỗi hoạt động gồm: Lễ khai mạc và lễ bế mạc; Hội nghị Liên kết, hợp tác, xúc tiến du lịch nông sản và sản phẩm OCOP giữa Long An với TP HCM và 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL; Hội chợ thương mại, ẩm thực, du lịch Long An - Hàn Quốc; Không gian trải nghiệm du lịch Long An; Không gian trải nghiệm du lịch Long An; Không gian giao lưu văn hóa; Chương trình thể thao; Vòng chung kết cuộc thi "Tỏa sáng tài năng sinh viên"; Lễ hội âm nhạc Hite Jinro Festival 2024 và Đêm hội truyền thống Long An.

Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 là một trong những hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá văn hóa - thể thao - du lịch của tỉnh Long An; quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Long An gắn với việc phát huy các giá trị truyền thống, văn hóa, nhân văn và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – nhấn mạnh rằng sự kiện Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 là minh chứng cho quyết tâm và cam kết của chính quyền về việc phát huy vai trò kiến tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp văn hóa, du lịch phát triển với tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Đồng thời, sự kiện này, đánh dấu cho những nỗ lực phát triển không ngừng của ngành du lịch Long An, là kết quả phát huy từ thành công của Tuần lễ Văn hóa - Du lịch được tổ chức lần thứ nhất năm 2022.