Ca sĩ Việt - Hàn bùng nổ tại đêm hội âm nhạc ở Long An

Tối 30-11, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Long An lần 2 năm 2024, "Đêm hội Âm nhạc – Hite Jinro Fastival 2024" lần đầu tiên tổ chức tại TP Tân An, tỉnh Long An đã thu hút hàng ngàn khán giả trong và ngoài tỉnh đến theo dõi.

Các đại biểu tham dự đêm hội âm nhạc

Đến dự chương trình có ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An; ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; ông Hwang Jeong Ho, Giám đốc đại diện Tập đoàn Hite Jinro. Chương trình còn có sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp, đối tác chiến lược Việt.

Ông Nguyễn Thành Thanh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, cho biết âm nhạc như một món ăn tinh thần phục vụ trong đời sống của con người, giúp chúng ta có thể cảm nhận cũng như chia sẻ tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước, là sợi dây tinh thần giúp kết nối mọi người.

Âm nhạc còn giúp các dân tộc trên thế giới có thể hòa mình vào chung một giai điệu, xóa đi khoảng cách địa lý, tập quán, ngôn ngữ, chính trị xã hội… Từ đó, đưa các quan hệ quốc tế về văn hóa một cách thiết thực, tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa tô đẹp thêm văn hóa dân tộc của nước nhà.

Ông Nguyễn Thành Thanh, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, phát biểu khai mạc chương trình

Hite Jinro Festival 2024 là hoạt động nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nhãn hàng Jinro - thương hiệu rượu soju nổi tiếng hàng đầu trên thế giới và tại Việt Nam.

Đây không chỉ là dịp để tôn vinh thành tựu, khẳng định vị thế của Jinro mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, thúc đẩy phát triển đối với tỉnh Long An.

"Hite Jinro Festival 2024 là cầu nối góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa Long An – Hàn Quốc đến du khách trong và ngoài nước" – ông Nguyễn Thành Thanh khẳng định.

Tiết mục trình diễn mở màn của chương trình do nam DJ và nhóm nhảy đến từ Hàn Quốc

Tiết mục biểu diễn của nữ ca sĩ Yubin

Chương trình quy tụ nhiều tên nổi tiếng tại Hàn Quốc như Ailee, Yubin (thành viên nhóm nhạc Wonder Girls), DJ Hanmin.

Ngoài ra, sự xuất hiện của các nghệ sĩ trong nước như Tăng Duy Tân, Amee, Isaac, Pháo, DJ Sunny đã làm nóng hơn không khí của đêm hội âm nhạc.

Ca sĩ Tăng Duy Tân là nóng sân khấu

Đêm nhạc thu hút rất đông giới trẻ

Lãnh đạo UBND tỉnh Long An tặng hoa cảm ơn Tập đoàn Hite Jinro

Thông qua chương trình, người xem thấy rõ sự giao lưu hữu nghị giữa Long An – Hàn Quốc ngày càng khắn khít hơn, là cầu nối góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, văn hóa Long An – Hàn Quốc với bạn bè quốc tế.