Tránh tình trạng tăng lương không theo kịp tăng giá

Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình báo cáo. Ảnh: Lâm Hiển

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 19-3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2-2024, trong đó có vấn đề tăng lương.

Trình bày báo cáo công tác dân nguyện, Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết cử tri và nhân dân bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Chính phủ, hoạt động giám sát của Quốc hội; đánh giá cao việc Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, an sinh xã hội...

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ sự lo lắng về thời gian gần đây vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm chết và bị thương nhiều người. Tình hình ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn, đặc biệt là tại Hà Nội. Tình trạng nắng nóng gay gắt kèm theo thiếu hụt lượng mưa làm nguy cơ xảy ra cháy rừng, thiếu nước sản xuất ở nhiều nơi, giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng.

Cùng với đó là việc khan hiếm nguồn cát xây dựng, không đủ cung cho các công trình trọng điểm quốc gia và nhu cầu xây dựng khác làm chi phí đầu tư tăng cao, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công công trình, dự án.

Bên cạnh đó, cử tri phản ánh hiện nay một số bệnh nhân chưa được điều trị dứt bệnh nhưng do hết thời gian điều trị nội trú tại các cơ sở y tế theo quy định bảo hiểm y tế nên phải làm thủ tục xuất viện, sau đó mới nhập viện lại để được tiếp tục điều trị, quy định này đã gây khó khăn cho người dân khi điều trị bệnh…

Việc chi chế độ cho người có công với cách mạng được chuyển vào tài khoản ngân hàng đang gây khó khăn cho người cao tuổi trong việc đi lại rút tiền, nhất là người cao tuổi sống tại khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, cư trú ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới không ghi thời hạn hết hiệu lực trên thẻ, điều này gây khó khăn cho người sử dụng trong việc theo dõi thời gian hết hạn của thẻ để đóng tiếp.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ và Bộ Công an, trong tháng 2-2024, tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng giảm nhiều so với tháng trước. Tuy nhiên, nhiều vụ việc khiếu kiện phức tạp vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, dẫn đến tình trạng công dân thường xuyên tập trung đông người ở Hà Nội và TP HCM gây phức tạp về an ninh trật tự.

Đáng chú ý là các vụ việc khiếu kiện của các khách hàng mua trái phiếu của các doanh nghiệp, khách hàng mua căn hộ condotel; khiếu kiện liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh; khiếu kiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số địa phương...

Ban Dân nguyện kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo một số nội dung cử tri quan tâm hiện nay. Cụ thể, tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương có giải pháp hiệu quả để kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả hàng hóa thị trường... "tránh tình trạng mức điều chỉnh tăng lương không theo kịp lạm phát, tăng giá các mặt hàng trên thị trường".

Chỉ đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, tiếp tục thực hiện chi tiền mặt cho đối tượng là người có công với cách mạng, nhất là người cao tuổi sống tại khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, cư trú ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.